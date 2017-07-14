Árbitros del Federal B
El Consejo Federal del Fútbol, a través de su Departamento Programación y Designación, dio a conocer la segunda fecha del Torneo Federal B con los días en que se jugarán cada uno de los partidos y la designación de las autoridades que controlarán cada uno de los encuentros. Vale mencionar que el club Ferroviario de esta ciudad. estará jugando este sábado a partir de las 15.30 ante su similar de Huracán de Montecarlo.
Dirigirá las acciones del juego del conjunto del Tren verde y el globo misionero, el juez resistenciano Fernando Abel Brillada y serán sus asistentes María Soledad Ríos y Arturo Martín Dino.
Este aquí la programación de la segunda fecha de la Región Litoral:
Dirigirá las acciones del juego del conjunto del Tren verde y el globo misionero, el juez resistenciano Fernando Abel Brillada y serán sus asistentes María Soledad Ríos y Arturo Martín Dino.
Este aquí la programación de la segunda fecha de la Región Litoral:
LITORAL NORTE
ZONA A
Sábado 15
**SAN MARTIN F. FORMOSA **SOL DE AMERICA FORMOSA 15/07/2017 16:00 PEREZ SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES MAGNAGO JAVIER MARCELO CORRIENTES
**1 DE MAYO FORMOSA FORMOSA **ARG. DEL NORTE CLORINDA CLORINDA 15/07/2017 16:00 OBREGON ROLANDO PIRANE TRAGHETTI JOSE LUIS PIRANE ZAYAS SERGIO ALBERTO PIRANE
Domingo 16
**AT. LAGUNA BLANCA LAGUNA BLANCA **COMERCIO V. ANGELA VILLA ANGELA 16/07/2017 16:00 CABALLERO GUSTAVO JAVIER CLORINDA CABRAL CRISTIAN CLORINDA ARCE SERVIN CARLOS AUGUSTO CLORINDA
**HURACAN CHARATA LAS BREÑAS **LIBERTAD FORMOSA FORMOSA 16/07/2017 16:00 MENDEZ JOSE RAMON GRAL JOSE DE SAN MARTIN MOSQUEDA MARIO DANIEL GRAL JOSE DE SAN MARTIN ORTIZ JAVIER GUSTAVO GRAL JOSE DE SAN MARTIN
**JUV. UNIDA CHARATA LAS BREÑAS **ALIANZA C. LARGO PRES. ROQUE S PEÑA 16/07/2017 16:30 BILCICH IVAN ALEJANDRO MACHAGAI ROMERO EDUARDO PEDRO MACHAGAI GODOY DANIEL MACHAGAI
ZONA B
Sábado 15
**FERROVIARIO CORRIENTES **HURACAN MONTECARLO ELDORADO 15/07/2017 15:30 BRILLADA FERNANDO ABEL RESISTENCIA RIOS MARIA S0LEDAD RESISTENCIA DINO ARTURO MARTIN RESISTENCIA
Domingo 16
**DEF. DE VILELAS RESISTENCIA **HURACAN GOYA GOYA 16/07/2017 15:30 RUIZ SILVIO JAVIER LAS BREÑAS CAMUS HUGO ALBERTO LAS BREÑAS VALLEJOS CARLOS ADRIÁN LAS BREÑAS
**RESISTENCIA CTRAL RESISTENCIA **COMUNICACIONES MERCEDES (C) 16/07/2017 15:30 GUZMAN RAMON ALFREDO PRES. ROQUE S PEÑA GOMEZ CRISTIAN EMANUEL PRES. ROQUE S PEÑA MERCADO WALTER RENE PRES. ROQUE S PEÑA
**FONTANA RESISTENCIA **VILLA ALVEAR RESISTENCIA 16/07/2017 15:30 VAN LIERDE MILTON EZEQUIEL RESISTENCIA GIMENEZ GUSTAVO RAUL RESISTENCIA DURE MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA
**CENTRAL GOYA GOYA **SOCIAL MADARIAGA PASO DE LOS LIBRES 16/07/2017 16:00 MEZA ADRIAN ERNESTO BELLA VISTA MIÑO JORGE DANIEL BELLA VISTA SIVORI JOSÉ ERNESTO BELLA VISTA
LITORAL SUR
ZONA A
Sábado 15
**ACHIRENSE COLON (ER) **COSMOS FC SANTA FE 15/07/2017 15:00 LEZCANO GARCILANO RODRIGO VICTORIA SANABRIA JULIO CEFERINO VICTORIA ROCHT EMANUEL VICTORIA
**COLEGIALES CONCORDIA **VIALE FBC MARIA GRANDE 15/07/2017 15:30 ZAMORA DANIEL ALFREDO SANTIAGO DEL ESTERO LATORRE ADAMEK PABLO EMERSON PARANA SCHNEIDER VICTOR HUGO PARANA
Domingo 16
**LIBERTAD CONCORDIA CONCORDIA **STA. MARIA DE ORO CONCORDIA 16/07/2017 16:00 BAEZ WALTER GUILLERMO CONCORDIA ZAPATA JORGE CONCORDIA RODRIGUEZ MARCOS CONCORDIA
**ARSENAL MARIA GRANDE **BELGRANO PARANA PARANA 16/07/2017 16:00 OERTLIN LUIS LEANDRO DIAMANTE APDUCH RENZO VLADIMIR DIAMANTE HERTEL ALEJANDRO DIAMANTE
**AT. VILLA ELISA COLON (ER) **AT. URUGUAY CONCEPCION DEL URUGUAY 16/07/2017 16:15 GOMEZ RICARDO FRANCISCO PARANA VAZQUEZ GUIDO MARCELO PARANA DURAN MAXIMILIANO EMANUEL PARANA
ZONA B
Viernes 14
**9 DE JULIO R. RAFAELA **SAN JORGE SAN JORGE 14/07/2017 20:30 MACHERONI MAXIMILIANO ROSARIO OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO VEGA EZEQUIEL ROSARIO
Domingo 16
**BEN HUR RAFAELA **A.D.I.U.R. ROSARIO 16/07/2017 15:30 SILVESTRE ENZO SANTA FE FREYRE GASTON SANTA FE MUGA LUCAS SANTA FE
**CORONEL AGUIRRE ROSARIO **RIVADAVIA V.T. VENADO TUERTO 16/07/2017 16:00 FRANCO ROBERTO C. RAFAELA GORLINO ARIEL EDUARDO RAFAELA HIDALGO GONZALO RAFAELA
**UNION TOTORAS TOTORAS **TIRO FEDERAL ROSARIO ROSARIO 16/07/2017 16:00 FRANCO NAHUEL CHAÑAR LADEADO FOGLIATI FACUNDO CHAÑAR LADEADO DEMARCHI LAUREANO CHAÑAR LADEADO
**JUV. PUEYRREDON VENADO TUERTO **PTO. SAN MARTIN SAN LORENZO 16/07/2017 16:00 CALDEZ JUAN CRUZ CASILDA PERALTA FABRICIO CASILDA MARANI FABIÁN CASILDA
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