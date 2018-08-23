Fixture del Básquetbol local

Posted by EyM Sports on 13:57

El Fixture completo de los campeonatos Oficial de Primera División “A” donde está en juego la Copa “Jorge Desagastizabal” y de Primera División “B” donde está en disputa la Copa "Fabián Sosa" organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, temporada 2018.

Los dos campeonatos comienzan el 22 de Agosto de 2018. 

Aquí los fixture de las dos categorías para tenerlos en cuenta.

CAMPEONATO 1RA. DIVISION “A”

FECHA 1 

PINGUINOS vs ALVEAR

HERCULES vs CORDOBA

JUVENTUS vs REGATAS

SAN MARTIN vs COLON

FECHA 2 

ALVEAR vs COLON

REGATAS vs SAN MARTIN

CORDOBA vs JUVENTUS

PINGUINOS vs HERCULES

FECHA 3

HERCULES vs ALVEAR

JUVENTUS vs PINGUINOS

SAN MARTIN vs CORDOBA

COLON vs REGATAS

FECHA 4

ALVEAR vs REGATAS

CORDOBA vsvCOLON

PINGUINOS vs SAN MARTIN

HERCULES vs JUVENTUS

FECHA 5

JUVENTUS vs ALVEAR

SAN MARTIN vs HERCULES

COLON vs PINGUINOS

REGATAS vs CORDOBA

FECHA 6 

ALVEAR vs CORDOBA

PINGUINOS vs REGATAS

HERCULES vs COLON

JUVENTUS vs SAN MARTIN

FECHA 7

SAN MARTIN vs ALVEAR

COLON vs JUVENTUS

REGATAS vs HERCULES

CORDOBA vs PINGUINOS

FECHA 8

ALVEAR vs PINGUINOS

COLON vs SAN MARTIN

CORDOBA vs HERCULES

REGATAS vs JUVENTUS

FECHA 9

HERCULES vs PINGUINOS

COLON vs ALVEAR

SAN MARTIN vs REGATAS

JUVENTUS vs CORDOBA

FECHA 10

REGATAS vs COLON

ALVEAR vs HERCULES

PINGUINOS vs JUVENTUS

CORDOBA vs SAN MARTIN

FECHA 11

JUVENTUS vs HERCULES

REGATAS vs ALVEAR

COLON vs CORDOBA

SANMARTIN vs PINGUINOS

FECHA 12

CORDOBA vs REGATAS

ALVEAR vs JUVENTUS

HERCULES vs SAN MARTIN

PINGUINOS vs COLON

FECHA 13

SAN MARTIN vs JUVENTUS 

CORDOBA vs ALVEAR

COLON vs HERCULES

REGATAS vs PINGUINOS

FECHA 14

PINGUINOS vs CORDOBA 

ALVEAR vs SAN MARTIN

JUVENTUS vs COLON

HERCULES vs REGATAS

CAMPEONATO DE ASCENSO 1° DIVISION “B”

FECHA 1

 INDEPENDIENTE vs ARROYITO

1536 VIVIENDAS  vs SPORTIVO

FRONDIZI vs EL TALA

FECHA 2 

ARROYITO vs EL TALA

SPORTIVO vs FRONDIZI

INDEPRNDIENTE vs1536 VIVIENDAS

FECHA 3 

1536 VIVIENDAS vs ARROYITO

FRONDIZI vs INDEPENDIENTE

EL TALA vs SPORTIVO 

FECHA 4

ARROYITO vs SPORTIVO

INDEPENDIENTE vs EL TALA

1536 ViVIENDAS vs FRONDIZI

FECHA 5 

FRONDIZI vs ARROYITO

EL TALA vs 1536 VIVIENDAS

SPORTIVO vs INDEPENDIENTE

FECHA 6

ARROYITO vs INDEPENDIENTE

SPORTIVO vs 1536 VIVIENDAS

EL TALA vs FRONDIZI

FECHA 7

EL TALA vs ARROYITO

FRONDIZI vs SPORTIVO

1536 VIVIENDAS vs INDEPENDIENTE

FECHA 8

ARROYITO vs 1536 VIVIENDAS

INDEPENDIENTE vs FRONDIZIEL 

SPORTIVO vs EL TALA

FECHA 9

SPORTIVO vs ARROYITO

EL TALA vs INDEPENDIENTE

FRONDIZI vs 1536 VIVIENDAS

FECHA 10

ARROYITO vs FRONDIZI

1536 VIVIENDAS  vs EL TALA

INDEPENDIENTE vs SPORTIVO