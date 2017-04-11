Programación de la ABCC
PROGRAMACION SEMANAL DEL 27 AL 30 DE JUNIO
MARTES 27 DE JUNIO
CANCHA CLUB SAN MARTIN
20.30 HS U15 SAN MARTIA A VS CORDOBA
21.45 HS U-19 SAN MARTIN A VS CORDOBA
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-15 PINGUINOS VS REGATAS A
21.45 HS U-19 PINGUINOS VS REGATAS A
CANCHA CLUB ALVEAR
20.30 HS U-15 ALVEAR VS FRONDIZI
21.45 HS U-19 ALVEAR VS FRONDIZI
CANCHA CLUB JUVENTUS
20.30 HS U-15 JUVENTUS A VS SAN MARTIN B
21.45 HS U-19 COLON VS REGATAS B
MIERCOLES 28 DE JUNIO
CANCHA DE EL TALA 1ra. DIVISION
21,00 hs. SPORTIVO vs. PINGUINOS
22,15 hs. EL TALA vs. SANMARTIN
CANCHA DE JUVENTUS 1ra. DIVISION
21,00 hs. U. ARROYITO vs. COLON
22,15 hs. JUVENTUS vs. HERCULES
JUEVES 29 DE JUNIO
CANCHA CLUB JUVENTUS
20.30 HS U-17 ARROYITO VS HERCULES
21.45 HS U-17 JUVENTUS A VS SAN MARTIN B
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-17 COLON VS REGATAS B
21.45 HS U-17 EL TALA VS SPORTIVO
CANCHA CLUB PINGUINOS
20.30 HS U-17 SAN MARTIN EMP VS SAGRADO
21.45 HS U-17 PINGUINOS VS REGATAS A
CANCHA 1536 VIVIENDAS
20.30 U-17 1536 VIV VS JUVENTUS B
VIERNES 30 DE JUNIO
CANCHA DE CORDOBA 1ra. DIVISION
21,00 hs. REGATAS vs. 1536 VIVIENDAS
22,15 hs. CORDOBA vs. ALVEAR
CANCHA CLUB SAN MARTIN
20.30 HS U-15 SAN MARTIN EMP VS SAGRADO
21.45 HS U-17 SAN MARTIN A VS CORDOBA
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-19 ARROYITO VS HERCULES
21.45 HS U-19 EL TALA VS SPORTIVO
CANCHA CLUB SAN MARTIN
20.30 HS U15 SAN MARTIA A VS CORDOBA
21.45 HS U-19 SAN MARTIN A VS CORDOBA
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-15 PINGUINOS VS REGATAS A
21.45 HS U-19 PINGUINOS VS REGATAS A
CANCHA CLUB ALVEAR
20.30 HS U-15 ALVEAR VS FRONDIZI
21.45 HS U-19 ALVEAR VS FRONDIZI
CANCHA CLUB JUVENTUS
20.30 HS U-15 JUVENTUS A VS SAN MARTIN B
21.45 HS U-19 COLON VS REGATAS B
MIERCOLES 28 DE JUNIO
CANCHA DE EL TALA 1ra. DIVISION
21,00 hs. SPORTIVO vs. PINGUINOS
22,15 hs. EL TALA vs. SANMARTIN
CANCHA DE JUVENTUS 1ra. DIVISION
21,00 hs. U. ARROYITO vs. COLON
22,15 hs. JUVENTUS vs. HERCULES
JUEVES 29 DE JUNIO
CANCHA CLUB JUVENTUS
20.30 HS U-17 ARROYITO VS HERCULES
21.45 HS U-17 JUVENTUS A VS SAN MARTIN B
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-17 COLON VS REGATAS B
21.45 HS U-17 EL TALA VS SPORTIVO
CANCHA CLUB PINGUINOS
20.30 HS U-17 SAN MARTIN EMP VS SAGRADO
21.45 HS U-17 PINGUINOS VS REGATAS A
CANCHA 1536 VIVIENDAS
20.30 U-17 1536 VIV VS JUVENTUS B
VIERNES 30 DE JUNIO
CANCHA DE CORDOBA 1ra. DIVISION
21,00 hs. REGATAS vs. 1536 VIVIENDAS
22,15 hs. CORDOBA vs. ALVEAR
CANCHA CLUB SAN MARTIN
20.30 HS U-15 SAN MARTIN EMP VS SAGRADO
21.45 HS U-17 SAN MARTIN A VS CORDOBA
CANCHA CLUB EL TALA
20.30 HS U-19 ARROYITO VS HERCULES
21.45 HS U-19 EL TALA VS SPORTIVO
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