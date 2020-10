Crucero del Norte no participará en la continuidad del Federal A

Crucero del Norte dice que no y se va preparar para el año proximo. 30 dirigentes de clubes del Torneo Federal A se reunieron ayer para diagramar el futuro de la categoría. Dardo Romero, vicepresidente de Crucero del Norte informó que el colectivero no participará en lo que queda del campeonato. 30 dirigentes de clubes delse reunieron ayer para diagramar el futuro de la categoría. La reunión se realizó vía zoom debido a la pandemia del coronavirus. , vicepresidente deinformó que el colectivero no participará en lo que queda del campeonato.

“Los 30 dirigentes presentes votaron que los equipos que no quieran participar no serán sancionados. Hay muchos clubes que no van a participar, nosotros tampoco vamos a jugar”, comentó Dardo en diálogo con Misiones Online.

Dardo Romero, dirigente de Crucero del Norte

Seguidamente, el ex jugador de la entidad colectivera manifestó “la fecha del posible inicio del torneo dependerá de cómo esté cada provincia. Haber pensado en una burbuja era algo imposible”, contó.

Según trascendió, los clubes desde ayer tenían 48 horas para confirmar la participación o no en lo que resta del torneo. De igual manera, todavía no hay certezas de cómo continuará la tercera categoría del fútbol argentino. En Misiones, el “colectivero” único representante de la categoría dice Adiós y juntará fuerzas para el año próximo.

“Lo mejor es no participar y juntar fuerzas para el año que viene. El Consejo Federal realizará una resolución y ahí los clubes van a notificar si participarán o no. Crucero no continuará”, añadió el dirigente.

"Estamos complicados, no vamos a participar, preferimos dar un paso al costado y organizarnos bien para el año que viene. Si la Liga Posadeña organiza un torneo jugaremos allí”, sostuvo Romero.

Además, el dirigente colectivero comentó que desde el Consejo Federal le manifestaron que continuarán enviando el dinero de la televisación a todos los clubes, también aquellos que decidan no participar.

Pablo Toviginio, presidente del Consejo Federal aprobó la idea de que todos los clubes puedan participar y que la institución que decida no continuar no tendrá ninguna sanción. “El Federal no es la Primera Nacional ni la Liga Profesional, hoy no tenemos las condiciones adecuadas para poder viajar», consideró el dirigente.

Asimismo, se conoció que la fecha estimativa para el comienzo del campeonato sería posterior a la segunda quincena de noviembre. Hablando de números, la fecha para comenzar lo que resta del torneo comenzaría el domingo 22 o 29.

Fuente: Misiones online