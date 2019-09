Martínez por Aquino será la única variante que tendrá Boca Unidos

La modificación será obligada por la lesión del arquero titular. El resto de la formación inicial para recibir el domingo a Belgrano de San Francisco será la misma que se presentó el pasado fin de semana en Sunchales.



Un cambio presentará Boca Unidos el domingo 29 cuando recibirá a Belgrano de San Francisco, Córdoba, por la quinta fecha del Torneo Federal A de fútbol, zona A. La variante será obligada por la lesión del arquero José Aquino. Ese lugar será ocupado por Christian Martínez.

De acuerdo a la práctica de fútbol que diagramó el entrenador Daniel Teglia ayer por la mañana, el resto de la formación titular será la misma que el pasado domingo se presentó en Sunchales, en el juego que el equipo correntino superó a Unión de esa ciudad por 2 a 0.

En ese cotejo, en el segundo tiempo, se retiró lesionado Aquino con un traumatismo de cráneo con pérdida momentánea de conocimiento. El arquero paraguayo se está recuperando favorablemente, pero deberá guardar reposo algunos días.

En la oportunidad su lugar fue ocupado por Martínez, arquero que salió del semillero boquense y que tuvo un paso por Cambá Cuá.

Teglia decidió ratificar esa variante y además darle confianza a los otros 10 jugadores que estuvieron desde el primer minuto en el encuentro contra Unión.

Es decir, que Boca Unidos saldrá a la cancha con Martínez; Rolando Ricardone, Ariel Morales, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Brian Lluy y Martín Ojeda, Antonio Medina, Martín Fabro y Gabriel Morales; y José Vizcarra.

Durante el ensayo de la víspera, volvió a jugar Matías Espíndola que dejó atrás un desgarro que sufrió durante el encuentro contra Atlético Tucumán por Copa Argentina.

En el equipo de suplentes, que se impuso 2 a 0 con goles de Francisco Sosa Ugolini y Leonel Niz, también participó Cristian Núñez que todavía debe cumplir dos fechas de suspensión, después de la expulsión en el partido contra Crucero del Norte.

En la formación alternativa estuvo como arquero Joaquín De los Reyes (de las inferiores del club) y volvieron a sumar minutos de juego Diego Sánchez Paredes y Miguel Caneo. El plantel boquense volverá a entrenar hoy y mañana. Luego de la práctica sabatina, Teglia dará a conocer la lista de convocados para el juego contra Belgrano que dará inicio a las 16.30 y tendrá como árbitro a Nelson Bejas.Fuente: El Litoral

Pro­gra­ma de la quin­ta

En­tre el do­min­go y lu­nes ve­ni­de­ro, se ju­ga­rá la quin­ta fe­cha de la Pri­me­ra Fa­se del tor­neo Fe­de­ral A de fút­bol en sus zo­nas A y B, con es­ta pro­gra­ma­ción:

Zo­na A

Do­min­go 29

16:00-­ De­por­ti­vo Pro­nun­cia­mien­to vs. De­fen­so­res de Bel­gra­no, ár­bi­tro: Gas­tón Mon­zón Bri­zue­la (Río Ter­ce­ro); asis­ten­tes: Gi­se­la Truc­co (Ra­fa­e­la) y En­zo Sil­ves­tre (San­ta Fe).

16:00-­ Dou­glas Haig vs. Gim­na­sia y Es­gri­ma (Con­cep­ción del Uru­guay), ár­bi­tro: Lu­cia­no Eze­quiel Ju­lio (Neu­quén); asis­ten­tes: Ma­ria­no Eze­quiel As­cen­si (Es­co­bar) y Ma­tí­as Co­ria (Ca­ña­da de Gó­mez).

16:30-­ Bo­ca Uni­dos vs. Spor­ti­vo Bel­gra­no (San Fran­cis­co), ár­bi­tro: Nel­son Ma­tí­as Be­jas; asis­ten­tes: Die­go Ro­drí­guez Fer­nán­dez y Lei­la Ro­mi­na Ar­ga­ña­raz (ter­na de Tu­cu­mán).

17:00-­ For Ever vs. Unión (Sun­cha­les), ár­bi­tro: Fe­de­ri­co Guay­mas Tor­ne­ro; asis­ten­tes: Cris­tian Ariel Ya­re­co y Gus­ta­vo Fe­de­ri­co Be­ní­tez (ter­na de Sal­ta).

17:00-­ San Mar­tín (For­mo­sa) vs. Sar­mien­to (Re­sis­ten­cia), ár­bi­tro: Fran­cis­co Mar­tín Acos­ta; asis­ten­tes: Jor­ge An­to­nio Sa­ya­go y Emi­lio Jo­sé Ma­gu­na (ter­na de San­tia­go del Es­te­ro).

18:00-­ Güe­mes (San­tia­go del Es­te­ro) vs. Cen­tral Nor­te (Sal­ta), ár­bi­tro: Cé­sar An­to­nio Ce­ba­llo (Cór­do­ba); asis­ten­tes: Ema­nuel Se­ra­le (Cór­do­ba) y Ma­tí­as Gon­zá­lez (San Fran­cis­co).

18:30-­ Spor­ti­vo (Las Pa­re­jas) vs. Ju­ven­tud Uni­da (Gua­le­guay­chú), ár­bi­tro: Jo­na­than Da­niel Co­rrea (Cór­do­ba); asis­ten­tes: Gui­do Cór­do­ba (Con­cor­dia) y Ro­dri­go Lez­ca­no Gar­ci­la­no (Pa­ra­ná).

Li­bre: Cru­ce­ro del Nor­te (Mi­sio­nes).

Zo­na B

Do­min­go 29

15:30-­ Sol de Ma­yo (Vied­ma) vs. Ca­mio­ne­ros (Lu­ján), ár­bi­tro: Fa­bri­cio Llo­bet (Cór­do­ba); asis­ten­tes: Le­o­pol­do Go­ro­si­to (Río Co­lo­ra­do) y Cris­tian Ru­bia­no (San­ta Ro­sa).

15:30-­ Olim­po (Ba­hía Blan­ca) vs. Ci­po­llet­ti (Río Ne­gro), ár­bi­tro: Jo­sé Dí­az (Vi­lla Ma­rí­a); asis­ten­tes: Ro­que Ma­nuel Nar­vá­ez y Mar­ce­lo Ale­jan­dro Sanz (am­bos de Mar del Pla­ta).

15:30-­ De­por­ti­vo Madryn (Tre­lew) vs. Fe­rro­ca­rril Oes­te (Ge­ne­ral Pi­co), ár­bi­tro: Bru­no Boc­ca (Ba­hía Blan­ca); asis­ten­tes: Juan Ig­na­cio Neb­biet­ti (Río Co­lo­ra­do) y Mar­cos Hour­ti­co­lou (Co­ro­nel Do­rre­go).

16:00-­ San­si­ne­na (Ba­hía Blan­ca) vs. Vi­lla Mi­tre (Ba­hía Blan­ca), ár­bi­tro: Ser­gio Tes­ta (Ba­hía Blan­ca); asis­ten­tes: Lau­ta­ro Agus­tín An­dreis (Ba­hía Blan­ca) y Pa­blo Da­niel Le­gui­za­món (Río Co­lo­ra­do).

17:00-­ Es­tu­dian­tes (San Luis) vs. Pe­ña­rol (San Juan), ár­bi­tro: Ma­xi­mi­lia­no Ma­che­ro­ni (Ro­sa­rio); asis­ten­tes: Ja­vier Ca­ro Agui­rre (Ca­sil­da) y Gon­za­lo Ja­vier Fe­rra­ri (Ro­sa­rio).

19:00-­ Spor­ti­vo De­sam­pa­ra­dos (San Juan) vs. Cír­cu­lo De­por­ti­vo (Mar del Pla­ta), ár­bi­tro: Se­bas­tián Mar­quez (Men­do­za); asis­ten­tes: Juan Ig­na­cio Flo­res Roig (Ti­li­sa­ra­o) y Ga­briel Arau­jo (Men­do­za).

Lu­nes 30

16:30-­ Hu­ra­cán Las He­ras (Men­do­za) vs. De­por­ti­vo Mai­pú (Men­do­za), ár­bi­tro: Fer­nan­do Omar Mar­cos (Ba­hía Blan­ca); asis­ten­tes: Pa­blo Nú­ñez y Ga­briel Gon­zá­lez (am­bos de San Juan).

Li­bre: Ju­ven­tud Uni­da Uni­ver­si­ta­rio (San Luis).