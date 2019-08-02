El Infanto-Juvenil, tendrá una intensa actividad

Posted by EyM Sports on miércoles, abril 30, 2025

 Intensa Programación del Infanto-Juvenil de la Liga Correntina de Fútbol, la fecha  arrancará este viernes 2 de mayo, proseguirá el sábado 3 y culminará el domingo 4 de las categorías Sub 9 - Sub 11 - Sub 13 y Sub 15.

La grilla de partidos, es la siguiente:

LIGA CORRENTINA DE FUTBOL

PROGRAMACION INFANTO JUVENIL

VIERNES, 02 DE MAYO DE 2025

CANCHA DE LIPTON F.C:

08:30 HS SOBERANIA / DR MONTAÑA SUB 15

09:30 HS SOBERANIA / SACACHISPAS “B”                            SUB 13      

10:30 HS DR MONTAÑA “B” / DEP MANDIYU “D” SUB 11


CANCHA DE LIBERTAD:

08:30 HS LIBERTAD “A” / SPORTIVO CTES SUB 15

09:30 HS INDEPENDIENTE / DEP MANDIYU “C” SUB 13    

10:30 HS SACACHISPAS “A” / Bº QUILMES  SUB 13


CANCHA DE ALVEAR:

08:30 HS ALVEAR / SAN MARCOS “B” SUB 15

09:30 HS ALVEAR / PEÑAROL

 “A” SUB 13 

10:30 HS  Alvear vs. Independiente Sub 11.

CANCHA DE FERROVIARIO 

08:30 HS CAMBA CUA “A” / SAN JORGE SUB 15

09:30 HS PEÑAROL “B” / FERROVIARIO SUB 13    

10:30 HS CAMBA CUA “B” / DEP MANDIYU “A” SUB 13 


CANCHA DE FERROVIARIO:

14:30 HS FERROVIARIO / SAN MARCOS “A” SUB 11

15:30 HS SAN JORGE “B” / EMPEDRADO “A” SUB 11

16:30 HS LIBERTAD “B” / EMPEDRADO “B” SUB 11

CANCHA DE SPORTIVO CTES:

08:30 HS BOCA U “B” / YAGUARETE “B” SUB 11

09:30 HS HURACAN “B” / SPORTIVO CTES SUB 13

10:30 HS YAGUARETE / ALUMNI SUB 11 


CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:

08:30 HS EMPEDRADO “B” / QUILMES   SUB 15

09:30 HS ROBINSON / BOCA U “A” SUB 13 

10:30 HS SACACHISPAS / SOBERANIA “C” SUB 11


CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 1:

08:30 HS SOBERANIA / LIBERTAD SUB 9

09:10 HS SACACHISPAS “A” / BOCA U “B” SUB 9

09:50 HS SAN JORGE / CAMBA CUA “A” SUB 9

10:30 HS INDEPENDIENTE / CAMBA CUA “B” SUB 9

11:10 HS EMPEDRADO “B” / SACACHISPAS “B” SUB 9


CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:

15:00 HS INVICO / BOCA U “C” SUB 13

16:00 HS YAGUARETE / BOCA U “D” SUB 13


SABADO, 03 DE MAYO DE 2025

CANCHA DE LIBERTAD:

14:30 HS ALUMNI / LIBERTAD “B” SUB 13

15:30 HS SOBERANIA “B” / LIBERTAD “A” SUB 11

16:30 HS LIPTON / EMPEDRADO “B” SUB 13


DOMINGO, 04 DE MAYO DE 2025

CANCHA DE LIPTON:

08:30 HS HURACAN “B” / SAN MARCOS “C” SUB 15

09:30 HS SAN MARCOS “B” / DEP MANDIYU “B” SUB 13

10:30 HS DEP MANDIYU “D” / SAN MARCOS “A” SUB 13


CANCHA DE LIBERTAD:

08:30 HS PEÑAROL “A” / LIBERTAD “B” SUB 15

09:30 HS PEÑAROL “A” / Bº QUILMES SUB 11

10:30 HS DEP MANDIYU “C” / SAN JORGE “A” SUB 11


CANCHA DE ALVEAR:

08:30 HS ROBINSON / ALUMNI SUB 15

09:30 HS TALLERES  / DEP MANDIYU “E” SUB 13

10:30 HS ROBINSON / CURUPAY SUB 11

CANCHA DE FERROVIARIO:

08:30 HS MBURUCUYA / Bº QUILMES SUB 15

09:30 HS EMPEDRADO “A” / CURUPAY SUB 15

10:30 HS DR MONTAÑA / CURUPAY SUB 13

CANCHA DE SPORTIVO CTES:

08:30 HS CAMBA CUA “B” / TALLERES SUB 15

09:30 HS SAN MARCOS “B” / CAMBA CUA “B” SUB 11

10:30 HS SPORTIVO CTES / SOBERANIA “A” SUB 11

CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:

08:30 HS BOCA U “A” / INDEPENDIENTE SUB 15

09:30 HS BOCA U “C” / LIPTON “B” SUB 11

10:30 HS LIPTON “A” / BOCA U “D” SUB 11


CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 1:

08:30 HS DEP MANDIYU “A” / SAN MARCOS SUB 9

09:10 HS SPORTIVO CTES / DEP MANDIYU “B” SUB 9

09:50 HS TALLERES / DEP MANDIYU “A” SUB 9

10:30 HS YAGUARETE / ALVEAR SUB 9

11:10 HS ROBINSON / LIPTON SUB 9

CANCHA DE HURACAN CTES:

08:30 HS HURACAN “A” / SAN MARCOS “A” SUB 15

09:30 HS HURACAN “A” / PEÑAROL “C” SUB 13

10:30 HS PEÑAROL “B” / HURACAN SUB 11


PROGRAMACION RESERVA

LUNES, 05 DE MAYO DE 2025

CANCHA DE LIPTON F.C:

15:00 HS VILLA RAQUEL / EMPEDRADO RESERVA

16:15 HS YAGUARETE “B” / PEÑAROL RESERVA

CANCHA DE SPORTIVO CTES:

15:00 HS SAN MARCOS / ROBINSON RESERVA

16:15 HS QUILMES / SPORTIVO CTES RESERVA

CANCHA DE FERROVIARIO:

15:00 HS YAGUARETE “A” / DEP MANDIYU “A” RESERVA

16:15 HS SACACHISPAS / FERROVIARIO RESERVA

CANCHA DE ALVEAR:

15:00 HS SAN JORGE / CURUPAY RESERVA

16:15 HS MBURUCUYA / MANDUYU “B” RESERVA

CANCHA DE LIBERTAD:

15:00 HS INDEPENDIENTE / LIBERTAD RESERVA

16:15 HS INVICO / DR MONTAÑA               RESERVA


PROGRAMACION RESERVA

JUEVES, 08 DE MAYO DE 2025

CANCHA DE ALVEAR:

14:30 HS PEÑAROL / QUILMES              RESERVA

15:45 HS MANDIYU “B” / ALVEAR              RESERVA

CANCHA DE BOCA UNIDOS:

14:30 HS SPORTIVO / CAMBA CUA RESERVA

15:45 HS CURUPAY / BOCA UNIDOS              RESERVA

CANCHA DE FERROVIARIO:

14:30 HS ROBINSON/ SAN JORGE                           RESERVA

15:45 HS FERROVIARIO / MBURUCUYA RESERVA