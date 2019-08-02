Una extensa programación para el finde largo
En lo que tiene que ver con las categorías superiores masculinas de primera División A, será la 15ta fecha última de la fase inicial y de la Divisional B, será la 13ra. fecha.
La misma tuvo lugar en la, sesión ordinaria semanal del Consejo Directivo liguista y estarán arrancando este viernes 13 y finalizará el lunes 16 del actual.
A continuación la grilla de encuentros:
PROGRAMACION PRIMERA DIVISION MASCULINO
VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIPTON
16:00 ALUMNI VS. SAN MARCOS 1° B AMBULANCIA
18:00 VILLA RAQUEL VS. QUILMES 1° B
CANCHA DE FERROVIARIO
16:00 RIVADAVIA VS. ALVEAR 1° B
18:00 EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° A
SABADO, 14 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE SPORTIVO
14:00 B° QUILMES VS. SAN JORGE 1° B
16:00 SACACHISPAS VS. SPORTIVO 1° A
CANCHA DE HURACAN
14:00 Dr. MONTAÑA VS. YAGUARETE 1 °B
16:00 HURACAN VS. TALLERES 1° A
CANCHA DE FERROVIARIO
14:00 CAMBA CUA VS. INVICO 1° A AMBULANCIA
16:00 FERROVIARIO VS. MANDIYU 1° A
CANCHA DE LIPTON
14:00 LIPTON VS. LIBERTAD 1° A AMBULANCIA
16:00 INDEPENDIENTE VS. BOCA UNIDOS 1° A
CANCHA DE SAN LUIS DEL PALMAR
15:00 JUV. NACIENTE VS. PEÑAROL 1° B
LUNES, 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIPTON
16:00 MBURUCUYA VS. SOBERANIA 1° A
PROGRAMACION PRIMERA DIVISION FEMENINO
SABADO 14 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIBERTAD
19:00 Hs. LIBERTAD VS. YAGUARETE 1° DIV
20:15 Hs. EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° DIV
21:30 Hs. BOCA UNIDOS VS. PEÑAROL 1° DIV
LUNES 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE SPORTIVO
18:00 Hs. SACACHISPAS VS. MBURUCUYA 1° DIV
19:15 Hs. ROBINSON VS. Dr. MONTAÑA 1° DIV
20:30 Hs. QUILMES VS. SAN JORGE 1° DIV
PROGRAMACION INFANTO JUVENIL FEMENINO
LUNES 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIBERTAD
14:00 Hs. SAN JORGE “A” Vs. EMPEDRADO SUB 16
15:00 Hs. CURUPAY Vs. LIBERTAD SUB 16
16:00 Hs. BOCA UNIDOS “A” Vs. MANDIYU “B” SUB 16
17:00 Hs. SAN JORGE “B” Vs. Dr. MONTAÑA SUB 16
18:00 Hs. BOCA UNIDOS “B” Vs. MANDIYU “A” SUB 16
PROGRAMACION PRIMERA DIVISION FEMENINO
SABADO 14 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIBERTAD
19:00 Hs. LIBERTAD VS. YAGUARETE 1° DIV
20:15 Hs. EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° DIV
21:30 Hs. BOCA UNIDOS VS. PEÑAROL 1° DIV
LUNES 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE SPORTIVO
18:00 Hs. SACACHISPAS VS. MBURUCUYA 1° DIV
19:15 Hs. ROBINSON VS. Dr. MONTAÑA 1° DIV
20:30 Hs. QUILMES VS. SAN JORGE 1° DIV
PROGRAMACION INFANTO
JUVENIL FEMENINO
LUNES 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIBERTAD
14:00 Hs. SAN JORGE “A” Vs. EMPEDRADO SUB 16
15:00 Hs. CURUPAY Vs. LIBERTAD SUB 16
16:00 Hs. BOCA UNIDOS “A” Vs. MANDIYU “B” SUB 16
17:00 Hs. SAN JORGE “B” Vs. Dr. MONTAÑA SUB 16
18:00 Hs. BOCA UNIDOS “B” Vs. MANDIYU “A” SUB 16
PROGRAMACION DE PARTIDOS INFANTO JUVENIL MASCULINO
SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIPTON
09:00 MBURUCUYA VS. YAGUARETE “B” SUB - 17
10:00 MBURUCUYA VS. YAGUARETE “B” SUB - 15
11:00 B° QUILMES VS. SOBERANIA "A" SUB - 11
CANCHA DE LIBERTAD
09:00 LIBERTAD "A" VS. SAN JORGE SUB - 17
10:00 LIBERTAD “A" VS. MANDIYU "A" SUB - 15 AMBULANCIA
11:00 LIBERTAD “A” VS. SAN JORGE SUB - 11
CANCHA DE ALVEAR
09:00 SAN MARCOS VS. CURUPAY SUB - 17
10:00 ALVEAR VS. ALUMNI SUB - 15 AMBULANCIA
11:00 CURUPAY VS. EMPEDRADO “B” SUB - 11
CANCHA DE FERROVIARIO
09:00 CAMBA CUA VS. QUILMES SUB - 17
10:00 CAMBA CUA “B” VS. MANDIYU “C” SUB - 15
11:00 CAMBA CUA "A" VS. SACACHISPAS SUB- 11
CANCHA DE SPORTIVO
09:00 EMPEDRADO ""A" VS. SPORTIVO SUB - 17
10:00 HURACAN "B" VS. SPORTIVO SUB - 15
11:00 MANDIYU "B" VS. SPORTIVO SUB - 11
ANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 2
09:00 MANDIYU "C" VS. BOCA UNIDOS SUB- 17
10:00 BOCA UNIDOS "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 15 AMBULANCIA
11:00 BOCA UNIDOS "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 11
CANCHA DE HURACAN
09:00 HURACAN VS. ALVEAR SUB - 17
10:00 HURACAN "A" VS. INDEPENDIENTE SUB - 15
11:00 INDEPENDIENTE VS. HURACAN SUB - 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 1
10:00 MANDIYU "C" VS. SAN MARCOS SUB- 9 SEMI DE FINAL
10:40 LIPTON VS. BOCA UNIDOS "A" SUB- 9 SEMI DE FINAL
LUNES, 16 DE JUNIO DE 2025
CANCHA DE LIPTON
09:00 MANDIYU "A" VS. EMPEDRADO "B" SUB - 17
10:00 EMPEDRADO "B" VS. Dr. MONTAÑA SUB - 15
11:00 MANDIYU "A" VS. LIPTON "A" SUB - 11
CANCHA DE LIBERTAD
09:00 LIBERTAD "B" VS. ROBINSON SUB - 17
10:00 PEÑAROL "A" VS. MANDIYU "B" SUB - 15 AMBULANCIA
11:00 INVICO VS. LIBERTAD "B" SUB - 11
CANCHA DE ALVEAR
09:00 YAGUARETE "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 17
10:00 ROBINSON VS. YAGUARETE "A" SUB - 15 AMBULANCIA
11:00 ALUMNI VS. MANDIYU "D" SUB - 11
CANCHA DE FERROVIARIO
09:00 MANDIYU "B" VS. PEÑAROL "A" SUB - 17
10:00 CAMBA CUA VS. LIBERTAD "B" SUB - 15
11:00 CAMBA CUA "B" VS. LIPTON "B" SUB- 11
CANCHA DE SPORTIVO Corrientes
09:00 EMPEDRADO "A" VS. TALLERES SUB - 15
10:00 SOBERANIA VS. MANDIYU "D" SUB - 15
11:00 EMPEDRADO "A" VS. SOBERANIA SUB - 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 2
09:00 PEÑAROL "C" VS. VILLA RAQUEL SUB - 17 AMBULANCIA
10:00 BOCA UNIDOS "B" VS. VILLA RAQUEL SUB - 15
11:00 BOCA UNIDOS "B" VS. MANDIYU "C" SUB - 11
CANCHA DE LIPTON
14:00 Dr. MONTAÑA "A" VS. BOCA UNIDOS "C" SUB - 11
15:00 SAN MARCOS "A" VS. BOCA UNIDOS "D" SUB - 11
16:00 TALLERES VS. Dr. MONTAÑA "B" SUB - 11
CANCHA DE FERROVIARIO
15:00 BOCA UNIDOS "C" VS. SAN MARCOS "A" SUB- 13 SEMI FINAL
16:00 EMPEDRADO "B" VS. PEÑAROL "C" SUB- 13 SEMI FINAL
CANCHA DE HURACAN
14:30 Dr. MONTAÑA VS. PEÑAROL RESERVA SEMI FINAL 15:30 CAMBA CUA VS. VILLA RAQUEL RESERVA SEMI FINAL AMBULANCIA
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