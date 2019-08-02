Todos partidos Revanchas del Torneo Regional

Posted by EyM Sports on viernes, enero 03, 2025


La programación de los partidos Revanchas de los Cuartos de Final del Torneo Regional Federal Amateur que otorga cuatro (4) ascensos al Federal A, programado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, es la siguiente:

REGIÓN NORTE

Domingo 5 de Enero

17 hs. GRANEROS TUCUMÁN SAN MIGUEL SALTA SALTA.

MEDINA * GUIDO DANIEL CATAMARCA ALDECO JESÚS MARÍA CATAMARCA REINOSO LUIS ALEJANDRO CATAMARCA FIGUEROA PABLO EXEQUIEL CATAMARCA

17 hs. SP POCITOS TARTAGAL A H ZAPLA JUJUY. DIAZ CARLOS ADRIAN VALLE VIEJO BAIGORRI MARIO ALBERTO VALLE VIEJO ASTRADA DAMIAN ANTONIO VALLE VIEJO NARANJO LUIS IVAN VALLE VIEJO

LITORAL NORTE

Sábado 4 de Enero

17 hs. SP CULTURAL RSP PRES. ROQUE S PEÑA VILLA ALVEAR RESISTENCIA.

 DIAZ DOROÑUK LEANDRO GABRIEL LAS BREÑAS DE JESUS DIEGO FERMIN LAS BREÑAS GAMARRA GONZALEZ JUAN MANUEL LAS BREÑAS CORONEL ROJAS ALBERTO EXEQUIEL LAS BREÑAS

Domingo 5 de Enero

17 hs. MANDIYU CORRIENTES RESISTENCIA CENTRAL RESISTENCIA.

 SILVESTRE * ENZO SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA NICOLA JESUAN ESPERANZA

17 hs. 1 DE MAYO FORMOSA 8 DE DICIEMBRE FORMOSA.  BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA MITOIRE DIEGO GASTON RESISTENCIA

18 hs. MITRE POSADAS POSADAS GUARANI A F POSADAS. BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA GUDIÑO SANTIAGO PASCANAS LOPEZ SANTIAGO DANIEL PASCANAS RODRIGUEZ JONATHAN VILLA MARÍA

LITORAL SUR

Domingo 5 de Enero

19 hs. AT CARCARAÑA CAÑADA DE GÓMEZ SAN JORGE SAN JORGE.

 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE MOTTIER NICOLÁS MATÌAS SANTA FE MUGA LUCAS SANTA FE BONNIN JUAN FRANCISCO SANTA FE

20 hs. BEN HUR RAFAELA TOSTADO CERES 

 ESPINDOLA JULIAN NICOLAS VENADO TUERTO PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA HERRERA * CRISTIAN ALCORTA TIBOLLA LUCIANO ALCORTA

20 hs. JUVENTUD UNIDA G GUALEGUAYCHU COLON SAN JUSTO SANTA FE. 

GIL JOAQUIN SAN PEDRO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO JOAQUIN SALADILLO NARDELLI  MARTIN DANIEL LUJÁN

20 hs. RECREATIVO SAN JORGE COLON (ER) LIBERTAD CONCORDIA CONCORDIA. SCIONTI * ALEJANDRO CASILDA RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS CORRAZ FRANCO CAÑADA DE GÓMEZ ORELLANA JUAN CAÑADA DE GÓMEZ

REGIÓN CENTRO

Domingo 5 de Enero

17 hs. DEF DE LA BOCA LA RIOJA GRAL PAZ JUNIORS CÓRDOBA. SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL CATAMARCA AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA AGUERO SANTIAGO ANDRES CATAMARCA ROMERO CHAZAMPI JORGE ARIEL CATAMARCA.

20.30 hs.ALUMNI VM VILLA MARÍA ACCION JUVENIL T Y G RÍO CUARTO 5/1/2025 20:30 DOMINGUEZ LEANDRO CORRAL DE BUSTOS LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES ALFONSO ALEJO VALENTIN JESÚS MARÍA LIPARI FABRIZIO JESÚS MARÍA

CTRAL ARGENTINO sgo SANTIAGO DEL ESTERO VELEZ SARSFIELD SGO SANTIAGO DEL ESTERO 5/1/2025 17:30 MAGUNA * EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO FIGUEROA NELSON RODRIGO SANTIAGO DEL ESTERO JIMENEZ RODRIGO EMMANUEL SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA NAJAR FRANCISCO SANTIAGO DEL ESTERO

REGIÓN CUYO

Domingo 5 de Enero

COLEGIALES VM VILLA MERCEDES PACIFICO GA GRAL ALVEAR (M) 5/1/2025 19:30 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA RODRIGUEZ LAUTARO LEONEL MENDOZA RODRIGUEZ NICOLAS MENDOZA

UNION SJ SAN JUAN MINERO ARG SAN JUAN 5/1/2025 20:00 GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN GOMEZ ENZO SAN JUAN DIAZ RUTH SAN JUAN ALLEGUE * JESUS SAN JUAN

DESAMPARADOS SAN JUAN ATENAS POCITO SJ SAN JUAN 5/1/2025 21:00 CEBALLOS * CESAR ANTONIO CÓRDOBA BROMBIN MATIAS CÓRDOBA COLTRO LUCAS DARIO CÓRDOBA CEBALLO ESTEBAN CÓRDOBA

HURACAN SR SAN RAFAEL FUNDACION AMIGOS MZA MENDOZA 6/1/2025 21:15 SOSA ABRILE LEANDRO ANDRES BELL VILLE TUNINETTI ARAOZ LAUTARO CORRAL DE BUSTOS CINTIONI ALEXIS PASCANAS BRACAMONTE MORENA BELL VILLE

PAMPEANA NORTE

Domingo 5 de Enero

REGATAS SAN NICOLÁS CNEL BRANDSEN LA PLATA 5/1/2025 17:00 SALINAS CARLOS NICOLAS VENADO TUERTO ESPINDOLA DAVID VENADO TUERTO BONICATTO NICOLAS VENADO TUERTO MAIDANA MARTIN VENADO TUERTO

GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY NAUTICO HACOAJ ESCOBAR 5/1/2025 18:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO LOPEZ GONZALO CEFERINO AYACUCHO PERALTA ALBERTO JONATAN AYACUCHO GIARDINI JUAN ALBERTO AYACUCHO

BRAGADO CLUB BRAGADO RIVADAVIA DE LINCOLN JUNÍN 5/1/2025 18:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO VEGA JUAN MANUEL BAHÍA BLANCA BUSTOS KEVIN NICOLAS BAHÍA BLANCA

DEFENSORES SALTO SALTO LA EMILIA SAN NICOLÁS 5/1/2025 18:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA LEIVA MARTIN CONCORDIA MORA VICTOR MANUEL CONCORDIA

PAMPEANA SUR

Domingo 5 de Enero

SPORTIVO BB BAHÍA BLANCA AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 5/1/2025 17:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL MANSILLA EMANUEL TANDIL TEVEZ PABLO TANDIL

FERROCARRIL SUD OLAVARRÍA RACING AC OLAVARRÍA 5/1/2025 20:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO ZONCO FELIPE BAHÍA BLANCA GOMEZ MARCOS BAHÍA BLANCA PEROTTI OSCAR HERNAN CNEL DORREGO

REGIÓN SUR

Domingo 5 de Enero

ESTUDIANTES B SAN CARLOS DE BARILOCHE LA AMISTAD CIPOLLETTI 5/1/2025 17:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO RAMONDA * CRISTIAN GENERAL PICO RIGAL EMILIO GENERAL PICO DOMINGUEZ MARIO E. GENERAL PIC0.

CAI COMODORO RIVADAVIA BOXING RÍO GALLEGOS 5/1/2025 17:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA PEREYRA DIEGO SANTA ROSA MUÑOZ YASU SANTA ROSA LEGUIZAMON EMANUEL SANTA ROSA