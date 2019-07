“Licha y Cvitanich se enojaron conmigo”

Para explicar más sobre la epopeya correntina, basta con ver algunas de las atajadas de José Silvio Aquino. El paraguayo fue el gran héroe de la noche en La Fortaleza. Sacó todo lo que le tiraron durante los 90 minutos y en los penales, se dio el gusto de ahogarle el grito a David Barbona, para que los correntinos celebren el pase a los 16avos y la obtención del cheque que tanto ayuda. El arquero de 27 años dialogó con Olé sobre su partido consagratorio, lo que significa el fútbol argentino y su paso por las inferiores de Boca.

-Sacaste varias pelotas de gol, ¿cuál fue la que más te gustó?

- ​La que más me gustó fue la del chileno (Marcelo Díaz) cuando le pegó desde afuera del área. La verdad me sorprendió, la venía siguiendo pensando que iba afuera y tuve que reaccionar. Cuando la vi después con el celular, parecía que se metía, ja.

-¿Cómo se sienten ahora que baja la adrenalina post partido?

- Estamos muy contentos, ahora mucho más tranquilos. En el momento no nos dábamos cuenta lo que habíamos conseguido. Fue un verdadero batacazo y le llevamos mucha alegría a Corrientes.

-Llegaste hace pocos días a Boca Unidos, ¿hace cuánto que veías videos de Racing?

​- El técnico nos mostró videos de Racing, pero hasta que vine a Boca Unidos, veía poco y nada del fútbol argentino. Sabía que habían sido campeones, pero hasta que firmé con el club, no me había fijado mucho. Una vez que entrené, sí vimos muchos videos y tratamos de contrarrestar el trabajo ofensivo que hacen.

-Hace 20 días que hacen pretemporada, ¿eso influyó en su juego?



- Influyó un poco. Más que nada uno se prepara mental y físicamente. Yo entrené siete días con el plantel , pero lo que más nos ayudó fue pensar el partido como una final y estábamos muy ansiosos de hacer bien las cosas.

-¿También influyó que no estuvo Daniel Teglia en el banco? (DT de Boca Unidos que lo miró desde el palco porque no resolvió su salida de su anterior club).

- No creo, él nos había avisado que estaría el profe Marioni y ellos están en el día a día y capacitados para que hagamos lo que trabajamos en la semana.

Otra jugada de riesgo para el arco de Boca Unidos, custodiado por José Aquino. Foto: Marcelo Carroll.

-¿Tuviste trato con algún referente de Racing? ¿Te quedaste con alguna camiseta de recuerdo?

- No me quedé con ninguna camiseta. Se enojaron un poco conmigo Licha López y Cvitanich porque había momentos donde estaba muy cargado en la pierna y ellos pensaron que estaba enfriando el partido , pero en realidad sí me sentía muy cargado. Uno tiene que darles respiro a los compañeros, pero no estaba fingiendo. Son cosas que pasan y quedan en el partido.

¿Habías estudiado a los ejecutantes de Racing para los penales?

​-No mucho. Me guié más que nada por lo que me decían mis compañeros, que los conocían. Seguí mucho también mi intuición y lo trabajado en la semana. Todas las herramientas que nos dieron sirvieron para sacar adelante el partido.

El penal atajado por José Aquino (Marcelo Carroll).

-¿Sufrieron el partido desde el hotel en la noche anterior?

-La verdad es que fastidió, pero más nos asustó porque sonó la alarma de incendio y no nos dejó dormir tranquilos. A algunos compañeros les costó reconciliar el sueño porque era muy temprano, eran las cuatro de la mañana. Después nos quedamos sin energía eléctrica, pero son cosas que tenemos que sobrellevar. Nos ayudó a unirnos más también, tratamos de apoyarnos más entre nosotros.

-Eduardo Coudet dijo post partido que Racing fue muy superior, ¿coincidís en el análisis?

- Sí, hay que ser sinceros. Ellos manejaron el hilo del partido y nosotros hicimos el trabajo inteligente, ya que sabíamos las limitaciones que tenemos y lo que podía dar Racing. Nos paramos bien, cerramos todas las líneas donde ellos podían entrar y supimos manejarlo. Trasladaron mucha pelota, pero no llegaron a dañarnos y eso fue fundamental, supim os aguantar el cero. Eramos conscientes de que nos iba a costar mucho si ellos nos convertían uno o dos goles.

-¿El campo de juego ayudó para los penales o tampoco beneficia al arquero?

- Influyó mucho el campo de juego. Ya estaba blanda y por la lluvia se complicó más, también para nosotros. Nos atacaban y el área ya estaba machucada y en la definición los pateadores lo sufren más que el arquero, pero igual nos influye en contra

José Aquino y Gabriel Arias durante la definición por penales. Foto: Marcelo Carroll.

-A principio de julio te incorporaste a Boca Unidos, ¿lo tomás como una revancha de tu primera experiencia en el fútbol argentino?

-Hice todas las inferiores en Boca, pero cuando llegó la edad de hacer contrato profesional me dijeron que no me iban a tener en cuenta y me volví a mi país. Siempre quise volver.

-¿Cuánto tiempo estuviste entrenando en Boca y qué te gusta del fútbol argentino?

-Comencé por el 2008 y me fui en 2012 a Sportivo Luqueño donde terminé debutando profesionalmente. Siempre tuve las ganas de jugar en Argentina, había tenido una posibilidad de ir a Ferro, no se concretó y me dieron ganas de seguir probando. Es un fútbol muy duro y una gran vidriera.