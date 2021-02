Sarmiento de Resistencia tendría una posilidad de jugar por un ascenso

En las horas previas a las semifinales de los playoffs del Torneo Federal A muchos medios nacionales se hicieron eco del rumor que indicaba que estaba la chance de que hubiera un ascenso más a la Primera Nacional.

Esto, supuestamente, se debía a que en la segunda categoría del fútbol argentino quedaba con un número impar de equipos para la próxima temporada y eso complicaría la posibilidad de armar dos zonas equivalentes.

Al consultar en su momento a dirigentes del tricolor, la respuesta fue que ellos habían escuchado el mismo trascendido pero que no tenían nada oficial.

Ahora, con el certamen ya finalizado (la Villa fue eliminado en semifinales ante Deportivo Madryn), con Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Maipú como ascendidos del Federal, los rumores vuelven a emerger.

"El comentario es el que se corre en las redes sociales, la nota que le hicieron a Treuque (Secretario General del Consejo Federal y presidente de la Liga del Valle), por el tema de Madryn (perdió la final de los cruces y la promoción ante San Telmo) de que exista la posibilidad de una invitación, dado que hay un cupo vacante para la Primera Nacional ya que quedarían equipos impares", le contó el dirigente tricolor, Martín Neumann, a La Nueva.

"Hablan de merecimiento deportivo —agregó— y si hablamos de eso, yo creo que Villa Mitre es el equipo que más merece conseguir una invitación. Si vamos a hablar que va a existir una invitación, por cuestiones deportivas, el que más lo merece es Villa Mitre: jugó una final, jugó la otra semifinal, fue el equipo más punto sacó en la tabla general, salió primero en las dos partes (antes y después del parate)... De donde lo mires, fue el mejor equipo. Está bien, la pelota no entró, lo de Güemes fue un partido muy particular y con Madryn no pudimos embocarla, no estuvimos finos. Pero te repito, si hablamos de merecimientos deportivos, no cabe duda de que Villa Mitre es el indicado a ser invitado", enfatizó Neumann.

—Que haya un cupo, ¿es algo concreto?

—No, son todos trascendidos; lo dijo Treuque, el secretario del Consejo Federal. Le hicieron una nota y dijo que estaba todo dado para que ocurra eso...

—Lo mismo que se escuchó antes de las semifinales...

—Sí, que lo bajaron de un plumazo. Dijeron que no iba a pasar y ahora corre otra vez el comentario.

—¿Cuál es la postura del club ante esto?

—Si hablamos de merecimiento, Villa Mitre es el que más merecido lo tiene. También el otro tema es que si el eslogan del Consejo fue que los ascensos se ganen en la cancha, si hay un lugar vacante en el Nacional B (sic), en el peor de los casos tendría que tener las mismas posibilidades Villa Mitre, Madryn y Sarmiento (de Resistencia). Habría que buscarle la vuelta para jugar algo entre los tres y definirlo en la cancha. Pero siempre hablamos de ganarlo dentro de la cancha; ahora, si es por invitación, me parece que el más indicado es Villa Mitre.

—¿Qué intuís que va a pasar, más allá de los rumores?

—Creo que son solo rumores, no creo que vaya mucho más allá. Pero hay que estar atentos, Villa Mitre igualmente acatará lo que decida AFA pero te repito, creemos que somos los más indicados para ocupar ese lugar vacante.

—Más allá de que van a acatar lo que digan de AFA, ¿harán alguna presentación formal?

—Estamos evaluando eso.

—Sonaba raro que se haga un cambio tan importante con el torneo en pleno desarrollo...

—¡Claro! Más que nada que Tapia (presidente de AFA) siempre pregonó y dijo que los ascensos se ganan dentro de la cancha. Por eso sorprende que ahora sea tan fuerte el trascendido de que puede haber una invitación. No es que Villa Mitre está llorando, pidiendo que lo inviten. Pero si hay una invitación, que nos tengan en cuenta. Yo al ver que están hablando de merecimiento, me parece que Villa Mitre fue el que mejor hizo las cosas en todo punto de vista. La final del campeonato la jugaron dos equipos: Güemes y Villa Mitre. Eso es a los que aspiraban todos los equipos. Ascendió Güemes, el número dos es Villa Mitre. Si hay alguien que merece ese lugar vacante que puede llegar a existir en la Primera Nacional, es Villa Mitre.

—¿Saben algo de cómo se jugaría el próximo Federal A?

—No hay nada, no se sabe cómo se va a jugar ni a ciencia cierta cuándo arranca. Podría ser a fines de marzo o principios de abril, pero no se sabe cómo se va a llevar adelante.

—¿Y sobre el partido de Copa Argentina ante Independiente?

—Oficialmente se reprogramó, no tenemos fecha pero se habla de las primeras semanas de marzo.

A pocos días de regresar a los entrenamientos, Villa Mitre ya confirmó la continuidad de Carlos Mungo como entrenador y Carlos "Falucho" Herrera, Víctor Manchafico y Nicolás Del Grecco como los primeros jugadores en arreglar por otra temporada más en el club.

—¿Hay algo más en cuanto al plantel?

—Están muy avanzadas las negociaciones con Alfredo Ramírez y con muchos de los chicos, esta semana queremos cerrar con la mayoría. Y hoy por hoy, bajas tenemos solo a Fabello y muy posiblemente Jara, que estamos arreglando algunos temas contractuales con Güemes. Estamos trabajando en eso porque tiene contrato con Villa Mitre todavía.

—¿Maxi Tunessi es el que quieren todos, no?

—Según el representante, no lo ha llamado nadie todavía. Está esperando una propuesta de la Primera Nacional, si es en la misma categoría se queda en Villa Mitre. Y eso es lo que piensa la mayoría del plantel. Estoy súper orgulloso de lo que ha dado este plantel, no se le puede reprochar nada. La pelota pegó en el palo y no entró, si entraba eran más ídolos todavía, dejaron todo.

