Programación de partidos de la ABCC
La Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, ABCC, dio a conocer la programación semanal de todas las categorías que están en marcha, destacándose las semifinales de primera división de la tradicional Copa Palacio que está programado para este viernes 14 en cancha de Juventus. Los partidos serán: Malvinas 1536 Viviendas ante Alvear y Hércules frente a Córdoba.
PROGRAMACION 10 AL 14 DE JULIO
LUNES 10 DE JULIO
CANCHA DE EL TALA
20,30 HS. U15 EL TALA vs. FRONDIZI
21,45 HS. U19 EL TALA vs. FRONDIZI
CANCHA DE EL TALA
20,30 HS. U15 EL TALA vs. FRONDIZI
21,45 HS. U19 EL TALA vs. FRONDIZI
MARTES 11 DE JULIO
CANCHA DE SAN MARTIN
20,30 HS. U15 SAN MARTIN “B” vs. REGATAS “B”
21,45 HS. U19 SAN MARTIN A vs. COLON
CANCHA DE SAN MARTIN
20,30 HS. U15 SAN MARTIN “B” vs. REGATAS “B”
21,45 HS. U19 SAN MARTIN A vs. COLON
CANCHA DE JUVENTUS
20,30 HS. U17 JUVENTUS B vs. REGATAS A
21,45 HS. U17 JUVENTUS A vs. HERCULES
20,30 HS. U17 JUVENTUS B vs. REGATAS A
21,45 HS. U17 JUVENTUS A vs. HERCULES
MIERCOLES 12 DE JULIO
CANCHA DE PINGUINOS
21,00 HS. U17 PINGUINOS vs. SAGRADO CORAZON
CANCHA DE PINGUINOS
21,00 HS. U17 PINGUINOS vs. SAGRADO CORAZON
CANCHA DE JUVENTUS
20,30 HS. U15 JUVENTUS “A” vs. HERCULES
21,45 HS. U19 JUVENTUS “A” vs. HERCULES
20,30 HS. U15 JUVENTUS “A” vs. HERCULES
21,45 HS. U19 JUVENTUS “A” vs. HERCULES
JUEVES 13 DE JULIO
CANCHA CLUB REGATAS CORRIENTES
20.30 HS U15 REGATAS A vs.JUVENTUS B
21.45 HS U19 REGATAS B vs. JUVENTUS A
CANCHA CLUB REGATAS CORRIENTES
20.30 HS U15 REGATAS A vs.JUVENTUS B
21.45 HS U19 REGATAS B vs. JUVENTUS A
CANCHA DE JUVENTUS
20,30 HS. U17 1536 VIVIENDAS vs. SPORTIVO
21,45 HS. U15 JUVENTUS A vs. REGATAS B
20,30 HS. U17 1536 VIVIENDAS vs. SPORTIVO
21,45 HS. U15 JUVENTUS A vs. REGATAS B
CANCHA DE PINGUINOS
20,30 HS. U15 CORDOBA vs. C.D.G.S.M.
21,45 HS. U15 PINGUINOS vs. SAGRADO
20,30 HS. U15 CORDOBA vs. C.D.G.S.M.
21,45 HS. U15 PINGUINOS vs. SAGRADO
CANCHA DE EL TALA
20,30 HS. U17 SAN MARTIN A vs. COLON
20,30 HS.U17 EL TALA vs.FRONDIZI
20,30 HS. U17 SAN MARTIN A vs. COLON
20,30 HS.U17 EL TALA vs.FRONDIZI
VIERNES 14 DE JULIO
SEMIFINAL COPA PALACIO
CANCHA DE JUVENTUS
21.00 hs. MALVINAS 1.536 VIVIENDAS vs. ALVEAR
22.15 hs. HÉRCULES vs. CÓRDOBA
SEMIFINAL COPA PALACIO
CANCHA DE JUVENTUS
21.00 hs. MALVINAS 1.536 VIVIENDAS vs. ALVEAR
22.15 hs. HÉRCULES vs. CÓRDOBA
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