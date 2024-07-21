Boca Unidos debutará en casa ante Gimnasia
1ra. fecha – 21/07/24
DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG
BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA
EL LINQUEÑO vs. SARMIENTO R.
INDEPENDIENTE vs. JUV. ANTONIANA
UNION S. vs. CRUCERO DE NORTE
2da. fecha – 28/07/24
UNION S. vs. DE.PRO.
CRUCERO DE NORTE vs. INDEPENDIENTE
JUV. ANTONIANA vs. EL LINQUEÑO
SARMIENTO R. vs. BOCA UNIDOS
G. ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG
3ra. fecha – 04/08/24
DE.PRO. vs. G. ESGRIMA
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO R.
BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA
EL LINQUEÑO vs. CRUCERO DE NORTE
INDEPENDIENTE vs. UNION S.
4ta. fecha – 11/08/24
INDEPENDIENTE vs. DE.PRO.
UNION S. vs. EL LINQUEÑO
CRUCERO DE NORTE vs. BOCA UNIDOS
JUV. ANTONIANA vs. DOUGLAS HAIG
SARMIENTO R. vs. G. ESGRIMA
5ta. fecha – 18/08/24
DE.PRO. vs. SARMIENTO R.
G. ESGRIMA vs. JUV. ANTONIANA
DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DE NORTE
BOCA UNIDOS vs. UNION S.
EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE
6ta. fecha – 25/08/24
EL LINQUEÑO vs. DE.PRO.
INDEPENDIENTE vs. BOCA UNIDOS
UNION S. vs. DOUGLAS HAIG
CRUCERO DE NORTE vs. G. ESGRIMA
JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO R.
7ma. fecha – 01/09/24
DE.PRO. vs. JUV. ANTONIANA
SARMIENTO R. vs. CRUCERO DE NORTE
G. ESGRIMA vs. UNION S.
DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE
BOCA UNIDOS vs. EL LINQUEÑO
8va. fecha – 08/09/24
BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.
EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG
INDEPENDIENTE vs. G. ESGRIMA
UNION S. vs. SARMIENTO R.
CRUCERO DE NORTE vs. JUV. ANTONIANA
9na. fecha – 15/09/24
DE.PRO. vs. CRUCERO DE NORTE
JUV. ANTONIANA vs. UNION S.
SARMIENTO R. vs. INDEPENDIENTE
G. ESGRIMA vs. EL LINQUEÑO
DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS
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