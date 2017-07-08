Ferroviario debuta de visitante ante Madariaga

Posted by EyM Sports on 20:46

Hoy se dio a conocer el Fixture de la Etapa Clasificatoria del Torneo Federal B que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino donde intervendrán 160 equipos. Ferroviario de esta Capital estará debutando de visitante ante Social Madaraiga de Paso de los Libres; mientras que en la segunda fecha estará recibiendo en su estadio a Huracán de Montecarlo, Misiones y en la tercera deberá visitar a Comunicaciones de Mercedes.
Por su parte, los goyanos de Huracán y Central Goya se estarán enfrentando en la primera fecha y Comunicaciones estará recibiendo a Huracán que representa a la Liga de Eldorado, Misiones.
A continuación damos a conocer el fixture de la Zona B donde participan los cinco equipos correntinos:

ETAPA CLASIFICATORIA

REGIÓN LITORAL NORTE

ZONA  “B"      
      
   CLUBES     LIGAS
  1.    RESISTENCIA CENTRAL     RESISTENCIA
  2.    VILLA ALVEAR     RESISTENCIA
  3.    DEFENSORES P.V.     RESISTENCIA
  4.    DEP. FONTANA     RESISTENCIA
  5.    FERROVIARIO     CORRIENTES
  6.    CENTRAL GOYA     GOYA
  7.    HURACAN     GOYA
  8.    COMUNICACIONES     MERCEDES
  9.    SOCIAL MADARIAGA     PASO DE LOS LIBRES
  10.    HURACAN     ELDORADO
      
1ra. fecha - Sábado 08/07/17     
   COMUNICACIONES vs. HURACAN ELDORADO 
   SOCIAL MADARIAGA vs. FERROVIARIO 
   HURACAN GOYA vs. CENTRAL GOYA 
   VILLA ALVEAR vs. DEFENSORES PTO. V 
   RESISTENCIA CTRAL. vs. FONTANA 
      
2da. fecha - 16/07/17     
   RESISTENCIA CTRAL. vs. COMUNICACIONES 
   FONTANA vs. VILLA ALVEAR 
   DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN GOYA 
   CENTRAL GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA 
   FERROVIARIO vs. HURACAN ELDORADO 
      
3ra. fecha - 23/07/17     
   COMUNICACIONES vs. FERROVIARIO 
   HURACAN ELDORADO vs. CENTRAL GOYA 
   SOCIAL MADARIAGA vs. DEFENSORES PTO. V 
   HURACAN GOYA vs. FONTANA 
   VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA CTRAL. 
      
4ta. fecha - 30/07/17     
   VILLA ALVEAR vs. COMUNICACIONES 
   RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN GOYA 
   FONTANA vs. SOCIAL MADARIAGA 
   DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN ELDORADO 
   CENTRAL GOYA vs. FERROVIARIO 
      
5ta. fecha - 06/08/17     
   COMUNICACIONES vs. CENTRAL GOYA 
   FERROVIARIO vs. DEFENSORES PTO. V 
   HURACAN ELDORADO vs. FONTANA 
   SOCIAL MADARIAGA vs. RESISTENCIA CTRAL. 
   HURACAN GOYA vs. VILLA ALVEAR 
      
6ta. fecha - 20/08/17     
   HURACAN GOYA vs. COMUNICACIONES 
   VILLA ALVEAR vs. SOCIAL MADARIAGA 
   RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN ELDORADO 
   FONTANA vs. FERROVIARIO 
   DEFENSORES PTO. V vs. CENTRAL GOYA 
      
7ma. fecha - 27/08/17     
   COMUNICACIONES vs. DEFENSORES PTO. V 
   CENTRAL GOYA vs. FONTANA 
   FERROVIARIO vs. RESISTENCIA CTRAL. 
   HURACAN ELDORADO vs. VILLA ALVEAR 
   SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN GOYA 
      
8va. fecha - 03/09/17     
   SOCIAL MADARIAGA vs. COMUNICACIONES 
   HURACAN GOYA vs. HURACAN ELDORADO 
   VILLA ALVEAR vs. FERROVIARIO 
   RESISTENCIA CTRAL. vs. CENTRAL GOYA 
   FONTANA vs. DEFENSORES PTO. V 
      
9na. fecha - 10/09/17     
   COMUNICACIONES vs. FONTANA 
   DEFENSORES PTO. V vs. RESISTENCIA CTRAL. 
   CENTRAL GOYA vs. VILLA ALVEAR 
   FERROVIARIO vs. HURACAN GOYA 
   HURACAN ELDORADO vs. SOCIAL MADARIAGA 
       
10ma. fecha - 17/09/17    
  HURACAN ELDORADO vs. COMUNICACIONES
  FERROVIARIO vs. SOCIAL MADARIAGA
  CENTRAL GOYA vs. HURACAN GOYA
  DEFENSORES PTO. V vs. VILLA ALVEAR
  FONTANA vs. RESISTENCIA CTRAL.
    
11ra. fecha - 24/09/17    
  COMUNICACIONES vs. RESISTENCIA CTRAL.
  VILLA ALVEAR vs. FONTANA
  HURACAN GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
  SOCIAL MADARIAGA vs. CENTRAL GOYA
  HURACAN ELDORADO vs. FERROVIARIO
     
12da. fecha - 01/10/17    
  FERROVIARIO vs. COMUNICACIONES
  CENTRAL GOYA vs. HURACAN ELDORADO
  DEFENSORES PTO. V vs. SOCIAL MADARIAGA
  FONTANA vs. HURACAN GOYA
  RESISTENCIA CTRAL. vs. VILLA ALVEAR
    
13ra. fecha - 08/10/17    
  COMUNICACIONES vs. VILLA ALVEAR
  HURACAN GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
  SOCIAL MADARIAGA vs. FONTANA
  HURACAN ELDORADO vs. DEFENSORES PTO. V
  FERROVIARIO vs. CENTRAL GOYA
    
14ta. fecha - 15/10/17    
  CENTRAL GOYA vs. COMUNICACIONES
  DEFENSORES PTO. V vs. FERROVIARIO
  FONTANA vs. HURACAN ELDORADO
  RESISTENCIA CTRAL. vs. SOCIAL MADARIAGA
  VILLA ALVEAR vs. HURACAN GOYA
    
15ta. fecha - 29/10/17    
  COMUNICACIONES vs. HURACAN GOYA
  SOCIAL MADARIAGA vs. VILLA ALVEAR
  HURACAN ELDORADO vs. RESISTENCIA CTRAL.
  FERROVIARIO vs. FONTANA
  CENTRAL GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
    
16ta. fecha - 05/11/17    
  DEFENSORES PTO. V vs. COMUNICACIONES
  FONTANA vs. CENTRAL GOYA
  RESISTENCIA CTRAL. vs. FERROVIARIO
  VILLA ALVEAR vs. HURACAN ELDORADO
  HURACAN GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
    
17ma. fecha - 12/11/17    
  COMUNICACIONES vs. SOCIAL MADARIAGA
  HURACAN ELDORADO vs. HURACAN GOYA
  FERROVIARIO vs. VILLA ALVEAR
  CENTRAL GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
  DEFENSORES PTO. V vs. FONTANA
    
18va. fecha - 19/11/17    
  FONTANA vs. COMUNICACIONES
  RESISTENCIA CTRAL. vs. DEFENSORES PTO. V
  VILLA ALVEAR vs. CENTRAL GOYA
  HURACAN GOYA vs. FERROVIARIO
  SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN ELDORADO


ZONA  “A"     
      
   CLUBES     LIGAS
  1.    SOL DE AMÉRICA     FORMOSA
  2.    1RO DE MAYO     FORMOSA
  3.    SAN MARTIN     FORMOSA
  4.    LIBERTAD     FORMOSA
  5.    ARGENTINOS DEL NORTE     CLORINDA
  6.    AT. LAGUNA BLANCA     LAGUNA BLANCA
  7.    JUVENTUD UNIDA C.     LAS BREÑAS
  8.    HURACAN     LAS BREÑAS
  9.    ALIANZA C. LARGO     ROQUE SAENZ PEÑA
  10.    COMERCIO S.S.     VILLA ANGELA
      
1ra. fecha - Sábado 08/07/17     
   ALIANZA C.L. vs. COMERCIO S.S. 
   ARG. NORTE vs. AT. LAGUNA BLANCA 
   SOL DE AMERICA vs. 1RO DE MAYO 
   LIBERTAD vs. SAN MARTÍN 
   JUV. UNIDA vs. HURACAN 
      
2da. fecha - 16/07/17     
   JUV. UNIDA vs. ALIANZA C.L. 
   HURACAN vs. LIBERTAD 
   SAN MARTÍN vs. SOL DE AMERICA 
   1RO DE MAYO vs. ARG. NORTE 
   AT. LAGUNA BLANCA vs. COMERCIO S.S. 
      
3ra. fecha - 23/07/17     
   ALIANZA C.L. vs. AT. LAGUNA BLANCA 
   COMERCIO S.S. vs. 1RO DE MAYO 
   ARG. NORTE vs. SAN MARTÍN 
   SOL DE AMERICA vs. HURACAN 
   LIBERTAD vs. JUV. UNIDA 
      
4ta. fecha - 30/07/17     
   LIBERTAD vs. ALIANZA C.L. 
   JUV. UNIDA vs. SOL DE AMERICA 
   HURACAN vs. ARG. NORTE 
   SAN MARTÍN vs. COMERCIO S.S. 
   1RO DE MAYO vs. AT. LAGUNA BLANCA 
      
5ta. fecha - 06/08/17     
   ALIANZA C.L. vs. 1RO DE MAYO 
   AT. LAGUNA BLANCA vs. SAN MARTÍN 
   COMERCIO S.S. vs. HURACAN 
   ARG. NORTE vs. JUV. UNIDA 
   SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD 
      
6ta. fecha - 20/08/17     
   SOL DE AMERICA vs. ALIANZA C.L. 
   LIBERTAD vs. ARG. NORTE 
   JUV. UNIDA vs. COMERCIO S.S. 
   HURACAN vs. AT. LAGUNA BLANCA 
   SAN MARTÍN vs. 1RO DE MAYO 
      
7ma. fecha - 27/08/17     
   ALIANZA C.L. vs. SAN MARTÍN 
   1RO DE MAYO vs. HURACAN 
   AT. LAGUNA BLANCA vs. JUV. UNIDA 
   COMERCIO S.S. vs. LIBERTAD 
   ARG. NORTE vs. SOL DE AMERICA 
      
8va. fecha - 03/09/17     
   ARG. NORTE vs. ALIANZA C.L. 
   SOL DE AMERICA vs. COMERCIO S.S. 
   LIBERTAD vs. AT. LAGUNA BLANCA 
   JUV. UNIDA vs. 1RO DE MAYO 
   HURACAN vs. SAN MARTÍN 
      
9na. fecha - 10/09/17     
   ALIANZA C.L. vs. HURACAN 
   SAN MARTÍN vs. JUV. UNIDA 
   1RO DE MAYO vs. LIBERTAD 
   AT. LAGUNA BLANCA vs. SOL DE AMERICA 
   COMERCIO S.S. vs. ARG. NORTE 
      
10ma. fecha - 17/09/17    
  COMERCIO S.S. vs. ALIANZA C.L.
  AT. LAGUNA BLANCA vs. ARG. NORTE
  1RO DE MAYO vs. SOL DE AMERICA
  SAN MARTÍN vs. LIBERTAD
  HURACAN vs. JUV. UNIDA
    
11ra. fecha - 24/09/17    
  ALIANZA C.L. vs. JUV. UNIDA
  LIBERTAD vs. HURACAN
  SOL DE AMERICA vs. SAN MARTÍN
  ARG. NORTE vs. 1RO DE MAYO
  COMERCIO S.S. vs. AT. LAGUNA BLANCA
    
12da. fecha - 01/10/17    
  AT. LAGUNA BLANCA vs. ALIANZA C.L.
  1RO DE MAYO vs. COMERCIO S.S.
  SAN MARTÍN vs. ARG. NORTE
  HURACAN vs. SOL DE AMERICA
  JUV. UNIDA vs. LIBERTAD
    
13ra. fecha - 08/10/17    
  ALIANZA C.L. vs. LIBERTAD
  SOL DE AMERICA vs. JUV. UNIDA
  ARG. NORTE vs. HURACAN
  COMERCIO S.S. vs. SAN MARTÍN
  AT. LAGUNA BLANCA vs. 1RO DE MAYO
    
14ta. fecha - 15/10/17    
  1RO DE MAYO vs. ALIANZA C.L.
  SAN MARTÍN vs. AT. LAGUNA BLANCA
  HURACAN vs. COMERCIO S.S.
  JUV. UNIDA vs. ARG. NORTE
  LIBERTAD vs. SOL DE AMERICA
    
15ta. fecha - 29/10/17    
  ALIANZA C.L. vs. SOL DE AMERICA
  ARG. NORTE vs. LIBERTAD
  COMERCIO S.S. vs. JUV. UNIDA
  AT. LAGUNA BLANCA vs. HURACAN
  1RO DE MAYO vs. SAN MARTÍN
    
16ta. fecha - 05/11/17    
  SAN MARTÍN vs. ALIANZA C.L.
  HURACAN vs. 1RO DE MAYO
  JUV. UNIDA vs. AT. LAGUNA BLANCA
  LIBERTAD vs. COMERCIO S.S.
  SOL DE AMERICA vs. ARG. NORTE
    
17ma. fecha - 12/11/17    
  ALIANZA C.L. vs. ARG. NORTE
  COMERCIO S.S. vs. SOL DE AMERICA
  AT. LAGUNA BLANCA vs. LIBERTAD
  1RO DE MAYO vs. JUV. UNIDA
  SAN MARTÍN vs. HURACAN
    
18va. fecha - 19/11/17    
  HURACAN vs. ALIANZA C.L.
  JUV. UNIDA vs. SAN MARTÍN
  LIBERTAD vs. 1RO DE MAYO
  SOL DE AMERICA vs. AT. LAGUNA BLANCA
  ARG. NORTE vs. COMERCIO S.S.        
      
        
      

      
REGIÓN LITORAL SUR

ZONA  “A"      

      
   CLUBES     LIGAS
  1.    BELGRANO     PARANÁ
  2.    LIBERTAD     CONCORDIA
  3.    COLEGIALES     CONCORDIA
  4.    SANTA MARÍA DE ORO     CONCORDIA
  5.    AT. URUGUAY     CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
  6.    ACHIRENSE     COLON E.R.
  7.    VILLA ELISA     COLON E.R.
  8.    VIALE FOOTBALL CLUB     MARÍA GRANDE
  9.    ARSENAL VIALE     MARÍA GRANDE
  10.    COSMOS FC     SANTA FE
      
1ra. fecha - Sábado 08/07/17     
   COSMOS FC vs. BELGRANO 
   VIALE FC vs. ARSENAL 
   STA. MARÍA DE ORO vs. COLEGIALES 
   AT. URUGUAY vs. LIBERTAD 
   ACHIRENSE vs. VILLA ELISA 
      
2da. fecha - 16/07/17     
   ACHIRENSE vs. COSMOS FC 
   VILLA ELISA vs. AT. URUGUAY 
   LIBERTAD vs. STA. MARÍA DE ORO 
   COLEGIALES vs. VIALE FC 
   ARSENAL vs. BELGRANO 
      
3ra. fecha - 23/07/17     
   COSMOS FC vs. ARSENAL 
   BELGRANO vs. COLEGIALES 
   VIALE FC vs. LIBERTAD 
   STA. MARÍA DE ORO vs. VILLA ELISA 
   AT. URUGUAY vs. ACHIRENSE 
      
4ta. fecha - 30/07/17     
   AT. URUGUAY vs. COSMOS FC 
   ACHIRENSE vs. STA. MARÍA DE ORO 
   VILLA ELISA vs. VIALE FC 
   LIBERTAD vs. BELGRANO 
   COLEGIALES vs. ARSENAL 
      
5ta. fecha - 06/08/17     
   COSMOS FC vs. COLEGIALES 
   ARSENAL vs. LIBERTAD 
   BELGRANO vs. VILLA ELISA 
   VIALE FC vs. ACHIRENSE 
   STA. MARÍA DE ORO vs. AT. URUGUAY 
      
6ta. fecha - 20/08/17     
   STA. MARÍA DE ORO vs. COSMOS FC 
   AT. URUGUAY vs. VIALE FC 
   ACHIRENSE vs. BELGRANO 
   VILLA ELISA vs. ARSENAL 
   LIBERTAD vs. COLEGIALES 
      
7ma. fecha - 27/08/17     
   COSMOS FC vs. LIBERTAD 
   COLEGIALES vs. VILLA ELISA 
   ARSENAL vs. ACHIRENSE 
   BELGRANO vs. AT. URUGUAY 
   VIALE FC vs. STA. MARÍA DE ORO 
      
8va. fecha - 03/09/17     
   VIALE FC vs. COSMOS FC 
   STA. MARÍA DE ORO vs. BELGRANO 
   AT. URUGUAY vs. ARSENAL 
   ACHIRENSE vs. COLEGIALES 
   VILLA ELISA vs. LIBERTAD 
      
9na. fecha - 10/09/17     
   COSMOS FC vs. VILLA ELISA 
   LIBERTAD vs. ACHIRENSE 
   COLEGIALES vs. AT. URUGUAY 
   ARSENAL vs. STA. MARÍA DE ORO 
   BELGRANO vs. VIALE FC 
      
10ma. fecha - 17/09/17    
  BELGRANO vs. COSMOS FC
  ARSENAL vs. VIALE FC
  COLEGIALES vs. STA. MARÍA DE ORO
  LIBERTAD vs. AT. URUGUAY
  VILLA ELISA vs. ACHIRENSE
    
11ra. fecha - 24/09/17    
  COSMOS FC vs. ACHIRENSE
  AT. URUGUAY vs. VILLA ELISA
  STA. MARÍA DE ORO vs. LIBERTAD
  VIALE FC vs. COLEGIALES
  BELGRANO vs. ARSENAL
    
12da. fecha - 01/10/17    
  ARSENAL vs. COSMOS FC
  COLEGIALES vs. BELGRANO
  LIBERTAD vs. VIALE FC
  VILLA ELISA vs. STA. MARÍA DE ORO
  ACHIRENSE vs. AT. URUGUAY
    
13ra. fecha - 08/10/17    
  COSMOS FC vs. AT. URUGUAY
  STA. MARÍA DE ORO vs. ACHIRENSE
  VIALE FC vs. VILLA ELISA
  BELGRANO vs. LIBERTAD
  ARSENAL vs. COLEGIALES
    
14ta. fecha - 15/10/17    
  COLEGIALES vs. COSMOS FC
  LIBERTAD vs. ARSENAL
  VILLA ELISA vs. BELGRANO
  ACHIRENSE vs. VIALE FC
  AT. URUGUAY vs. STA. MARÍA DE ORO
    
15ta. fecha - 29/10/17    
  COSMOS FC vs. STA. MARÍA DE ORO
  VIALE FC vs. AT. URUGUAY
  BELGRANO vs. ACHIRENSE
  ARSENAL vs. VILLA ELISA
  COLEGIALES vs. LIBERTAD
    
16ta. fecha - 05/11/17    
  LIBERTAD vs. COSMOS FC
  VILLA ELISA vs. COLEGIALES
  ACHIRENSE vs. ARSENAL
  AT. URUGUAY vs. BELGRANO
  STA. MARÍA DE ORO vs. VIALE FC
    
17ma. fecha - 12/11/17    
  COSMOS FC vs. VIALE FC
  BELGRANO vs. STA. MARÍA DE ORO
  ARSENAL vs. AT. URUGUAY
  COLEGIALES vs. ACHIRENSE
  LIBERTAD vs. VILLA ELISA
    
18va. fecha - 19/11/17    
  VILLA ELISA vs. COSMOS FC
  ACHIRENSE vs. LIBERTAD
  AT. URUGUAY vs. COLEGIALES
  STA. MARÍA DE ORO vs. ARSENAL
  VIALE FC vs. BELGRANO        
      

 ZONA  “B"    
      
   CLUBES     LIGAS
  1.    9 DE JULIO     RAFAELA
  2.    SP. BEN HUR     RAFAELA
  3.    TIRO FEDEAL      ROSARIO
  4.    ADIUR     ROSARIO
  5.    CORONEL AGUIRRE     ROSARIO
  6.    AT. SAN JORGE     SAN JORGE
  7.    PTO. G. S. MARTÍN     SAN LORENZO
  8.    UNIÓN     TOTORAS
  9.    SP. RIVADAVIA     VENADO TUERTO
  10.    JUV. PUEYRREDON     VENADO TUERTO
      
1ra. fecha - Sábado 08/07/17     
   AT. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN 
   SP. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON 
   TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE 
   ADIUR vs. UNION 
   9 DE JULIO vs. BEN HUR 
      
2da. fecha - 16/07/17     
   9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE 
   BEN HUR vs. ADIUR 
   UNION vs. TIRO FEDERAL 
   CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA 
   JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN 
      
3ra. fecha - 23/07/17     
   AT. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON 
   PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE 
   SP. RIVADAVIA vs. UNION 
   TIRO FEDERAL vs. BEN HUR 
   ADIUR vs. 9 DE JULIO 
      
4ta. fecha - 30/07/17     
   ADIUR vs. AT. SAN JORGE 
   9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL 
   BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA 
   UNION vs. PTO. G. S. MARTIN 
   CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON 
      
5ta. fecha - 06/08/17     
   AT. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE 
   JUV. PUYRREDON vs. UNION 
   PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR 
   SP. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO 
   TIRO FEDERAL vs. ADIUR 
      
6ta. fecha - 20/08/17     
   TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE 
   ADIUR vs. SP. RIVADAVIA 
   9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN 
   BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON 
   UNION vs. CNEL. AGUIRRE 
      
7ma. fecha - 27/08/17     
   AT. SAN JORGE vs. UNION 
   CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR 
   JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO 
   PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR 
   SP. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL 
      
8va. fecha - 03/09/17     
   SP. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE 
   TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN 
   ADIUR vs. JUV. PUYRREDON 
   9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE 
   BEN HUR vs. UNION 
      
9na. fecha - 10/09/17     
   AT. SAN JORGE vs. BEN HUR 
   UNION vs. 9 DE JULIO 
   CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR 
   JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL 
   PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA 
Ascenso del Interior &%&
      
10ma. fecha - 17/09/17    
  PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE
  JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA
  CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL
  UNION vs. ADIUR
  BEN HUR vs. 9 DE JULIO
    
11ra. fecha - 24/09/17    
  AT. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO
  ADIUR vs. BEN HUR
  TIRO FEDERAL vs. UNION
  SP. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE
  PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON
    
12da. fecha - 01/10/17    
  JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE
  CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN
  UNION vs. SP. RIVADAVIA
  BEN HUR vs. TIRO FEDERAL
  9 DE JULIO vs. ADIUR
    
13ra. fecha - 08/10/17    
  AT. SAN JORGE vs. ADIUR
  TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO
  SP. RIVADAVIA vs. BEN HUR
  PTO. G. S. MARTIN vs. UNION
  JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE
    
14ta. fecha - 15/10/17    
  CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE
  UNION vs. JUV. PUYRREDON
  BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN
  9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA
  ADIUR vs. TIRO FEDERAL
    
15ta. fecha - 29/10/17    
  AT. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL
  SP. RIVADAVIA vs. ADIUR
  PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO
  JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR
  CNEL. AGUIRRE vs. UNION
    
16ta. fecha - 05/11/17    
  UNION vs. AT. SAN JORGE
  BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE
  9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON
  ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN
  TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA
    
17ma. fecha - 12/11/17    
  AT. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA
  PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL
  JUV. PUYRREDON vs. ADIUR
  CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO
  UNION vs. BEN HUR
    
18va. fecha - 19/11/17    
  BEN HUR vs. AT. SAN JORGE
  9 DE JULIO vs. UNION
  ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE
  TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON
  SP. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN        
       