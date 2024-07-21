Boca Unidos debutará en casa ante Gimnasia

Posted by EyM Sports on lunes, julio 15, 2024

Se sorteo la fase Reválida del Torneo Federal A, y el triunfo ante San Martín de Formosa el domingo pasado, favoreció en el sorteo al Aurirrojo, quien tendrá cinco partido de local, del cual tres serán ante rivales directo para permanecer en la categoría.
Ya en el debut recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, visitará a Sarmiento de Resistencia, luego ante Crucero del Norte y Unión de Sunchales. Aquí les dejamos el fixture que desde éste domingo 21 ya se estará jugando. 

1ra. fecha – 21/07/24
DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG
BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA
EL LINQUEÑO vs. SARMIENTO R.
INDEPENDIENTE vs. JUV. ANTONIANA
UNION S. vs. CRUCERO DE NORTE

2da. fecha – 28/07/24
UNION S. vs. DE.PRO.
CRUCERO DE NORTE vs. INDEPENDIENTE
JUV. ANTONIANA vs. EL LINQUEÑO
SARMIENTO R. vs. BOCA UNIDOS
G. ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG

3ra. fecha – 04/08/24
DE.PRO. vs. G. ESGRIMA
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO R.
BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA
EL LINQUEÑO vs. CRUCERO DE NORTE
INDEPENDIENTE vs. UNION S.

4ta. fecha – 11/08/24
INDEPENDIENTE vs. DE.PRO.
UNION S. vs. EL LINQUEÑO
CRUCERO DE NORTE vs. BOCA UNIDOS
JUV. ANTONIANA vs. DOUGLAS HAIG
SARMIENTO R. vs. G. ESGRIMA

5ta. fecha – 18/08/24
DE.PRO. vs. SARMIENTO R.
G. ESGRIMA vs. JUV. ANTONIANA
DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DE NORTE
BOCA UNIDOS vs. UNION S.
EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE

6ta. fecha – 25/08/24
EL LINQUEÑO vs. DE.PRO.
INDEPENDIENTE vs. BOCA UNIDOS
UNION S. vs. DOUGLAS HAIG
CRUCERO DE NORTE vs. G. ESGRIMA
JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO R.

7ma. fecha – 01/09/24
DE.PRO. vs. JUV. ANTONIANA
SARMIENTO R. vs. CRUCERO DE NORTE
G. ESGRIMA vs. UNION S.
DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE
BOCA UNIDOS vs. EL LINQUEÑO

8va. fecha – 08/09/24
BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.
EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG
INDEPENDIENTE vs. G. ESGRIMA
UNION S. vs. SARMIENTO R.
CRUCERO DE NORTE vs. JUV. ANTONIANA

9na. fecha – 15/09/24
DE.PRO. vs. CRUCERO DE NORTE
JUV. ANTONIANA vs. UNION S.
SARMIENTO R. vs. INDEPENDIENTE
G. ESGRIMA vs. EL LINQUEÑO
DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS