Sottile prefiere a un jugador nacional para reforzar el plantel de San Martín

La Asociación de Clubes (AdC) ya definió los equipos clasificados y las dos zonas en que fue dividida la fase final de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Resta conocer la sede donde se llevará adelante la definición del campeonato, y principalmente las fechas, que estarán supeditadas a la cuestión sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

“Es difícil opinar de algo donde no tenemos certezas de cuándo va volver. Nuestra mayor preocupación era ‘terminamos de jugar, ¿pero cuándo?’, porque también tenemos que estar preparados para cuando empecemos a jugar. Terminar una temporada y empezar inmediatamente la otra”, manifestó preocupado el presidente de San Martín, Alberto Sottile, en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El dirigente explicó que “la extensión de esta temporada va a obligar que la otra sea inmediata. No van a haber esos dos o tres meses que se suelen ocupar para preparar los equipos, hacer los cambios en los planteles, o sea, es medio complicado; y no sabemos cuál va a ser el daño que va a causar esta pandemia en cuanto a lo económico”.

“No sabemos qué valores vamos a tener en un montón de cosas y no solo hablando de los jugadores extranjeros sino de transporte, alojamiento y todo lo que hace a poner un equipo en la Liga. Estamos clasificados, hay un compromiso con la televisión que hay que cumplir y es por eso que hay que terminarlo; ahora, ¿dónde? ¿cómo? Ese es el problema, porque no sabemos cuándo podemos empezar a practicar. Sabemos que tenemos que terminar de jugar pero no sabemos cuándo nos podemos preparar y eso hace que uno no pueda estar preparado”, agregó.

En lo que respecta al equipo que va a jugar la definición del torneo, Sottile manifestó: “Vamos a armar un plantel para jugar el octogonal y veremos cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible con lo que nos quedó. Va a ser difícil, vamos a ver si podemos traer algún nacional de algún equipo que no haya clasificado, para poder darle un cierto nivel a la competencia y que no decaiga mucho, para que sea atractiva”.

La alternativa es toda una incógnita porque debe ser aprobada por la AdC, aunque no suena para nada descabellado. “Si hay alguna posibilidad de habilitar a un nacional, particularmente lo haremos, creo que podríamos darles trabajo a jugadores nacionales que no tienen trabajo desde marzo”, expresó.

Claro está que al dirigente lo seduce más la idea de incorporar un nacional antes que un foráneo por las cuestiones de costos, traslados y cuarentena que debería realizar un extranjero antes de poder practicar con los demás jugadores del plantel, cuando esta posibilidad sea autorizada por las autoridades gubernamentales.

Pese a esto, Sottile señaló que “no descarto” la posibilidad de afrontar la última parte de la LNB con algún extranjero, “pero varias veces vamos a tener que pensar para poder traerlo”, consideró.

Pensando ya en la próxima temporada, el dirigente adelantó que San Martín tiene a todos sus jugadores nacionales con contrato por un año más, y está convencido de que el próximo torneo va a ser “muy positivo para aquellos chicos que vienen de la Liga de Desarrollo”, ya que tendrán la oportunidad de contar con minutos en cancha.

El presidente “rojinegro” se manifestó más que conforme con la apuesta realizada, tanto en lo relacionado con los jugadores, como del cuerpo técnico conformado por Diego Vadell. “La idea era estar en mitad de tabla y terminamos entre los ocho primeros. No es un equipo de estrellas, pero es un equipo parejo”, afirmó Sottile finalmente.

