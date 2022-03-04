Boca Unidos debutará ante el ascendido Juventud Antoniana
Este viernes se sorteó el Fixture del Torneo Federal A y Boca Unidos debutará en la Zona Norte, el sabado 27 de Marzo en condición de local ante el recientemente ascendido Juventud Antonia de Salta.
En la segunda fecha quedará libre y en la tercera estará visitando a Juventud Unida de Gualeguaychú.
El fixture completo de la Zona Norte del Torneo Federal A, es el siguiente.
1ra. fecha - 27 marzo 2022
DEFENSORES (VR) vs. SAN MARTIN
DOUGLAS HAIG vs. DEPRO
SARMIENTO vs. UNION SUNCHALES
SPORTIVO BELGRANO vs. GIMNASIA Y TIRO
RACING vs. ATLÉTICO PARANA
GIMNASIA (CDU) vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
JUVENTUD UNIDA vs. CRUCERO DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUVENTUD ANTONIANA
Libre: CENTRAL NORTE
2da. fecha - 03 abril 2022
JUVENTUD ANTONIANA vs. JUVENTUD UNIDA
CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA (CDU)
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. RACING
ATLÉTICO PARANA vs. SPORTIVO BELGRANO
GIMNASIA Y TIRO vs. SARMIENTO
UNION SUNCHALES vs. DOUGLAS HAIG
DEPRO vs. DEFENSORES (VR)
SAN MARTIN vs. CENTRAL NORTE
Libre: BOCA UNIDOS
3ra. fecha - 10 abril 2022
CENTRAL NORTE vs. DEPRO
DEFENSORES (VR) vs. UNION SUNCHALES
DOUGLAS HAIG vs. GIMNASIA Y TIRO
SARMIENTO vs. ATLÉTICO PARANA
SPORTIVO BELGRANO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
RACING vs. CRUCERO DEL NORTE
GIMNASIA (CDU) vs. JUVENTUD ANTONIANA
JUVENTUD UNIDA vs. BOCA UNIDOS
Libre: SAN MARTIN
4ta. fecha - 17 abril 2022
BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA (CDU)
JUVENTUD ANTONIANA vs. RACING
CRUCERO DEL NORTE vs. SPORTIVO BELGRANO
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SARMIENTO
ATLÉTICO PARANA vs. DOUGLAS HAIG
GIMNASIA Y TIRO vs. DEFENSORES (VR)
UNION SUNCHALES vs. CENTRAL NORTE
DEPRO vs. SAN MARTIN
Libre: JUV UNIDA
5ta. fecha - 24 abril 2022
SAN MARTIN vs. UNION SUNCHALES
CENTRAL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
DEFENSORES (VR) vs. ATLÉTICO PARANA
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE
SPORTIVO BELGRANO vs. JUVENTUD ANTONIANA
RACING vs. BOCA UNIDOS
GIMNASIA (CDU) vs. JUVENTUD UNIDA
Libre: DEPRO
6ta. fecha - Sábado 30 abril 2022
JUVENTUD UNIDA vs. RACING
BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO BELGRANO
JUVENTUD ANTONIANA vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL NORTE vs. DOUGLAS HAIG
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. DEFENSORES (VR)
ATLÉTICO PARANA vs. CENTRAL NORTE
GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTIN
UNION SUNCHALES vs. DEPRO
Libre: GIMNASIA (CDU)
7ma. fecha - 08 mayo 2022
DEPRO vs. GIMNASIA Y TIRO
SAN MARTIN vs. ATLÉTICO PARANA
CENTRAL NORTE vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
DEFENSORES (VR) vs. CRUCERO DEL NORTE
DOUGLAS HAIG vs. JUVENTUD ANTONIANA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SPORTIVO BELGRANO vs. JUVENTUD UNIDA
RACING vs. GIMNASIA (CDU)
Libre: UNION SUNCHALES
8va. fecha - Sábado 14 mayo 2022
GIMNASIA (CDU) vs. SPORTIVO BELGRANO
JUVENTUD UNIDA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG
JUVENTUD ANTONIANA vs. DEFENSORES (VR)
CRUCERO DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SAN MARTIN
ATLÉTICO PARANA vs. DEPRO
GIMNASIA Y TIRO vs. UNION SUNCHALES
Libre: RACING
9na. fecha - Miércoles 18 mayo 2022
UNION SUNCHALES vs. ATLÉTICO PARANA
DEPRO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
SAN MARTIN vs. CRUCERO DEL NORTE
CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA
DEFENSORES (VR) vs. BOCA UNIDOS
DOUGLAS HAIG vs. JUVENTUD UNIDA
SARMIENTO vs. GIMNASIA (CDU)
SPORTIVO BELGRANO vs. RACING
Libre: GIMNASIA Y TIRO
10ma. fecha - 22 mayo 2022
RACING vs. SARMIENTO
GIMNASIA (CDU) vs. DOUGLAS HAIG
JUVENTUD UNIDA vs. DEFENSORES (VR)
BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE
JUVENTUD ANTONIANA vs. SAN MARTIN
CRUCERO DEL NORTE vs. DEPRO
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. UNION SUNCHALES
ATLÉTICO PARANA vs. GIMNASIA Y TIRO
Libre: SPORTIVO BELGRANO
11ra. fecha - 29 mayo 2022
GIMNASIA Y TIRO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
UNION SUNCHALES vs. CRUCERO DEL NORTE
DEPRO vs. JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTIN vs. BOCA UNIDOS
CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD UNIDA
DEFENSORES (VR) vs. GIMNASIA (CDU)
DOUGLAS HAIG vs. RACING
SARMIENTO vs. SPORTIVO BELGRANO
libre: ATLÉTICO PARANA
12da. fecha - 05 junio 2022
SPORTIVO BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
RACING vs. DEFENSORES (VR)
GIMNASIA (CDU) vs. CENTRAL NORTE
JUVENTUD UNIDA vs. SAN MARTIN
BOCA UNIDOS vs. DEPRO
JUVENTUD ANTONIANA vs. UNION SUNCHALES
CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. ATLÉTICO PARANA
Libre: SARMIENTO
13ra. fecha - 12 junio 2022
ATLÉTICO PARANA vs. CRUCERO DEL NORTE
GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD ANTONIANA
UNION SUNCHALES vs. BOCA UNIDOS
DEPRO vs. JUVENTUD UNIDA
SAN MARTIN vs. GIMNASIA (CDU)
CENTRAL NORTE vs. RACING
DEFENSORES (VR) vs. SPORTIVO BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO
Libre: SPORTIVO LAS PAREJAS
14ta. fecha - Sábado 18 junio 2022
SARMIENTO vs. DEFENSORES (VR)
SPORTIVO BELGRANO vs. CENTRAL NORTE
RACING vs. SAN MARTIN
GIMNASIA CDU vs. DEPRO
JUVENTUD UNIDA vs. UNION SUNCHALES
BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA Y TIRO
JUVENTUD ANTONIANA vs. ATLÉTICO PARANA
CRUCERO DEL NORTE vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
libre: DOUGLAS HAIG
15ta. fecha - Miércoles 22 junio 2022
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. JUVENTUD ANTONIANA
ATLÉTICO PARANA vs. BOCA UNIDOS
GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD UNIDA
UNION SUNCHALES vs. GIMNASIA (CDU)
DEPRO vs. RACING
SAN MARTIN vs. SPORTIVO BELGRANO
CENTRAL NORTE vs. SARMIENTO
DEFENSORES (VR) vs. DOUGLAS HAIG
Libre: CRUCERO DEL NORTE
16ta. fecha - 26 junio 2022
DOUGLAS HAIG vs. CENTRAL NORTE
SARMIENTO vs. SAN MARTIN
SPORTIVO BELGRANO vs. DEPRO
RACING vs. UNION SUNCHALES
GIMNASIA CDU vs. GIMNASIA Y TIRO
JUVENTUD UNIDA vs. ATLÉTICO PARANA
BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
JUVENTUD ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE
Libre: DEFENSORES VR
17ma. fecha - 03 julio 2022
CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. JUVENTUD UNIDA
ATLÉTICO PARANA vs. GIMNASIA CDU
GIMNASIA Y TIRO vs. RACING
UNION SUNCHALES vs. SPORTIVO BELGRANO
DEPRO vs. SARMIENTO
SAN MARTIN vs. DOUGLAS HAIG
CENTRAL NORTE vs. DEFENSORES VR
libre: JUVENTUD ANTONIANA
Nota: * En la siguiente ronda las localías se invierten.
Habrá un ascenso y cuatro descensos en el Federal A.
Confirmaciones de la temporada 2022 del Torneo Federal A.
Hubo cuatro equipos que ascendieron al Federal A para este Torneo. En la Norte juegan Atlético Paraná y Juventud Antoniana.
El Federal A estará de estreno en el inicio del torneo.
Fuente: Solo Ascenso
Publicada: 04/03/2022 18:19:48
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