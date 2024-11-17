Así se jugará el TRFA para los equipos correntinos
ZONA 7
LIGAS CLUBES
GOYA HURACAN
GOYA SANTA LUCIA FC
MONTE CASEROS SAN LORENZO
CURUZUCUATIA BELGRANO
1ra. fecha - 13/10/24
HURACAN vs. STA LUCIA FC
BELGRANO vs. SAN LORENZO
2da. fecha - 20/10/24
SAN LORENZO vs. HURACAN
STA LUCIA FC vs. BELGRANO
3ra. fecha - 27/10/24
HURACAN vs. BELGRANO
SAN LORENZO vs. STA LUCIA FC
4ta. fecha - 03/11/24
STA LUCIA FC vs. HURACAN
SAN LORENZO vs. BELGRANO
5ta. fecha - 10/11/24
HURACAN vs. SAN LORENZO
BELGRANO vs. STA LUCIA FC
6ta. fecha - 27/11/24
BELGRANO vs. HURACAN
STA LUCIA FC vs. SAN LORENZO
ZONA 8
LIGAS CLUBES
CORRIENTES MANDIYÚ
BELLA VISTA DEFENSORES DE SAN ROQUE
GOYA SPORTIVO SANTA LUCIA
1ra. fecha - 13/10/24
MANDIYÚ vs. SP.STA. LUCIA
LIBRE: DEFENSORES DE SAN ROQUE
2da. fecha - 20/10/24
DEFENSORES DE SAN ROQUE vs. MANDIYÚ
LIBRE: SP.STA. LUCIA
3ra. fecha - 27/10/24
SP.STA. LUCIA vs. DEFENSORES DE SAN ROQUE
LIBRE: MANDIYÚ
4ta. fecha - 03/11/24
SP.STA. LUCIA vs. MANDIYÚ
LIBRE: DEFENSORES DE SAN ROQUE
5ta. fecha - 10/11/24
MANDIYÚ vs. DEFENSORES DE SAN ROQUE
LIBRE: SP.STA. LUCIA
6ta. fecha - 17/11/24
SAN ROQUE vs. SP.STA. LUCIA
LIBRE: MANDIYÚ
ZONA 9
LIGAS CLUBES
CORRIENTES HURACAN
CORRIENTES EMPEDRADO
GOYA CENTRAL GOYA
1ra. fecha - 13/10/24
EMPEDRADO vs. HURACÁN
LIBRE: CENTRAL GOYA
2da. fecha - 20/10/24
CENTRAL GOYA vs. EMPEDRADO
LIBRE: HURACÁN
3ra. fecha - 27/10/24
HURACÁN vs. CENTRAL GOYA
LIBRE: EMPEDRADO
4ta. fecha - 03/11/24
HURACÁN vs. EMPEDRADO
LIBRE: CENTRAL GOYA
5ta. fecha - 10/11/24
EMPEDRADO vs. CTRAL GOYA
LIBRE: HURACÁN
6ta. fecha - 17/11/24
CENTRAL GOYA vs. HURACÁN
LIBRE: EMPEDRADO
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