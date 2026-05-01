EVENTOS & MARCAS : San Martín sigue firme como líder en el Torneo de la ABCC el mayo 21, 2026 El Torneo de Pretemporada de la primera división de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), tuvo continuidad este jueves con la disputa de tres encuentros que marcaron la apertura de la octava fecha, donde se registraron las victorias de San Martín, Córdoba y Pingüinos. En el encuentro destacado de la noche de jueves, San Martín consiguió una victoria clave al derrotar como visitante a Hércules en el Polideportivo "Rafael Cañete" por 76 a 60, para afirmarse como puntero del certamen de la ABCC. En el "rojinegro" se destacaron las labores de Dante Saettone con 16 puntos y Tadeo Lephitzborde con 14, mientras que por el lado del equipo del barrio Libertad los goleadores fueron Tobías Zambón con 25 puntos y Pablo Brocal con 12. En el estadio "Mariano Andino Igarzabal", Córdoba se recompuso con un contundente triunfo en condición de local ante Don Bosco por 96 a 52, para seguir como escolta del "santo". Los mejores valores en el "rojo" fueron Juan Cruz Rinaldi con 18 puntos y Natalio Montti con 16, mientras que por el lado "colegiado" Maximiliano Redruello marcó 10 puntos. En el estadio "Jorge Desagastizabal", Pingüinos debió batallar para dobleger al dueño de casa Juventus por 69 a 60, para sostenerse como escoltas del "rojinegro". El elenco de la "banda negra" tuvo como goleadores a Lucas Estigarribia con 18 puntos y Gastón Lecca con 13, mientras que en el "granate" Giulliano Depiaggio marcó 12 puntos y Martín Piñero 11. Este viernes el encuentro destacado será el que tendrá lugar en el estadio "Coliseo Verde", donde el dueño de casa El Tala será anfitrión de Regatas Corrientes desde las 21:45 hs. Mientras que en el mismo horario pero con unas cuadras de distancia en el estadio "Mario Castellano", Colón recibirá a Malvinas 1536 Viviendas. Por su parte desde las 21:30 hs Sportivo Corrientes se presentará en el estadio "Laucha Cabral" para recibir a Alvear. RESULTSDOS Hércules 60 - San Martín 76 Córdoba 96 - Don Bosco 52 Juventus 60 - Pingüinos 69. VIERNES 22 de mayo Cancha de Sportivo Corrientes 21:30 hs. 1ra div: Sportivo vs Alvear. Cancha de Colón 20.30 hs. Juveniles: Colón vs. Sportivo Corrientes. 21:45 hs. 1ra. div: Colón vs Malvinas 1536 Viviendas Cancha de El Tala 20.30 hs. Cadetes: Regatas D vs. El Tala. 21:45 hs. 1ra. div: Regatas vs El Tala. Viernes 22: 21:30 hs Sportivo vs Alvear (cancha Sportivo) 21:45 hs Colón vs Malvinas 1536 Viviendas (cancha Colón) 21:45 hs Regatas vs El Tala (cancha El Tala) POSICIONES Cumplida parcialmente la octava fecha del Torneo de Pretemporada de Básquet de Primera División 2026 de la ACB, los equipos están ubicados, así: San Martín 15 pts (7-1) Pingüinos 14 pts (6-2) Córdoba 14 pts (6-2) Hércules 13 pts (5-3) Regatas 12 pts (5-2) Colón 12 pts (5-2) Alvear 12 pts (5-2) El Tala 10 pts (3-4) Don Bosco 9 pts (1-7) Juventus 9 pts (1-7) Sportivo 8 pts (1-6) 1536 Viviendas 7 pts (0-7) Fuente: Después del Juego