Medina: “Uno quiere jugar, pero en estas condiciones no se puede”

“En este tiempo aproveché más para estar con mis hijos, que a veces por los entrenamientos, por los viajes, o el venir cansado, no te deja disfrutarlos”, señaló el delantero en diálogo con el programa “Eventos y Marcas Sports”, que se emite de lunes a viernes de 12 a 14 por radio Net (102.3 Mhz).

Si bien ansía volver a jugar, a los 35 años, el futbolista tiene la madurez necesaria para ver la situación provocada por la pandemia del coronavirus de otra manera: “La verdad es que me siento mal porque no puedo hacer lo que hice toda la vida, pero sabemos que hay gente que la está pasando verdaderamente muy mal y que hay que tener los cuidados, estar encerrados, salir lo que se pueda y entrenar lo que se pueda también”.

Medina es uno de los pocos jugadores “grandes” a los que no se le vence el contrato a fin de mes, por lo que todo indica que seguirá su carrera en Boca Unidos, a menos que surja alguna oferta tentadora, algo que sería muy difícil por su edad.

“Esta situación de la pandemia afecta a muchas cosas, a la economía del club, a los empleados, pero nosotros esperaremos y veremos qué pasa. Los que tenemos contrato y seguimos en el club tampoco sabemos qué va a pasar, y si bien es cierto que uno quiere jugar, en estas condiciones no se puede”, remarcó.

El chaqueño dijo que “entre los integrantes del plantel no hablamos mucho ahora, pero me enteré que a aquellos a los que se le termina el contrato ahora, en junio, la AFA los iba a ayudar”, señaló en referencia al fondo asistencial que comprende el pago hasta fin de año de un salario por categoría y cobertura médica a todos aquellos jugadores que queden libres a fin de mes, surgido de un acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados.

Ingresando al terreno deportivo, Medina reconoció que con Boca Unidos “no estábamos haciendo un buen torneo. Habíamos arrancado bastante bien, pero después fuimos decayendo mucho. Cambiamos el técnico, se estaba trabajando bien, pero no se estaban dando los resultados. Nos tocó una rachita de partidos que no podíamos ganar o nos ganaban con una o dos llegadas”.

En caso de que se vuelva a jugar este año, las posibilidades de que Boca Unidos siga participando en el torneo Federal A de la temporada son remotas, por la ubicación que ocupaba (11° en la Zona A) al momento de interrumpirse el certamen. La única chance de competencia sería la Copa Argentina, donde tiene que cruzarse con Rosario Central en 32avos. de final.

“No se puede programar nada, sólo esperar a que se solucione todo esto, que la gente no sufra más. No digo que desaparezca el virus, pero todos queremos volver a la normalidad”, concluyó Medina.

(RP)