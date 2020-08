Verdún tambien hablo de la Asamblea liguista

Primero Juan Carlos Es­pinosa, presidente de la Liga Correntina de Fútbol, señaló que hace un par de semanas se le dio continui­dad a la asamblea iniciada en marzo y se lo ungió como presidente una vez más por otro período. Después Gustavo López, ex presidente liguista y has­ta hace pocos días delegado de Quilmes, declaró que él nunca se enteró de dicha asamblea y que según su criterio carecía de validez. Ahora el que se refirió al tema fue Jorge Verdún, ti­tular de San Jorge, que en el programa “Eventos y Mar­cas” de Radio Net expuso su punto de vista, aunque primero contó cómo se en­cuentra la institución. “Es­tamos como la mayoría de los clubes, pero seguimos trabajando para que el día de mañana cuando vuelva el fútbol estemos en con­diciones económicas de afrontar el torneo. Fue una verdadera lástima que no se haya podido arrancar la temporada, especialmente para nosotros, porque este año habíamos armado un buen plantel, queríamos pelear arriba, ese era el ob­jetivo, porque año tras año veníamos haciendo bue­nos torneos, inclusive en el 2018 jugamos un cuadran­gular para el Federal y en entonces dijimos que era el momento para pelear por cosas importantes”. Sobre la “famosa asam­blea”, Verdún explicó la posición de San Jorge. “No­sotros fuimos convocados para dicha asamblea, tam­bién se iba hablar sobre el sistema de torneos, pero al menos nosotros fuimos convocados por el presi­dente vía Whatsapp. La verdad es que hay un grupo de Whatsapp del Consejo, pero a mí me había enviado personalmente. Fui y estu­ve presente, había prácti­camente 15 presidentes de clubes, es decir la mitad del total de consejeros porque somos 32 clubes. Todas las asambleas son con asam­bleístas, pero esta no, fue atípica”. ¿Las invitaciones fueron personales? “Evidente­mente sí, pero habría que preguntarle al presidente por qué fueron de esa for­ma. Fue todo por privado y no al grupo de Whatsapp. Cuando estaba terminando, Espinosa dijo que hubo mu­cha gente que fue invitada y que no vino. No hubo gente de Personería Jurídica, pero sí se leyó la memoria y el balance, un desarrollo nor­mal y nadie dijo nada. Creo que Gustavo López es per­sona autorizada para hablar y tiene los fundamentos y la sabiduría para decir lo que dijo, porque fue presidente de la Liga. Yo soy delegado, presidente del club hace 10 años y habrá faltado a una o dos reuniones nada más”. Finalmente cuando se le consultó al joven dirigente qué sacaba en limpio de ese cónclave, indicó: “Para mí lo único positivo que se saca es que se hizo lo que no se pudo completar en marzo, quizás la forma no haya sido la correcta. Se habló de ver si se llega en tiempo y forma y esta pandemia nos permi­te jugar al fútbol; segundo, el de cambiar el estatuto porque es obsoleto. Y algo muy importante, se quiere implementar que cada ges­tión ahora dure cuatro años y no dos y será por listas y no por candidatos”.