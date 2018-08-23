Fixture del Básquetbol local
El Fixture completo de los campeonatos Oficial de Primera División “A” donde está en juego la Copa “Jorge Desagastizabal” y de Primera División “B” donde está en disputa la Copa "Fabián Sosa" organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, temporada 2018.
Los dos campeonatos comienzan el 22 de Agosto de 2018.
Aquí los fixture de las dos categorías para tenerlos en cuenta.
CAMPEONATO 1RA. DIVISION “A”
FECHA 1
PINGUINOS vs ALVEAR
HERCULES vs CORDOBA
JUVENTUS vs REGATAS
SAN MARTIN vs COLON
FECHA 2
ALVEAR vs COLON
REGATAS vs SAN MARTIN
CORDOBA vs JUVENTUS
PINGUINOS vs HERCULES
FECHA 3
HERCULES vs ALVEAR
JUVENTUS vs PINGUINOS
SAN MARTIN vs CORDOBA
COLON vs REGATAS
FECHA 4
ALVEAR vs REGATAS
CORDOBA vsvCOLON
PINGUINOS vs SAN MARTIN
HERCULES vs JUVENTUS
FECHA 5
JUVENTUS vs ALVEAR
SAN MARTIN vs HERCULES
COLON vs PINGUINOS
REGATAS vs CORDOBA
FECHA 6
ALVEAR vs CORDOBA
PINGUINOS vs REGATAS
HERCULES vs COLON
JUVENTUS vs SAN MARTIN
FECHA 7
SAN MARTIN vs ALVEAR
COLON vs JUVENTUS
REGATAS vs HERCULES
CORDOBA vs PINGUINOS
FECHA 8
ALVEAR vs PINGUINOS
COLON vs SAN MARTIN
CORDOBA vs HERCULES
REGATAS vs JUVENTUS
FECHA 9
HERCULES vs PINGUINOS
COLON vs ALVEAR
SAN MARTIN vs REGATAS
JUVENTUS vs CORDOBA
FECHA 10
REGATAS vs COLON
ALVEAR vs HERCULES
PINGUINOS vs JUVENTUS
CORDOBA vs SAN MARTIN
FECHA 11
JUVENTUS vs HERCULES
REGATAS vs ALVEAR
COLON vs CORDOBA
SANMARTIN vs PINGUINOS
FECHA 12
CORDOBA vs REGATAS
ALVEAR vs JUVENTUS
HERCULES vs SAN MARTIN
PINGUINOS vs COLON
FECHA 13
SAN MARTIN vs JUVENTUS
CORDOBA vs ALVEAR
COLON vs HERCULES
REGATAS vs PINGUINOS
FECHA 14
PINGUINOS vs CORDOBA
ALVEAR vs SAN MARTIN
JUVENTUS vs COLON
HERCULES vs REGATAS
CAMPEONATO DE ASCENSO 1° DIVISION “B”
FECHA 1
INDEPENDIENTE vs ARROYITO
1536 VIVIENDAS vs SPORTIVO
FRONDIZI vs EL TALA
FECHA 2
ARROYITO vs EL TALA
SPORTIVO vs FRONDIZI
INDEPRNDIENTE vs1536 VIVIENDAS
FECHA 3
1536 VIVIENDAS vs ARROYITO
FRONDIZI vs INDEPENDIENTE
EL TALA vs SPORTIVO
FECHA 4
ARROYITO vs SPORTIVO
INDEPENDIENTE vs EL TALA
1536 ViVIENDAS vs FRONDIZI
FECHA 5
FRONDIZI vs ARROYITO
EL TALA vs 1536 VIVIENDAS
SPORTIVO vs INDEPENDIENTE
FECHA 6
ARROYITO vs INDEPENDIENTE
SPORTIVO vs 1536 VIVIENDAS
EL TALA vs FRONDIZI
FECHA 7
EL TALA vs ARROYITO
FRONDIZI vs SPORTIVO
1536 VIVIENDAS vs INDEPENDIENTE
FECHA 8
ARROYITO vs 1536 VIVIENDAS
INDEPENDIENTE vs FRONDIZIEL
SPORTIVO vs EL TALA
FECHA 9
SPORTIVO vs ARROYITO
EL TALA vs INDEPENDIENTE
FRONDIZI vs 1536 VIVIENDAS
FECHA 10
ARROYITO vs FRONDIZI
1536 VIVIENDAS vs EL TALA
INDEPENDIENTE vs SPORTIVO
PARA QUE PONEN EL FIXTURE DE BASQUET A QUIEN LE IMPORTA