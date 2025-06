Asociacion Civil Club Social, Deportivo y Cultural Yaguarete

En el arranque de la novena fecha de la primera división A, el elenco de Víctor Galarza se impuso 3 a 1 a Huracán Corrientes, con muchas polémicas en el accionar del encuentro y que tuvo en el ojo de la tormenta al juez Gerardo Martínez Sandoval, quien entre otras cosas sancionó un penal inexistente para Empedrado cuando el partido iba 1 a 0 favorables a los dirigidos por Alfredo Villegas y Diego Portillo, que Germán Strillevsky lo cambió por gol. En Mburucuyá, el local ganaba 1 a 0, cuando se produjo una escaramuza entre los jugadores de ambos elencos y el árbitro terminó por suspender a los 93'. Sacachispas lo dio vuelta y se llevó el partido 2 a 1 ante Independiente. Sportivo no tuvo piedad ante el momento que atraviesa Libertad y lo goleó 5 a 0 a domicilio. Boca Unidos, con el "Gato" Pablo Motta en el banco (aún no está habilitado el "Negro" Cristian Núñez), le ganó 3 a 1 a Soberanía que no levanta cabeza. Talleres remontó un partido adverso ante Invico y t...