El Infanto-Juvenil, tendrá una intensa actividad
Intensa Programación del Infanto-Juvenil de la Liga Correntina de Fútbol, la fecha arrancará este viernes 2 de mayo, proseguirá el sábado 3 y culminará el domingo 4 de las categorías Sub 9 - Sub 11 - Sub 13 y Sub 15.
La grilla de partidos, es la siguiente:
LIGA CORRENTINA DE FUTBOL
PROGRAMACION INFANTO JUVENIL
VIERNES, 02 DE MAYO DE 2025
CANCHA DE LIPTON F.C:
08:30 HS SOBERANIA / DR MONTAÑA SUB 15
09:30 HS SOBERANIA / SACACHISPAS “B” SUB 13
10:30 HS DR MONTAÑA “B” / DEP MANDIYU “D” SUB 11
CANCHA DE LIBERTAD:
08:30 HS LIBERTAD “A” / SPORTIVO CTES SUB 15
09:30 HS INDEPENDIENTE / DEP MANDIYU “C” SUB 13
10:30 HS SACACHISPAS “A” / Bº QUILMES SUB 13
CANCHA DE ALVEAR:
08:30 HS ALVEAR / SAN MARCOS “B” SUB 15
09:30 HS ALVEAR / PEÑAROL
“A” SUB 13
10:30 HS Alvear vs. Independiente Sub 11.
CANCHA DE FERROVIARIO
08:30 HS CAMBA CUA “A” / SAN JORGE SUB 15
09:30 HS PEÑAROL “B” / FERROVIARIO SUB 13
10:30 HS CAMBA CUA “B” / DEP MANDIYU “A” SUB 13
CANCHA DE FERROVIARIO:
14:30 HS FERROVIARIO / SAN MARCOS “A” SUB 11
15:30 HS SAN JORGE “B” / EMPEDRADO “A” SUB 11
16:30 HS LIBERTAD “B” / EMPEDRADO “B” SUB 11
CANCHA DE SPORTIVO CTES:
08:30 HS BOCA U “B” / YAGUARETE “B” SUB 11
09:30 HS HURACAN “B” / SPORTIVO CTES SUB 13
10:30 HS YAGUARETE / ALUMNI SUB 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:
08:30 HS EMPEDRADO “B” / QUILMES SUB 15
09:30 HS ROBINSON / BOCA U “A” SUB 13
10:30 HS SACACHISPAS / SOBERANIA “C” SUB 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 1:
08:30 HS SOBERANIA / LIBERTAD SUB 9
09:10 HS SACACHISPAS “A” / BOCA U “B” SUB 9
09:50 HS SAN JORGE / CAMBA CUA “A” SUB 9
10:30 HS INDEPENDIENTE / CAMBA CUA “B” SUB 9
11:10 HS EMPEDRADO “B” / SACACHISPAS “B” SUB 9
CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:
15:00 HS INVICO / BOCA U “C” SUB 13
16:00 HS YAGUARETE / BOCA U “D” SUB 13
SABADO, 03 DE MAYO DE 2025
CANCHA DE LIBERTAD:
14:30 HS ALUMNI / LIBERTAD “B” SUB 13
15:30 HS SOBERANIA “B” / LIBERTAD “A” SUB 11
16:30 HS LIPTON / EMPEDRADO “B” SUB 13
DOMINGO, 04 DE MAYO DE 2025
CANCHA DE LIPTON:
08:30 HS HURACAN “B” / SAN MARCOS “C” SUB 15
09:30 HS SAN MARCOS “B” / DEP MANDIYU “B” SUB 13
10:30 HS DEP MANDIYU “D” / SAN MARCOS “A” SUB 13
CANCHA DE LIBERTAD:
08:30 HS PEÑAROL “A” / LIBERTAD “B” SUB 15
09:30 HS PEÑAROL “A” / Bº QUILMES SUB 11
10:30 HS DEP MANDIYU “C” / SAN JORGE “A” SUB 11
CANCHA DE ALVEAR:
08:30 HS ROBINSON / ALUMNI SUB 15
09:30 HS TALLERES / DEP MANDIYU “E” SUB 13
10:30 HS ROBINSON / CURUPAY SUB 11
CANCHA DE FERROVIARIO:
08:30 HS MBURUCUYA / Bº QUILMES SUB 15
09:30 HS EMPEDRADO “A” / CURUPAY SUB 15
10:30 HS DR MONTAÑA / CURUPAY SUB 13
CANCHA DE SPORTIVO CTES:
08:30 HS CAMBA CUA “B” / TALLERES SUB 15
09:30 HS SAN MARCOS “B” / CAMBA CUA “B” SUB 11
10:30 HS SPORTIVO CTES / SOBERANIA “A” SUB 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 2:
08:30 HS BOCA U “A” / INDEPENDIENTE SUB 15
09:30 HS BOCA U “C” / LIPTON “B” SUB 11
10:30 HS LIPTON “A” / BOCA U “D” SUB 11
CANCHA DE BOCA UNIDOS – AUXILIAR Nº 1:
08:30 HS DEP MANDIYU “A” / SAN MARCOS SUB 9
09:10 HS SPORTIVO CTES / DEP MANDIYU “B” SUB 9
09:50 HS TALLERES / DEP MANDIYU “A” SUB 9
10:30 HS YAGUARETE / ALVEAR SUB 9
11:10 HS ROBINSON / LIPTON SUB 9
CANCHA DE HURACAN CTES:
08:30 HS HURACAN “A” / SAN MARCOS “A” SUB 15
09:30 HS HURACAN “A” / PEÑAROL “C” SUB 13
10:30 HS PEÑAROL “B” / HURACAN SUB 11
PROGRAMACION RESERVA
LUNES, 05 DE MAYO DE 2025
CANCHA DE LIPTON F.C:
15:00 HS VILLA RAQUEL / EMPEDRADO RESERVA
16:15 HS YAGUARETE “B” / PEÑAROL RESERVA
CANCHA DE SPORTIVO CTES:
15:00 HS SAN MARCOS / ROBINSON RESERVA
16:15 HS QUILMES / SPORTIVO CTES RESERVA
CANCHA DE FERROVIARIO:
15:00 HS YAGUARETE “A” / DEP MANDIYU “A” RESERVA
16:15 HS SACACHISPAS / FERROVIARIO RESERVA
CANCHA DE ALVEAR:
15:00 HS SAN JORGE / CURUPAY RESERVA
16:15 HS MBURUCUYA / MANDUYU “B” RESERVA
CANCHA DE LIBERTAD:
15:00 HS INDEPENDIENTE / LIBERTAD RESERVA
16:15 HS INVICO / DR MONTAÑA RESERVA
PROGRAMACION RESERVA
JUEVES, 08 DE MAYO DE 2025
CANCHA DE ALVEAR:
14:30 HS PEÑAROL / QUILMES RESERVA
15:45 HS MANDIYU “B” / ALVEAR RESERVA
CANCHA DE BOCA UNIDOS:
14:30 HS SPORTIVO / CAMBA CUA RESERVA
15:45 HS CURUPAY / BOCA UNIDOS RESERVA
CANCHA DE FERROVIARIO:
14:30 HS ROBINSON/ SAN JORGE RESERVA
15:45 HS FERROVIARIO / MBURUCUYA RESERVA
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