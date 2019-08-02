Todos partidos Revanchas del Torneo Regional

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REGIÓN NORTE
Domingo 5 de Enero
17 hs. GRANEROS TUCUMÁN SAN MIGUEL SALTA SALTA.
MEDINA * GUIDO DANIEL CATAMARCA ALDECO JESÚS MARÍA CATAMARCA REINOSO LUIS ALEJANDRO CATAMARCA FIGUEROA PABLO EXEQUIEL CATAMARCA
17 hs. SP POCITOS TARTAGAL A H ZAPLA JUJUY. DIAZ CARLOS ADRIAN VALLE VIEJO BAIGORRI MARIO ALBERTO VALLE VIEJO ASTRADA DAMIAN ANTONIO VALLE VIEJO NARANJO LUIS IVAN VALLE VIEJO
LITORAL NORTE
Sábado 4 de Enero
17 hs. SP CULTURAL RSP PRES. ROQUE S PEÑA VILLA ALVEAR RESISTENCIA.
DIAZ DOROÑUK LEANDRO GABRIEL LAS BREÑAS DE JESUS DIEGO FERMIN LAS BREÑAS GAMARRA GONZALEZ JUAN MANUEL LAS BREÑAS CORONEL ROJAS ALBERTO EXEQUIEL LAS BREÑAS
Domingo 5 de Enero
17 hs. MANDIYU CORRIENTES RESISTENCIA CENTRAL RESISTENCIA.
SILVESTRE * ENZO SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA NICOLA JESUAN ESPERANZA
17 hs. 1 DE MAYO FORMOSA 8 DE DICIEMBRE FORMOSA. BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA MITOIRE DIEGO GASTON RESISTENCIA
18 hs. MITRE POSADAS POSADAS GUARANI A F POSADAS. BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA GUDIÑO SANTIAGO PASCANAS LOPEZ SANTIAGO DANIEL PASCANAS RODRIGUEZ JONATHAN VILLA MARÍA
LITORAL SUR
Domingo 5 de Enero
19 hs. AT CARCARAÑA CAÑADA DE GÓMEZ SAN JORGE SAN JORGE.
MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE MOTTIER NICOLÁS MATÌAS SANTA FE MUGA LUCAS SANTA FE BONNIN JUAN FRANCISCO SANTA FE
20 hs. BEN HUR RAFAELA TOSTADO CERES
ESPINDOLA JULIAN NICOLAS VENADO TUERTO PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA HERRERA * CRISTIAN ALCORTA TIBOLLA LUCIANO ALCORTA
20 hs. JUVENTUD UNIDA G GUALEGUAYCHU COLON SAN JUSTO SANTA FE.
GIL JOAQUIN SAN PEDRO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO JOAQUIN SALADILLO NARDELLI MARTIN DANIEL LUJÁN
20 hs. RECREATIVO SAN JORGE COLON (ER) LIBERTAD CONCORDIA CONCORDIA. SCIONTI * ALEJANDRO CASILDA RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS CORRAZ FRANCO CAÑADA DE GÓMEZ ORELLANA JUAN CAÑADA DE GÓMEZ
REGIÓN CENTRO
Domingo 5 de Enero
17 hs. DEF DE LA BOCA LA RIOJA GRAL PAZ JUNIORS CÓRDOBA. SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL CATAMARCA AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA AGUERO SANTIAGO ANDRES CATAMARCA ROMERO CHAZAMPI JORGE ARIEL CATAMARCA.
20.30 hs.ALUMNI VM VILLA MARÍA ACCION JUVENIL T Y G RÍO CUARTO 5/1/2025 20:30 DOMINGUEZ LEANDRO CORRAL DE BUSTOS LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES ALFONSO ALEJO VALENTIN JESÚS MARÍA LIPARI FABRIZIO JESÚS MARÍA
CTRAL ARGENTINO sgo SANTIAGO DEL ESTERO VELEZ SARSFIELD SGO SANTIAGO DEL ESTERO 5/1/2025 17:30 MAGUNA * EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO FIGUEROA NELSON RODRIGO SANTIAGO DEL ESTERO JIMENEZ RODRIGO EMMANUEL SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA NAJAR FRANCISCO SANTIAGO DEL ESTERO
REGIÓN CUYO
Domingo 5 de Enero
COLEGIALES VM VILLA MERCEDES PACIFICO GA GRAL ALVEAR (M) 5/1/2025 19:30 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA RODRIGUEZ LAUTARO LEONEL MENDOZA RODRIGUEZ NICOLAS MENDOZA
UNION SJ SAN JUAN MINERO ARG SAN JUAN 5/1/2025 20:00 GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN GOMEZ ENZO SAN JUAN DIAZ RUTH SAN JUAN ALLEGUE * JESUS SAN JUAN
DESAMPARADOS SAN JUAN ATENAS POCITO SJ SAN JUAN 5/1/2025 21:00 CEBALLOS * CESAR ANTONIO CÓRDOBA BROMBIN MATIAS CÓRDOBA COLTRO LUCAS DARIO CÓRDOBA CEBALLO ESTEBAN CÓRDOBA
HURACAN SR SAN RAFAEL FUNDACION AMIGOS MZA MENDOZA 6/1/2025 21:15 SOSA ABRILE LEANDRO ANDRES BELL VILLE TUNINETTI ARAOZ LAUTARO CORRAL DE BUSTOS CINTIONI ALEXIS PASCANAS BRACAMONTE MORENA BELL VILLE
PAMPEANA NORTE
Domingo 5 de Enero
REGATAS SAN NICOLÁS CNEL BRANDSEN LA PLATA 5/1/2025 17:00 SALINAS CARLOS NICOLAS VENADO TUERTO ESPINDOLA DAVID VENADO TUERTO BONICATTO NICOLAS VENADO TUERTO MAIDANA MARTIN VENADO TUERTO
GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY NAUTICO HACOAJ ESCOBAR 5/1/2025 18:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO LOPEZ GONZALO CEFERINO AYACUCHO PERALTA ALBERTO JONATAN AYACUCHO GIARDINI JUAN ALBERTO AYACUCHO
BRAGADO CLUB BRAGADO RIVADAVIA DE LINCOLN JUNÍN 5/1/2025 18:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO VEGA JUAN MANUEL BAHÍA BLANCA BUSTOS KEVIN NICOLAS BAHÍA BLANCA
DEFENSORES SALTO SALTO LA EMILIA SAN NICOLÁS 5/1/2025 18:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA LEIVA MARTIN CONCORDIA MORA VICTOR MANUEL CONCORDIA
PAMPEANA SUR
Domingo 5 de Enero
SPORTIVO BB BAHÍA BLANCA AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 5/1/2025 17:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL MANSILLA EMANUEL TANDIL TEVEZ PABLO TANDIL
FERROCARRIL SUD OLAVARRÍA RACING AC OLAVARRÍA 5/1/2025 20:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO ZONCO FELIPE BAHÍA BLANCA GOMEZ MARCOS BAHÍA BLANCA PEROTTI OSCAR HERNAN CNEL DORREGO
REGIÓN SUR
Domingo 5 de Enero
ESTUDIANTES B SAN CARLOS DE BARILOCHE LA AMISTAD CIPOLLETTI 5/1/2025 17:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO RAMONDA * CRISTIAN GENERAL PICO RIGAL EMILIO GENERAL PICO DOMINGUEZ MARIO E. GENERAL PIC0.
CAI COMODORO RIVADAVIA BOXING RÍO GALLEGOS 5/1/2025 17:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA PEREYRA DIEGO SANTA ROSA MUÑOZ YASU SANTA ROSA LEGUIZAMON EMANUEL SANTA ROSA
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