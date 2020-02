Arbitros del SADRA denuncian “discriminación, aprietes, corrupción e injuria laboral”

Los árbitros discriminados por la AFA reunidos con el secretario del SADRA, Guillermo Marconi. (Foto: Juan Manuel Foglia).







Guillermo Marconi, secretario del SADRA. (Foto: Juan Manuel Foglia).



Federico Beligoy, Director de Formación Arbitral. “No es casualidad que dos o tres árbitros hayan dirigido el 50% de los partidos de los equipos que ascendieron", acusó un juez del SADRA. (Foto: Archivo).

La crisis del arbitraje argentino se refleja en los polémicos fallos de cada fin de semana. También, fuera de los márgenes del campo de juego. Y aunque Federico Beligoy asegura que los hombres del silbato están pasando, la sensación que tiene el Director de Formación Arbitral está muy lejos de la realidad. Un conflicto gremial hace crujir la interna de los referís. Concharló con 12 de los árbitros apartados. Todos cobran un sueldo de garantía de 23 mil pesos que representa el pago de dos partidos que no dirigen porque no son convocados. “Acá hay una cuestión alimentaria. Les están reduciendo el salario a más de la mitad. Hay una práctica desleal de la AFA.”, dice Guillermo Marconi, secretario general del gremio.De los destacados, sólo Néstor Pitana y Hernán Maidana permanecen firmes junto a Marconi. “A ellos no se van a animar a tocarlos. Son los mejores para la FIFA”, dice el ex árbitro que se hizo cargo del sindicato en 1988. Eso sí, no integran la misma terna. “Si no estuvieran de viaje, hubieran venido acá para apoyar a sus compañeros”, aclara Marconi. Y abre el juego para que los jueces cuenten sus sensaciones.Martín Grasso es juez asistente.Su último partido fue Gimnasia-Defensa y Justicia, el 29 de abril del año pasado. “A mí me llamó (Sergio) Pezzotta para tomar un café. Él me avisó que no iba a seguir jugando.”, se queja este rosarino que trabaja como profesor de taekwondo.Pezzotta tuvo una participación activa en el SADRA como secretario por Santa Fe. Renunció al gremio al igual que Juan Carlos Pompei.El año pasado acusó a Marconi de judicializar la interna. De hecho, hay una denuncia por corrupción presentada en en el Juzgado Criminal y Correccional 60.En ese sentido, Esteban Nasier, cuarto árbitro de Superliga, B Nacional y con vasta experiencia en el Federal A, apunta:Y hace un cuadro sinóptico del esquema del arbitraje: “Hay tres grandes grupos, el de los primeros renunciantes entre los que están (Jorge) Baliño, (Andrés) Merlos, (Pablo) Echavarría y (Fernando) Espinoza. Otros que sabían que renunciaban y sacaban ventaja,, por citar algunos casos. Y está un tercero al que se lo llevó la ola, entre ellos, Silvio Trucco y Nazareno Arasa”.Marcelo Aredondo, pampeano, línea con una decena de partidos en la máxima categoría y currículum en el Ascenso, dispara: “Respiramos fútbol. Esta es nuestra prioridad. Por más que nosotros tengamos otro trabajo, si hay un curso o un partido, hacemos lo posible por estar. Hay compañeros que perdieron su laburo por el arbitraje”, asegura el profesor de educación física quien, Director Ejecutivo de la Presidencia de la AFA y mandamás del Consejo del Interior., presidente de la casa madre de Viamonte. Consultado por, Toviggino se limitó a responder:Ariel Montero, tucumano, no dirige desde el 1° de marzo del año pasado. La última vez que se llevó el pito a la boca fue en Altos Hornos Zapla-Gimnasia y Tiro de Salta. Es oficial de Policía. Y dice: “En las provincias tenemos un gran problema. Muchos chicos viven del arbitraje y esta medida está dañando su economía. La están pasando muy mal.o”. Lo acompañan Maximiliano Salado Paz, también del Norte del país.cuenta Martín Saccone, asistente marplatense que dirigió en la Superliga y la B Nacional, ahora Primera Nacional debido a la reforma que se hizo en 2019. Desde la costa también llegó Darío Martínez Rojas, cuarto en Superliga y B Nacional, principal en el Federal.Sebastián Ranciglio, que se dedica al grabado de joyas en Rosario, le pone palabras al sentimiento que atraviesan estos árbitros: “Tenemos una incertidumbre muy grande. Sentís que a medida que va pasando el tiempo y que no armás el bolso, no vas a ser más árbitro. Nosotros nos preparamos para esto. Hay mucha impotencia”.La relación con los "compañeros" que se fueron del gremio quedó, dice Leandro Núñez, de Lobos. “Ellos renunciaron porque quieren dirigir. Pero esa no es una situación normal.”, agrega.Laureano Leiva, formoseño, no dirige desde febrero. También están Federico Cuello (Santa Fe) y Angel Ayala (Corrientes). Todos aportan lo suyo.Aporta Norberto Wollkopf, secretario administrativo, queY así, varios casos más.aseguran los árbitros que se sienten damnificados. El conflicto se dirime en los Tribunales. Mientras tanto, se superponen los partidos y hay jueces que tienen trabajo extra. Entre tanto dolor e indignación por ser apartados, se permiten un chascarrillo: