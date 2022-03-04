Boca Unidos debutará ante el ascendido Juventud Antoniana

Posted by EyM Sports on viernes, marzo 04, 2022


 Este viernes se sorteó el Fixture del Torneo Federal A y Boca Unidos debutará en la Zona Norte, el sabado 27 de Marzo en condición de local ante el recientemente ascendido Juventud Antonia de Salta. 

En la segunda fecha quedará libre y en la tercera estará visitando a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El fixture completo de la Zona Norte del Torneo Federal A, es el siguiente.

1ra. fecha - 27 marzo 2022

DEFENSORES (VR) vs. SAN MARTIN

DOUGLAS HAIG vs. DEPRO

SARMIENTO vs. UNION SUNCHALES

SPORTIVO BELGRANO vs. GIMNASIA Y TIRO

RACING vs. ATLÉTICO PARANA

GIMNASIA (CDU) vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

JUVENTUD UNIDA vs. CRUCERO DEL NORTE

BOCA UNIDOS vs. JUVENTUD ANTONIANA

Libre: CENTRAL NORTE

2da. fecha - 03 abril 2022

JUVENTUD ANTONIANA vs. JUVENTUD UNIDA

CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA (CDU)

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. RACING

ATLÉTICO PARANA vs. SPORTIVO BELGRANO

GIMNASIA Y TIRO vs. SARMIENTO

UNION SUNCHALES vs. DOUGLAS HAIG

DEPRO vs. DEFENSORES (VR)

SAN MARTIN vs. CENTRAL NORTE

Libre: BOCA UNIDOS

3ra. fecha - 10 abril 2022

CENTRAL NORTE vs. DEPRO

DEFENSORES (VR) vs. UNION SUNCHALES

DOUGLAS HAIG vs. GIMNASIA Y TIRO

SARMIENTO vs. ATLÉTICO PARANA

SPORTIVO BELGRANO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

RACING vs. CRUCERO DEL NORTE

GIMNASIA (CDU) vs. JUVENTUD ANTONIANA

JUVENTUD UNIDA vs. BOCA UNIDOS

Libre: SAN MARTIN

4ta. fecha - 17 abril 2022

BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA (CDU)

JUVENTUD ANTONIANA vs. RACING

CRUCERO DEL NORTE vs. SPORTIVO BELGRANO

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SARMIENTO

ATLÉTICO PARANA vs. DOUGLAS HAIG

GIMNASIA Y TIRO vs. DEFENSORES (VR)

UNION SUNCHALES vs. CENTRAL NORTE

DEPRO vs. SAN MARTIN

Libre: JUV UNIDA

5ta. fecha - 24 abril 2022

SAN MARTIN vs. UNION SUNCHALES

CENTRAL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO

DEFENSORES (VR) vs. ATLÉTICO PARANA

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE

SPORTIVO BELGRANO vs. JUVENTUD ANTONIANA

RACING vs. BOCA UNIDOS

GIMNASIA (CDU) vs. JUVENTUD UNIDA

Libre: DEPRO

6ta. fecha - Sábado 30 abril 2022

JUVENTUD UNIDA vs. RACING

BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO BELGRANO

JUVENTUD ANTONIANA vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL NORTE vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. DEFENSORES (VR)

ATLÉTICO PARANA vs. CENTRAL NORTE

GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTIN

UNION SUNCHALES vs. DEPRO

Libre: GIMNASIA (CDU)

7ma. fecha - 08 mayo 2022

DEPRO vs. GIMNASIA Y TIRO

SAN MARTIN vs. ATLÉTICO PARANA

CENTRAL NORTE vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

DEFENSORES (VR) vs. CRUCERO DEL NORTE

DOUGLAS HAIG vs. JUVENTUD ANTONIANA

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

SPORTIVO BELGRANO vs. JUVENTUD UNIDA

RACING vs. GIMNASIA (CDU)

Libre: UNION SUNCHALES

8va. fecha - Sábado 14 mayo 2022

GIMNASIA (CDU) vs. SPORTIVO BELGRANO

JUVENTUD UNIDA vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG

JUVENTUD ANTONIANA vs. DEFENSORES (VR)

CRUCERO DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SAN MARTIN

ATLÉTICO PARANA vs. DEPRO

GIMNASIA Y TIRO vs. UNION SUNCHALES

Libre: RACING

9na. fecha - Miércoles 18 mayo 2022

UNION SUNCHALES vs. ATLÉTICO PARANA

DEPRO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

SAN MARTIN vs. CRUCERO DEL NORTE

CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA

DEFENSORES (VR) vs. BOCA UNIDOS

DOUGLAS HAIG vs. JUVENTUD UNIDA

SARMIENTO vs. GIMNASIA (CDU)

SPORTIVO BELGRANO vs. RACING

Libre: GIMNASIA Y TIRO

10ma. fecha - 22 mayo 2022

RACING vs. SARMIENTO

GIMNASIA (CDU) vs. DOUGLAS HAIG

JUVENTUD UNIDA vs. DEFENSORES (VR)

BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE

JUVENTUD ANTONIANA vs. SAN MARTIN

CRUCERO DEL NORTE vs. DEPRO

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. UNION SUNCHALES

ATLÉTICO PARANA vs. GIMNASIA Y TIRO

Libre: SPORTIVO BELGRANO

11ra. fecha - 29 mayo 2022

GIMNASIA Y TIRO vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

UNION SUNCHALES vs. CRUCERO DEL NORTE

DEPRO vs. JUVENTUD ANTONIANA

SAN MARTIN vs. BOCA UNIDOS

CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD UNIDA

DEFENSORES (VR) vs. GIMNASIA (CDU)

DOUGLAS HAIG vs. RACING

SARMIENTO vs. SPORTIVO BELGRANO

libre: ATLÉTICO PARANA

12da. fecha - 05 junio 2022

SPORTIVO BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

RACING vs. DEFENSORES (VR)

GIMNASIA (CDU) vs. CENTRAL NORTE

JUVENTUD UNIDA vs. SAN MARTIN

BOCA UNIDOS vs. DEPRO

JUVENTUD ANTONIANA vs. UNION SUNCHALES

CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. ATLÉTICO PARANA

Libre: SARMIENTO

13ra. fecha - 12 junio 2022

ATLÉTICO PARANA vs. CRUCERO DEL NORTE

GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD ANTONIANA

UNION SUNCHALES vs. BOCA UNIDOS

DEPRO vs. JUVENTUD UNIDA

SAN MARTIN vs. GIMNASIA (CDU)

CENTRAL NORTE vs. RACING

DEFENSORES (VR) vs. SPORTIVO BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO

Libre: SPORTIVO LAS PAREJAS

14ta. fecha - Sábado 18 junio 2022

SARMIENTO vs. DEFENSORES (VR)

SPORTIVO BELGRANO vs. CENTRAL NORTE

RACING vs. SAN MARTIN

GIMNASIA CDU vs. DEPRO

JUVENTUD UNIDA vs. UNION SUNCHALES

BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA Y TIRO

JUVENTUD ANTONIANA vs. ATLÉTICO PARANA

CRUCERO DEL NORTE vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

libre: DOUGLAS HAIG

15ta. fecha - Miércoles 22 junio 2022

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. JUVENTUD ANTONIANA

ATLÉTICO PARANA vs. BOCA UNIDOS

GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD UNIDA

UNION SUNCHALES vs. GIMNASIA (CDU)

DEPRO vs. RACING

SAN MARTIN vs. SPORTIVO BELGRANO

CENTRAL NORTE vs. SARMIENTO

DEFENSORES (VR) vs. DOUGLAS HAIG

Libre: CRUCERO DEL NORTE

16ta. fecha - 26 junio 2022

DOUGLAS HAIG vs. CENTRAL NORTE

SARMIENTO vs. SAN MARTIN

SPORTIVO BELGRANO vs. DEPRO

RACING vs. UNION SUNCHALES

GIMNASIA CDU vs. GIMNASIA Y TIRO

JUVENTUD UNIDA vs. ATLÉTICO PARANA

BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

JUVENTUD ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE

Libre: DEFENSORES VR

17ma. fecha - 03 julio 2022

CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. JUVENTUD UNIDA

ATLÉTICO PARANA vs. GIMNASIA CDU

GIMNASIA Y TIRO vs. RACING

UNION SUNCHALES vs. SPORTIVO BELGRANO

DEPRO vs. SARMIENTO

SAN MARTIN vs. DOUGLAS HAIG

CENTRAL NORTE vs. DEFENSORES VR

libre: JUVENTUD ANTONIANA 

Nota: * En la siguiente ronda las localías se invierten.

Habrá un ascenso y cuatro descensos en el Federal A.

Confirmaciones de la temporada 2022 del Torneo Federal A.

Hubo cuatro equipos que ascendieron al Federal A para este Torneo. En la Norte juegan Atlético Paraná y Juventud Antoniana.

El Federal A estará de estreno en el inicio del torneo.

Fuente: Solo Ascenso

Publicada: 04/03/2022 18:19:48