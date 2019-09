Ante For Ever debuta Boca Unidos en FA

Llegó la hora del debut para Boca Unidos en el torneo Federal A 2019/20. Esta noche visitará al siempre complicado Chaco For Ever en Resistencia, por la segunda fecha del certamen.



El partido, correspondiente a la segunda fecha de la zona A (Norte) se disputará desde las 21.15 en el estadio Juan Alberto García, con arbitraje del santafesino Carlos Córdoba.

Dos cambios y una duda tendría aparentemente el técnico del equipo aurirrojo, Daniel Teglia, en la conformación de la formación titular para esta noche.

El polifuncional, Matías Espíndola, es una baja obligada respecto a los once que salieron el miércoles a la cancha del estadio Padre Martearena de Salta en el partido ante Atlético Tucumán por los 16avos. de final de la Copa Argentina, donde fue eliminado por penales, luego de igualar 2-2.

En las últimas horas se confirmó que el futbolista correntino sufrió un desgarro en el isquiotibial, cuya recuperación demanda un mínimo de tres semanas, por lo que se perderá por lo menos tres juegos.

El lugar de Espíndola, como “doble cinco” junto con Martín Ojeda, será ocupado por el ex Quilmes, Brian Lluy, última incorporación, quien de esta manera hará su estreno absoluto con la camiseta aurirroja.

La otra variante será táctica, y tendrá lugar en la defensa, donde ingresará Fernando Allocco en lugar de Ronald Huth. El ex Sarmiento no tuvo una buena presentación ante el decano tucumano, más allá del gol en contra que significó la apertura del marcador en Salta.

En tanto que la duda es la presencia de Antonio Medina, quien también arrastra una molestia del juego en Salta. El “Toni” será esperado hasta último momento por el cuerpo técnico, y en el caso de que no pueda ser de la partida su lugar será ocupado por el formoseño Raúl “Pájaro” Benítez, quien de esta manera podría volver al equipo después de su presentación ante Racing Club por la Copa Argentina.

Mientras que para Boca Unidos será la presentación oficial en el campeonato, luego de tener fecha libre, para For Ever será el segundo juego, y la posibilidad de alcanzar en la punta del grupo a Unión de Sunchales, luego del triunfo logrado en Pergamino ante Douglas Haig en la primera fecha.

Boca Unidos y For Ever se enfrentaron el año pasado tres veces por el mismo certamen. En Resistencia fue igualdad 0 a 0 y triunfo 2-0, este último en la segunda fase (octogonal), mientras que en Corrientes ganó también el equipo chaqueño 2-1 en la fase inicial. En tanto que en la pretemporada jugaron un amistoso de preparación que terminó con el marcador en blanco.

Un nuevo torneo comienza, y con el mismo, las esperanzas de volver a la segunda categoría del fútbol nacional se renuevan para el equipo aurirrojo. El camino será como siempre difícil, pero hay materia prima para estar en la conversación.

Fuente: El Litoral