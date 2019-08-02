Una extensa programación para el finde largo

Posted by EyM Sports on jueves, junio 12, 2025


La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer esta noche la programación de encuentros de todas las categorías de los campeonatos Oficial. 

En lo que tiene que ver con las categorías superiores masculinas de primera División A, será la 15ta fecha última de la fase inicial y de la Divisional B, será la 13ra. fecha. 

La misma tuvo lugar en la, sesión ordinaria semanal del Consejo Directivo liguista y estarán arrancando este viernes 13 y finalizará el lunes 16 del actual. 

A continuación la grilla de encuentros:

PROGRAMACION PRIMERA DIVISION MASCULINO 

VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIPTON

16:00 ALUMNI VS. SAN MARCOS 1° B AMBULANCIA

18:00 VILLA RAQUEL VS. QUILMES 1° B

CANCHA DE FERROVIARIO

16:00 RIVADAVIA VS. ALVEAR 1° B

18:00 EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° A

SABADO, 14 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE SPORTIVO

14:00 B° QUILMES VS. SAN JORGE 1° B

16:00 SACACHISPAS VS. SPORTIVO 1° A

CANCHA DE HURACAN

14:00 Dr. MONTAÑA VS. YAGUARETE 1 °B

16:00 HURACAN VS. TALLERES 1° A

CANCHA DE FERROVIARIO

14:00 CAMBA CUA VS. INVICO         1° A AMBULANCIA         

16:00 FERROVIARIO VS. MANDIYU         1° A

CANCHA DE LIPTON

14:00 LIPTON VS. LIBERTAD         1° A AMBULANCIA         

16:00 INDEPENDIENTE VS. BOCA UNIDOS         1° A

CANCHA DE SAN LUIS DEL PALMAR

15:00 JUV. NACIENTE VS. PEÑAROL         1° B

LUNES, 16 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIPTON

16:00 MBURUCUYA VS. SOBERANIA 1° A

PROGRAMACION PRIMERA DIVISION FEMENINO

SABADO 14 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIBERTAD

19:00 Hs. LIBERTAD VS. YAGUARETE 1° DIV

20:15 Hs. EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° DIV 

21:30 Hs. BOCA UNIDOS VS. PEÑAROL 1° DIV

LUNES 16 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE SPORTIVO           

18:00 Hs. SACACHISPAS VS. MBURUCUYA                1° DIV

19:15 Hs. ROBINSON VS. Dr. MONTAÑA                1° DIV 

20:30 Hs. QUILMES VS. SAN JORGE                1° DIV

  PROGRAMACION INFANTO JUVENIL FEMENINO

  LUNES 16 DE JUNIO DE 2025

  CANCHA DE LIBERTAD                 

14:00 Hs. SAN JORGE “A” Vs. EMPEDRADO SUB 16 

15:00 Hs. CURUPAY Vs. LIBERTAD SUB 16 

16:00 Hs. BOCA UNIDOS “A” Vs. MANDIYU “B” SUB 16 

17:00 Hs. SAN JORGE “B” Vs. Dr. MONTAÑA SUB 16

18:00 Hs. BOCA UNIDOS “B” Vs. MANDIYU “A” SUB 16

PROGRAMACION PRIMERA DIVISION FEMENINO

SABADO 14 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIBERTAD

19:00 Hs. LIBERTAD VS. YAGUARETE 1° DIV

20:15 Hs. EMPEDRADO VS. CURUPAY 1° DIV 

21:30 Hs. BOCA UNIDOS VS. PEÑAROL 1° DIV

LUNES 16 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE SPORTIVO           

18:00 Hs. SACACHISPAS VS. MBURUCUYA                1° DIV

19:15 Hs. ROBINSON VS. Dr. MONTAÑA                1° DIV 

20:30 Hs. QUILMES VS. SAN JORGE                1° DIV

          PROGRAMACION INFANTO 

JUVENIL FEMENINO

   LUNES 16 DE JUNIO DE 2025

  CANCHA DE LIBERTAD                 

14:00 Hs. SAN JORGE “A” Vs. EMPEDRADO SUB 16 

15:00 Hs. CURUPAY Vs. LIBERTAD SUB 16 

16:00 Hs. BOCA UNIDOS “A” Vs. MANDIYU “B” SUB 16 

17:00 Hs. SAN JORGE “B” Vs. Dr. MONTAÑA SUB 16

18:00 Hs. BOCA UNIDOS “B” Vs. MANDIYU “A” SUB 16

PROGRAMACION DE PARTIDOS INFANTO JUVENIL MASCULINO

SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIPTON

09:00 MBURUCUYA VS. YAGUARETE “B” SUB - 17

10:00 MBURUCUYA VS. YAGUARETE “B” SUB - 15

11:00 B° QUILMES VS. SOBERANIA "A" SUB - 11

CANCHA DE LIBERTAD

09:00 LIBERTAD "A" VS. SAN JORGE SUB - 17

10:00 LIBERTAD “A" VS. MANDIYU "A" SUB - 15 AMBULANCIA

11:00 LIBERTAD “A” VS. SAN JORGE SUB - 11

CANCHA DE ALVEAR

09:00 SAN MARCOS VS. CURUPAY SUB - 17

10:00 ALVEAR VS. ALUMNI SUB - 15 AMBULANCIA

11:00 CURUPAY VS. EMPEDRADO “B” SUB - 11

CANCHA DE FERROVIARIO

09:00 CAMBA CUA VS. QUILMES SUB - 17

10:00 CAMBA CUA “B” VS. MANDIYU “C” SUB - 15

11:00 CAMBA CUA "A" VS. SACACHISPAS SUB- 11

CANCHA DE SPORTIVO

09:00 EMPEDRADO ""A" VS. SPORTIVO SUB - 17

10:00 HURACAN "B" VS. SPORTIVO SUB - 15

11:00 MANDIYU "B" VS. SPORTIVO SUB - 11

ANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 2

09:00 MANDIYU "C" VS. BOCA UNIDOS SUB- 17

10:00 BOCA UNIDOS "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 15 AMBULANCIA

11:00 BOCA UNIDOS "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 11

CANCHA DE HURACAN

09:00 HURACAN VS. ALVEAR SUB - 17

10:00 HURACAN "A" VS. INDEPENDIENTE SUB - 15

11:00 INDEPENDIENTE VS. HURACAN SUB - 11

CANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 1

10:00 MANDIYU "C" VS. SAN MARCOS SUB- 9 SEMI DE FINAL

10:40 LIPTON VS. BOCA UNIDOS "A" SUB- 9 SEMI DE FINAL

LUNES, 16 DE JUNIO DE 2025

CANCHA DE LIPTON

09:00 MANDIYU "A" VS. EMPEDRADO "B" SUB - 17

10:00 EMPEDRADO "B" VS. Dr. MONTAÑA SUB - 15

11:00 MANDIYU "A" VS. LIPTON "A" SUB - 11

CANCHA DE LIBERTAD

09:00 LIBERTAD "B" VS. ROBINSON SUB - 17

10:00 PEÑAROL "A" VS. MANDIYU "B" SUB - 15 AMBULANCIA

11:00 INVICO VS. LIBERTAD "B" SUB - 11

CANCHA DE ALVEAR

09:00 YAGUARETE "A" VS. PEÑAROL "B" SUB - 17

10:00 ROBINSON VS. YAGUARETE "A" SUB - 15 AMBULANCIA

11:00 ALUMNI VS. MANDIYU "D" SUB - 11

CANCHA DE FERROVIARIO

09:00 MANDIYU "B" VS. PEÑAROL "A" SUB - 17

10:00 CAMBA CUA VS. LIBERTAD "B" SUB - 15

11:00 CAMBA CUA "B" VS. LIPTON "B" SUB- 11

CANCHA DE SPORTIVO Corrientes

09:00 EMPEDRADO "A" VS. TALLERES SUB - 15

10:00 SOBERANIA  VS. MANDIYU "D" SUB - 15

11:00 EMPEDRADO "A" VS. SOBERANIA SUB - 11

CANCHA DE BOCA UNIDOS AUXILIAR N° 2

09:00 PEÑAROL "C" VS. VILLA RAQUEL SUB - 17 AMBULANCIA

10:00 BOCA UNIDOS "B" VS. VILLA RAQUEL SUB - 15

11:00 BOCA UNIDOS "B" VS. MANDIYU "C" SUB - 11

CANCHA DE LIPTON

14:00 Dr. MONTAÑA "A" VS. BOCA UNIDOS "C" SUB - 11

15:00 SAN MARCOS "A" VS. BOCA UNIDOS "D" SUB - 11

16:00 TALLERES VS. Dr. MONTAÑA "B" SUB - 11

CANCHA DE FERROVIARIO

15:00 BOCA UNIDOS "C" VS. SAN MARCOS "A" SUB- 13 SEMI FINAL

16:00 EMPEDRADO "B" VS. PEÑAROL "C" SUB- 13 SEMI FINAL

CANCHA DE HURACAN

14:30 Dr. MONTAÑA VS. PEÑAROL RESERVA SEMI FINAL          15:30 CAMBA CUA VS. VILLA RAQUEL RESERVA SEMI FINAL                AMBULANCIA