Así se jugará el TRFA para los equipos correntinos

Posted by EyM Sports on martes, octubre 01, 2024

Se conoció el fixture de las tres zonas de los representantes de la provincia en el Torneo Regional Federal Amateur, que comenzaría el próximo 13 de Octubre, y del cual ayer se dieron conocer las zonas y hoy el cronograma de partidos en las tres zonas, aquí les dejamos los cruces

ZONA 7 

LIGAS             CLUBES

GOYA                  HURACAN

GOYA                SANTA LUCIA FC

MONTE CASEROS    SAN LORENZO

CURUZUCUATIA BELGRANO

1ra. fecha - 13/10/24

HURACAN vs. STA LUCIA FC

BELGRANO vs. SAN LORENZO

2da. fecha - 20/10/24

SAN LORENZO vs. HURACAN

STA LUCIA FC vs. BELGRANO

3ra. fecha - 27/10/24

HURACAN vs. BELGRANO

SAN LORENZO  vs. STA LUCIA FC

4ta. fecha - 03/11/24

STA LUCIA FC vs. HURACAN

SAN LORENZO vs. BELGRANO

5ta. fecha - 10/11/24

HURACAN vs. SAN LORENZO

BELGRANO vs. STA LUCIA FC

6ta. fecha - 27/11/24

BELGRANO vs. HURACAN

STA LUCIA FC vs. SAN LORENZO

ZONA 8

LIGAS           CLUBES

CORRIENTES MANDIYÚ

BELLA VISTA DEFENSORES DE SAN ROQUE

GOYA           SPORTIVO SANTA LUCIA

1ra. fecha - 13/10/24

MANDIYÚ vs. SP.STA. LUCIA

LIBRE: DEFENSORES DE SAN ROQUE

2da. fecha - 20/10/24

DEFENSORES DE SAN ROQUE vs. MANDIYÚ

LIBRE: SP.STA. LUCIA

3ra. fecha - 27/10/24

SP.STA. LUCIA vs. DEFENSORES DE SAN ROQUE

LIBRE: MANDIYÚ 

4ta. fecha - 03/11/24

SP.STA. LUCIA vs. MANDIYÚ 

LIBRE: DEFENSORES DE SAN ROQUE

5ta. fecha - 10/11/24

MANDIYÚ vs. DEFENSORES DE SAN ROQUE

LIBRE: SP.STA. LUCIA

6ta. fecha - 17/11/24 

SAN ROQUE vs. SP.STA. LUCIA

LIBRE: MANDIYÚ

ZONA 9

LIGAS         CLUBES

CORRIENTES HURACAN

CORRIENTES EMPEDRADO

GOYA        CENTRAL GOYA

1ra. fecha - 13/10/24

EMPEDRADO vs. HURACÁN 

LIBRE: CENTRAL GOYA

2da. fecha - 20/10/24

CENTRAL GOYA vs. EMPEDRADO

LIBRE: HURACÁN 

3ra. fecha - 27/10/24

HURACÁN vs. CENTRAL GOYA

LIBRE: EMPEDRADO

4ta. fecha - 03/11/24

HURACÁN vs. EMPEDRADO

LIBRE: CENTRAL GOYA

5ta. fecha - 10/11/24

EMPEDRADO vs. CTRAL GOYA

LIBRE: HURACÁN 

6ta. fecha - 17/11/24

CENTRAL GOYA vs. HURACÁN 

LIBRE: EMPEDRADO