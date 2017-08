Bassedas: "Estoy contento por las contrataciones que se están haciendo"

A una semana del inicio de los trabajos de la pretemporada con vistas al campeonato de la Primera B Nacional 2017/18, el técnico de Boca Unidos, Christian Bassedas, se mostró conforme con las incorporaciones realizadas hasta el momento por la institución.



"Creo que estamos trabajando bien, en equipo con la dirigencia, en este mercado de pases o de pre inicio de pretemporada. Ojalá podamos cerrar las contrataciones que pensamos en relación con la gente que se fue para tener un lindo plantel y encarar lo que viene con la ilusión y la aspiración de pelear arriba", señaló Bassedas en declaraciones realizadas al programa "Era por abajo" de Radio Universidad (99.7 Mhz).



El técnico afirmó que todos los futbolistas que llegaron fueron "consensuados" con la dirigencia, y añadió: "Yo me involucro muchísimo porque quiero que sepan al club y a la ciudad que vienen. Pretendo que vengan motivados y con ganas de sumarse a una manera de trabajar y conducir, pero también tengo la ayuda del presidente y la gente cercana a él".



"De antemano estoy de acuerdo con todos los muchachos que estamos trayendo, me parece que estamos trabajando bien y prolijamente, hablando con los que se tuvieron que ir, como corresponde, y con los que vienen, previo a la firma, también", acotó.



Sobre la partida de Marcelo Ortíz (se fue a préstamo a Rosario Central), opinó que "es una pérdida importante para el equipo, para todos nosotros, porque es un jugador muy importante que tiene más de cien partidos, pero también es una alegría para el club, la gente que lo formó, y especialmente para él, dar el salto que está dando. Ante eso yo no puedo más que alegrarme y desearle lo mejor, y que siga creciendo".



Más allá de lo que pasó con Ortíz, Bassedas reconoció que pidió a la dirigencia "sostener en el plantel a (Mariano) Miño, que es un pibe joven, que tuvo una aparición hace poquito y me parece que todavía está creciendo, y quiero tenerlo en el equipo. Después no le puedo poner traba a ninguno, es decir, cualquier posibilidad que tengan, que ellos se quieran ir y es bueno para el club, yo tengo que aceptar la decisión de la institución".



Respecto a los puestos que considera que aún debe reforzar, el DT se inclinó por un mediocampista más y otro arquero. "Queremos confirmar otro mediocampista porque tenemos a Ataliva (Schweizer), Diego Sánchez Paredes y ahora se suma Germán Rodríguez Rojas. Al Malevo (Ferreyra) lo pienso un poco más en la parte ofensiva, entonces consideramos que necesitamos un refuerzo más, teniendo en cuenta que se fueron Toti Ríos, (Martín) Fabro, y Mateo (Ramírez). Después intentaremos ver si aparece algún jugador que nos pueda aportar en algún otro puesto".

Bassedas también piensa en un suplente para Hilario Navarro. "Estamos intentando, porque se fueron Ojeda y Henricot, y la diferencia con los chicos se nota, además es un puesto muy difícil de cubrir", indicó.

Donde el técnico se mostró satisfecho con lo que cuenta es en materia ofensiva, más allá que fue uno de los déficits del equipo el pasado campeonato. "Estamos bien, porque tanto Julio Cáceres como Julián Aguilar (ver aparte) tienen una gran posibilidad, ambos vienen de distintos lugares, y por lo que hablé, con mucho deseo de triunfar".

De Diego Sosa señaló que "para mí es un jugador fundamental. Yo insistí mucho por él", confesó, al tiempo que no se olvidó de "los jugadores nuestros en los que nosotros creemos mucho, como Gonzalo Ríos, (Marcelo) Miranda, (Leonel) Niz y (Mariano) Miño. Tenemos creo una linda posibilidad de armar bien el ataque, ojalá que el funcionamiento del equipo le permita a todos los jugadores hacer goles".



Boca Unidos estará iniciando la pretemporada el próximo lunes 14 del corriente. "Me gustaría que estén todos, entonces arrancamos bien y se adaptan rápido a la metodología de trabajo nuestro, al club y la ciudad", especificó.



Ratificó que los trabajos de preparación "vamos a hacerlos en Corrientes", y en cuanto a los amistosos expresó que "quizás la última semana podríamos tener algún amistoso en alguna ciudad cercana, como Posadas o Paraguay, porque después la temporada es brava con los viajes", considerando además que "hay muchos equipos en la región para prepararse".



"Quiero tener un buen plantel, que el equipo sepa a qué juega, y vamos a ir partido a partido. En estos momentos estoy ilusionado porque ya conozco a dónde voy, conozco el club, la ciudad, la gente, a gran parte del plantel, entonces estoy como renovado para que podamos hacer una mejor temporada", puntualizó por último Bassedas.



Sobre Diego Sosa



"Para mí es un jugador fundamental. Yo insistí mucho por él", confesó el técnico Christian Bassedas con relación a la llegada del mediocampista que viene de jugar en Santamarina.