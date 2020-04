Marini "el torneo debe seguir y Boca aún tiene chance"

Por Rubén Poletti (rpoletti@ellitoral.com.ar) El técnico de Boca Unidos en el Federal A, Claudio Marini, dijo que el torneo “se tiene que terminar porque no hay equidad en cuanto a ninguna de las decisiones que se puedan adoptar, ya que todos vamos a salir perjudicados”, y que “no creo que sea utópico pensar que podemos clasificar, ya que tenemos un partido menos y estamos a 5 puntos, así que las posibilidades están”.

En comunicación con el diario El Litoral, Marini señaló que el mal momento que atravesaba el equipo al momento de la suspensión “se debe a muchos factores, donde el principal es el anímico”, que la decisión del arquero Jorge Carranza de rescindir el contrato con el club le cayó “como un balde de agua fría”, y que la comunicación con los jugadores se realiza habitualmente, aunque hay mucha “sanata” con este tema.

—¿En qué momento encontró al equipo la paralización del torneo?

—La marcha no era buena, ahora tocó en el momento que tocó. Hay que replantearse muchas cosas, tratar de que no suceda nada grave con nadie, y esperar que las voces importantes de la Argentina den el visto bueno para poder volver a desarrollar todo con normalidad.

—¿A qué se le puede atribuir la escasa eficacia a partir de ese buen arranque, que fueron los triunfos ante For Ever y San Martín de Formosa por Copa Argentina?

—La verdad es que no le encontramos algo puntual, se sumaron muchas cosas donde el factor más importante fue el anímico. Comenzaron las dudas, nos empezamos a caer, y los resultados comenzaron a marcar un camino del cual no pudimos salir. Hemos hecho muchos méritos para ganar partidos, no se dieron por diferentes situaciones, y se terminaron pagando con derrotas.

Podíamos ganar o perder, con confianza se va resolviendo, pero el perder te cambia la ecuación para el otro lado. También es cierto que tuvimos muchos cambios entre lesiones y suspensiones, que se dan (habitualmente), pero llegaron muy juntos y se terminaron pagando. No hay mucho más para analizar me parece.

—¿Está arrepentido de alguna decisión tomada, ya sea táctica o en relación con los refuerzos?

—Los refuerzos que llegaron fueron dos: Sarulyte y Carranza, y estuvieron a la altura de lo que buscábamos. Además, nosotros entendíamos que iban a haber tres refuerzos, por eso no nos apurábamos mucho.

Fue una posibilidad la de traer un delantero centro, pero me parece que teníamos más dificultades en la parte defensiva. Entendíamos que nos habían hecho muchos goles, que se habían ido Ronald (Huth), se estaba yendo Brian (Lluy), ya sabíamos que Fernando (Allocco) estaba viniendo de una lesión y no había tenido mucha continuidad en el primer tramo del torneo, y entonces teníamos que abocarnos a buscar un central.

Por otro lado, la salida de Aquino produjo que todos los que tomamos decisiones entendíamos que debíamos traer un arquero. En la evaluación estuvo el delantero, claro. Al no haber convertido el equipo tantos goles, esa decisión se pone ahora sobre el tapete.

Hay que tener en cuenta que Núñez estuvo varias fechas suspendido y otras lesionado. Antes se fue (José) Vizcarra, (Renzo) Reynaga había tenido muy pocos minutos en el semestre anterior, eso se siente en un pibe, y lo sintió en demasía en algún momento.

En cuanto a la parte táctica, me parece que si bien se varió, el tema de los resultados hacen que uno trate de buscar variables. Creo que por más que juguemos con líneas de 3 o de 4, el problema es la estructura del equipo.

—¿Cómo cayó la decisión de dejar el equipo tomada por Carranza?

—Me cayó como un balde de agua fría, cuando nos enteramos fue un shock, porque habíamos apostado por él, entendíamos que era el jugador que debíamos traer. En los tiempos actuales el futbolista tiene una potestad importante, muy grande en su relación con el club, fue una decisión personal que él tomó y no hay mucho más por decir.

Hay que entender que la experiencia y trayectoria se va acumulando, y en ese camino comenzó Christian (Martínez).

—¿Qué decisión se debería adoptar con el torneo en caso de que no pueda jugarse hasta el mes de junio?

—Son todas conjeturas, como hablar en el aire. Claro que pienso que (el torneo) se tiene que terminar. ¿Cuándo y cómo?, la verdad que no sé, y tampoco nos compete. Creo que se tiene que terminar, porque no hay equidad en cuanto a ninguna de las decisiones que se puedan adoptar, ya que todos vamos a salir perjudicados.

—De retomarse el torneo, Boca Unidos la va a tener difícil, porque sólo restan 7 fechas.

—Prefiero verlo desde el aspecto positivo. Tenemos un partido menos, empezamos a levantar en los últimos dos encuentros, vimos que el equipo jugó bien en Ramallo, lo volvimos a hacer ante Central Norte, a pesar de que no se consiguieron los resultados que merecíamos; ya empezamos a contar con Cristian (Núñez) y a tener un plantel más largo, aunque todo es muy sugestivo. No creo que sea utópico pensar que podemos clasificar. Estamos a 5 puntos, así que las posibilidades estaban y están.

—¿Cómo es la comunicación con los integrantes del plantel estos días. Hay alguna exigencia de parte del cuerpo técnico?

—La comunicación está, pero hay chicos que no pueden entrenar, ¿cómo hace un jugador para correr en un pasillo de 9 metros? Es todo muy complejo, hay que evaluar. En el caso nuestro los chicos hacen un video del lugar donde pueden entrenar, y en base a eso le estamos dando un trabajo particularmente adaptado al espacio que tienen. Se puede trabajar un poco el físico, pero está lejos de ser el acorde.

Hay cosas que circulan y son sanata. Un control de peso para alguien que nunca tuvo una balanza, ¿donde se va a pesar? Hay mucha información de los chicos de la Superliga que está visto de otro lugar. ¿Cuántos tienen balanza en sus casas en el Federal A?

—De tomarse la decisión de que vuelva el fútbol, ¿cuánto tiempo de adaptación deberían necesitar los planteles?

—Imagino un mes, que sería algo normal y lógico, pero si se llega a reprogramar, vamos a tener que adaptarnos. Ninguno ha tocado una pelota en un mes, porque hay dificultades a la hora de entrenar. Nos pasa a cualquiera que no es profesional. Tienen que tener un período de adaptación. Habrá que adaptarse si se resuelve volver.

—¿El club se comunicó con ustedes para sugerirles algo relacionado con el tema sueldos?

—No. Hablo seguido con Alfredo (Schweizer), pero sólo de la parte deportiva, con la esperanza de que el torneo siga y que se pueda terminar de la mejor manera. Sabemos la complejidad que vamos a tener todos. Me parece que hay que ser sensatos y razonar todos. Estamos en un lugar que no elegimos. Más allá que el sueldo es inmodificable para el trabajador, entendemos también que hay una situación ilógica