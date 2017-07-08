Ferroviario debuta de visitante ante Madariaga
Hoy se dio a conocer el Fixture de la Etapa Clasificatoria del Torneo Federal B que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino donde intervendrán 160 equipos. Ferroviario de esta Capital estará debutando de visitante ante Social Madaraiga de Paso de los Libres; mientras que en la segunda fecha estará recibiendo en su estadio a Huracán de Montecarlo, Misiones y en la tercera deberá visitar a Comunicaciones de Mercedes.
Por su parte, los goyanos de Huracán y Central Goya se estarán enfrentando en la primera fecha y Comunicaciones estará recibiendo a Huracán que representa a la Liga de Eldorado, Misiones.
A continuación damos a conocer el fixture de la Zona B donde participan los cinco equipos correntinos:
ETAPA CLASIFICATORIA
REGIÓN LITORAL NORTE
ZONA “B"
CLUBES LIGAS
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN ELDORADO
SOCIAL MADARIAGA vs. FERROVIARIO
HURACAN GOYA vs. CENTRAL GOYA
VILLA ALVEAR vs. DEFENSORES PTO. V
RESISTENCIA CTRAL. vs. FONTANA
2da. fecha - 16/07/17
RESISTENCIA CTRAL. vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. VILLA ALVEAR
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN GOYA
CENTRAL GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
FERROVIARIO vs. HURACAN ELDORADO
3ra. fecha - 23/07/17
COMUNICACIONES vs. FERROVIARIO
HURACAN ELDORADO vs. CENTRAL GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN GOYA vs. FONTANA
VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA CTRAL.
4ta. fecha - 30/07/17
VILLA ALVEAR vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN GOYA
FONTANA vs. SOCIAL MADARIAGA
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN ELDORADO
CENTRAL GOYA vs. FERROVIARIO
5ta. fecha - 06/08/17
COMUNICACIONES vs. CENTRAL GOYA
FERROVIARIO vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN ELDORADO vs. FONTANA
SOCIAL MADARIAGA vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN GOYA vs. VILLA ALVEAR
6ta. fecha - 20/08/17
HURACAN GOYA vs. COMUNICACIONES
VILLA ALVEAR vs. SOCIAL MADARIAGA
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN ELDORADO
FONTANA vs. FERROVIARIO
DEFENSORES PTO. V vs. CENTRAL GOYA
7ma. fecha - 27/08/17
COMUNICACIONES vs. DEFENSORES PTO. V
CENTRAL GOYA vs. FONTANA
FERROVIARIO vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN ELDORADO vs. VILLA ALVEAR
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN GOYA
8va. fecha - 03/09/17
SOCIAL MADARIAGA vs. COMUNICACIONES
HURACAN GOYA vs. HURACAN ELDORADO
VILLA ALVEAR vs. FERROVIARIO
RESISTENCIA CTRAL. vs. CENTRAL GOYA
FONTANA vs. DEFENSORES PTO. V
9na. fecha - 10/09/17
COMUNICACIONES vs. FONTANA
DEFENSORES PTO. V vs. RESISTENCIA CTRAL.
CENTRAL GOYA vs. VILLA ALVEAR
FERROVIARIO vs. HURACAN GOYA
HURACAN ELDORADO vs. SOCIAL MADARIAGA
10ma. fecha - 17/09/17
HURACAN ELDORADO vs. COMUNICACIONES
FERROVIARIO vs. SOCIAL MADARIAGA
CENTRAL GOYA vs. HURACAN GOYA
DEFENSORES PTO. V vs. VILLA ALVEAR
FONTANA vs. RESISTENCIA CTRAL.
11ra. fecha - 24/09/17
COMUNICACIONES vs. RESISTENCIA CTRAL.
VILLA ALVEAR vs. FONTANA
HURACAN GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
SOCIAL MADARIAGA vs. CENTRAL GOYA
HURACAN ELDORADO vs. FERROVIARIO
12da. fecha - 01/10/17
FERROVIARIO vs. COMUNICACIONES
CENTRAL GOYA vs. HURACAN ELDORADO
DEFENSORES PTO. V vs. SOCIAL MADARIAGA
FONTANA vs. HURACAN GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. VILLA ALVEAR
13ra. fecha - 08/10/17
COMUNICACIONES vs. VILLA ALVEAR
HURACAN GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
SOCIAL MADARIAGA vs. FONTANA
HURACAN ELDORADO vs. DEFENSORES PTO. V
FERROVIARIO vs. CENTRAL GOYA
14ta. fecha - 15/10/17
CENTRAL GOYA vs. COMUNICACIONES
DEFENSORES PTO. V vs. FERROVIARIO
FONTANA vs. HURACAN ELDORADO
RESISTENCIA CTRAL. vs. SOCIAL MADARIAGA
VILLA ALVEAR vs. HURACAN GOYA
15ta. fecha - 29/10/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. VILLA ALVEAR
HURACAN ELDORADO vs. RESISTENCIA CTRAL.
FERROVIARIO vs. FONTANA
CENTRAL GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
16ta. fecha - 05/11/17
DEFENSORES PTO. V vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. CENTRAL GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. FERROVIARIO
VILLA ALVEAR vs. HURACAN ELDORADO
HURACAN GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
17ma. fecha - 12/11/17
COMUNICACIONES vs. SOCIAL MADARIAGA
HURACAN ELDORADO vs. HURACAN GOYA
FERROVIARIO vs. VILLA ALVEAR
CENTRAL GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
DEFENSORES PTO. V vs. FONTANA
18va. fecha - 19/11/17
FONTANA vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. DEFENSORES PTO. V
VILLA ALVEAR vs. CENTRAL GOYA
HURACAN GOYA vs. FERROVIARIO
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN ELDORADO
ZONA “A"
CLUBES LIGAS
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
ALIANZA C.L. vs. COMERCIO S.S.
ARG. NORTE vs. AT. LAGUNA BLANCA
SOL DE AMERICA vs. 1RO DE MAYO
LIBERTAD vs. SAN MARTÍN
JUV. UNIDA vs. HURACAN
2da. fecha - 16/07/17
JUV. UNIDA vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. LIBERTAD
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMERICA
1RO DE MAYO vs. ARG. NORTE
AT. LAGUNA BLANCA vs. COMERCIO S.S.
3ra. fecha - 23/07/17
ALIANZA C.L. vs. AT. LAGUNA BLANCA
COMERCIO S.S. vs. 1RO DE MAYO
ARG. NORTE vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMERICA vs. HURACAN
LIBERTAD vs. JUV. UNIDA
4ta. fecha - 30/07/17
LIBERTAD vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SOL DE AMERICA
HURACAN vs. ARG. NORTE
SAN MARTÍN vs. COMERCIO S.S.
1RO DE MAYO vs. AT. LAGUNA BLANCA
5ta. fecha - 06/08/17
ALIANZA C.L. vs. 1RO DE MAYO
AT. LAGUNA BLANCA vs. SAN MARTÍN
COMERCIO S.S. vs. HURACAN
ARG. NORTE vs. JUV. UNIDA
SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD
6ta. fecha - 20/08/17
SOL DE AMERICA vs. ALIANZA C.L.
LIBERTAD vs. ARG. NORTE
JUV. UNIDA vs. COMERCIO S.S.
HURACAN vs. AT. LAGUNA BLANCA
SAN MARTÍN vs. 1RO DE MAYO
7ma. fecha - 27/08/17
ALIANZA C.L. vs. SAN MARTÍN
1RO DE MAYO vs. HURACAN
AT. LAGUNA BLANCA vs. JUV. UNIDA
COMERCIO S.S. vs. LIBERTAD
ARG. NORTE vs. SOL DE AMERICA
8va. fecha - 03/09/17
ARG. NORTE vs. ALIANZA C.L.
SOL DE AMERICA vs. COMERCIO S.S.
LIBERTAD vs. AT. LAGUNA BLANCA
JUV. UNIDA vs. 1RO DE MAYO
HURACAN vs. SAN MARTÍN
9na. fecha - 10/09/17
ALIANZA C.L. vs. HURACAN
SAN MARTÍN vs. JUV. UNIDA
1RO DE MAYO vs. LIBERTAD
AT. LAGUNA BLANCA vs. SOL DE AMERICA
COMERCIO S.S. vs. ARG. NORTE
10ma. fecha - 17/09/17
COMERCIO S.S. vs. ALIANZA C.L.
AT. LAGUNA BLANCA vs. ARG. NORTE
1RO DE MAYO vs. SOL DE AMERICA
SAN MARTÍN vs. LIBERTAD
HURACAN vs. JUV. UNIDA
11ra. fecha - 24/09/17
ALIANZA C.L. vs. JUV. UNIDA
LIBERTAD vs. HURACAN
SOL DE AMERICA vs. SAN MARTÍN
ARG. NORTE vs. 1RO DE MAYO
COMERCIO S.S. vs. AT. LAGUNA BLANCA
12da. fecha - 01/10/17
AT. LAGUNA BLANCA vs. ALIANZA C.L.
1RO DE MAYO vs. COMERCIO S.S.
SAN MARTÍN vs. ARG. NORTE
HURACAN vs. SOL DE AMERICA
JUV. UNIDA vs. LIBERTAD
13ra. fecha - 08/10/17
ALIANZA C.L. vs. LIBERTAD
SOL DE AMERICA vs. JUV. UNIDA
ARG. NORTE vs. HURACAN
COMERCIO S.S. vs. SAN MARTÍN
AT. LAGUNA BLANCA vs. 1RO DE MAYO
14ta. fecha - 15/10/17
1RO DE MAYO vs. ALIANZA C.L.
SAN MARTÍN vs. AT. LAGUNA BLANCA
HURACAN vs. COMERCIO S.S.
JUV. UNIDA vs. ARG. NORTE
LIBERTAD vs. SOL DE AMERICA
15ta. fecha - 29/10/17
ALIANZA C.L. vs. SOL DE AMERICA
ARG. NORTE vs. LIBERTAD
COMERCIO S.S. vs. JUV. UNIDA
AT. LAGUNA BLANCA vs. HURACAN
1RO DE MAYO vs. SAN MARTÍN
16ta. fecha - 05/11/17
SAN MARTÍN vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. 1RO DE MAYO
JUV. UNIDA vs. AT. LAGUNA BLANCA
LIBERTAD vs. COMERCIO S.S.
SOL DE AMERICA vs. ARG. NORTE
17ma. fecha - 12/11/17
ALIANZA C.L. vs. ARG. NORTE
COMERCIO S.S. vs. SOL DE AMERICA
AT. LAGUNA BLANCA vs. LIBERTAD
1RO DE MAYO vs. JUV. UNIDA
SAN MARTÍN vs. HURACAN
18va. fecha - 19/11/17
HURACAN vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SAN MARTÍN
LIBERTAD vs. 1RO DE MAYO
SOL DE AMERICA vs. AT. LAGUNA BLANCA
ARG. NORTE vs. COMERCIO S.S.
REGIÓN LITORAL SUR
ZONA “A"
CLUBES LIGAS
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
COSMOS FC vs. BELGRANO
VIALE FC vs. ARSENAL
STA. MARÍA DE ORO vs. COLEGIALES
AT. URUGUAY vs. LIBERTAD
ACHIRENSE vs. VILLA ELISA
2da. fecha - 16/07/17
ACHIRENSE vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. AT. URUGUAY
LIBERTAD vs. STA. MARÍA DE ORO
COLEGIALES vs. VIALE FC
ARSENAL vs. BELGRANO
3ra. fecha - 23/07/17
COSMOS FC vs. ARSENAL
BELGRANO vs. COLEGIALES
VIALE FC vs. LIBERTAD
STA. MARÍA DE ORO vs. VILLA ELISA
AT. URUGUAY vs. ACHIRENSE
4ta. fecha - 30/07/17
AT. URUGUAY vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. STA. MARÍA DE ORO
VILLA ELISA vs. VIALE FC
LIBERTAD vs. BELGRANO
COLEGIALES vs. ARSENAL
5ta. fecha - 06/08/17
COSMOS FC vs. COLEGIALES
ARSENAL vs. LIBERTAD
BELGRANO vs. VILLA ELISA
VIALE FC vs. ACHIRENSE
STA. MARÍA DE ORO vs. AT. URUGUAY
6ta. fecha - 20/08/17
STA. MARÍA DE ORO vs. COSMOS FC
AT. URUGUAY vs. VIALE FC
ACHIRENSE vs. BELGRANO
VILLA ELISA vs. ARSENAL
LIBERTAD vs. COLEGIALES
7ma. fecha - 27/08/17
COSMOS FC vs. LIBERTAD
COLEGIALES vs. VILLA ELISA
ARSENAL vs. ACHIRENSE
BELGRANO vs. AT. URUGUAY
VIALE FC vs. STA. MARÍA DE ORO
8va. fecha - 03/09/17
VIALE FC vs. COSMOS FC
STA. MARÍA DE ORO vs. BELGRANO
AT. URUGUAY vs. ARSENAL
ACHIRENSE vs. COLEGIALES
VILLA ELISA vs. LIBERTAD
9na. fecha - 10/09/17
COSMOS FC vs. VILLA ELISA
LIBERTAD vs. ACHIRENSE
COLEGIALES vs. AT. URUGUAY
ARSENAL vs. STA. MARÍA DE ORO
BELGRANO vs. VIALE FC
10ma. fecha - 17/09/17
BELGRANO vs. COSMOS FC
ARSENAL vs. VIALE FC
COLEGIALES vs. STA. MARÍA DE ORO
LIBERTAD vs. AT. URUGUAY
VILLA ELISA vs. ACHIRENSE
11ra. fecha - 24/09/17
COSMOS FC vs. ACHIRENSE
AT. URUGUAY vs. VILLA ELISA
STA. MARÍA DE ORO vs. LIBERTAD
VIALE FC vs. COLEGIALES
BELGRANO vs. ARSENAL
12da. fecha - 01/10/17
ARSENAL vs. COSMOS FC
COLEGIALES vs. BELGRANO
LIBERTAD vs. VIALE FC
VILLA ELISA vs. STA. MARÍA DE ORO
ACHIRENSE vs. AT. URUGUAY
13ra. fecha - 08/10/17
COSMOS FC vs. AT. URUGUAY
STA. MARÍA DE ORO vs. ACHIRENSE
VIALE FC vs. VILLA ELISA
BELGRANO vs. LIBERTAD
ARSENAL vs. COLEGIALES
14ta. fecha - 15/10/17
COLEGIALES vs. COSMOS FC
LIBERTAD vs. ARSENAL
VILLA ELISA vs. BELGRANO
ACHIRENSE vs. VIALE FC
AT. URUGUAY vs. STA. MARÍA DE ORO
15ta. fecha - 29/10/17
COSMOS FC vs. STA. MARÍA DE ORO
VIALE FC vs. AT. URUGUAY
BELGRANO vs. ACHIRENSE
ARSENAL vs. VILLA ELISA
COLEGIALES vs. LIBERTAD
16ta. fecha - 05/11/17
LIBERTAD vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. COLEGIALES
ACHIRENSE vs. ARSENAL
AT. URUGUAY vs. BELGRANO
STA. MARÍA DE ORO vs. VIALE FC
17ma. fecha - 12/11/17
COSMOS FC vs. VIALE FC
BELGRANO vs. STA. MARÍA DE ORO
ARSENAL vs. AT. URUGUAY
COLEGIALES vs. ACHIRENSE
LIBERTAD vs. VILLA ELISA
18va. fecha - 19/11/17
VILLA ELISA vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. LIBERTAD
AT. URUGUAY vs. COLEGIALES
STA. MARÍA DE ORO vs. ARSENAL
VIALE FC vs. BELGRANO
ZONA “B"
CLUBES LIGAS
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
AT. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN
SP. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON
TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE
ADIUR vs. UNION
9 DE JULIO vs. BEN HUR
2da. fecha - 16/07/17
9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. ADIUR
UNION vs. TIRO FEDERAL
CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA
JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN
3ra. fecha - 23/07/17
AT. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON
PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE
SP. RIVADAVIA vs. UNION
TIRO FEDERAL vs. BEN HUR
ADIUR vs. 9 DE JULIO
4ta. fecha - 30/07/17
ADIUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL
BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA
UNION vs. PTO. G. S. MARTIN
CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON
5ta. fecha - 06/08/17
AT. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE
JUV. PUYRREDON vs. UNION
PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR
SP. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO
TIRO FEDERAL vs. ADIUR
6ta. fecha - 20/08/17
TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE
ADIUR vs. SP. RIVADAVIA
9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN
BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON
UNION vs. CNEL. AGUIRRE
7ma. fecha - 27/08/17
AT. SAN JORGE vs. UNION
CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR
JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO
PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR
SP. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL
8va. fecha - 03/09/17
SP. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE
TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN
ADIUR vs. JUV. PUYRREDON
9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE
BEN HUR vs. UNION
9na. fecha - 10/09/17
AT. SAN JORGE vs. BEN HUR
UNION vs. 9 DE JULIO
CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR
JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL
PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA
Ascenso del Interior &%&
10ma. fecha - 17/09/17
PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE
JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA
CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL
UNION vs. ADIUR
BEN HUR vs. 9 DE JULIO
11ra. fecha - 24/09/17
AT. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO
ADIUR vs. BEN HUR
TIRO FEDERAL vs. UNION
SP. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE
PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON
12da. fecha - 01/10/17
JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE
CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN
UNION vs. SP. RIVADAVIA
BEN HUR vs. TIRO FEDERAL
9 DE JULIO vs. ADIUR
13ra. fecha - 08/10/17
AT. SAN JORGE vs. ADIUR
TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO
SP. RIVADAVIA vs. BEN HUR
PTO. G. S. MARTIN vs. UNION
JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE
14ta. fecha - 15/10/17
CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE
UNION vs. JUV. PUYRREDON
BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN
9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA
ADIUR vs. TIRO FEDERAL
15ta. fecha - 29/10/17
AT. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL
SP. RIVADAVIA vs. ADIUR
PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO
JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR
CNEL. AGUIRRE vs. UNION
16ta. fecha - 05/11/17
UNION vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE
9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON
ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN
TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA
17ma. fecha - 12/11/17
AT. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA
PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL
JUV. PUYRREDON vs. ADIUR
CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO
UNION vs. BEN HUR
18va. fecha - 19/11/17
BEN HUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. UNION
ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE
TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON
SP. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN
Por su parte, los goyanos de Huracán y Central Goya se estarán enfrentando en la primera fecha y Comunicaciones estará recibiendo a Huracán que representa a la Liga de Eldorado, Misiones.
A continuación damos a conocer el fixture de la Zona B donde participan los cinco equipos correntinos:
ETAPA CLASIFICATORIA
REGIÓN LITORAL NORTE
ZONA “B"
CLUBES LIGAS
- RESISTENCIA CENTRAL RESISTENCIA
- VILLA ALVEAR RESISTENCIA
- DEFENSORES P.V. RESISTENCIA
- DEP. FONTANA RESISTENCIA
- FERROVIARIO CORRIENTES
- CENTRAL GOYA GOYA
- HURACAN GOYA
- COMUNICACIONES MERCEDES
- SOCIAL MADARIAGA PASO DE LOS LIBRES
- HURACAN ELDORADO
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN ELDORADO
SOCIAL MADARIAGA vs. FERROVIARIO
HURACAN GOYA vs. CENTRAL GOYA
VILLA ALVEAR vs. DEFENSORES PTO. V
RESISTENCIA CTRAL. vs. FONTANA
2da. fecha - 16/07/17
RESISTENCIA CTRAL. vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. VILLA ALVEAR
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN GOYA
CENTRAL GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
FERROVIARIO vs. HURACAN ELDORADO
3ra. fecha - 23/07/17
COMUNICACIONES vs. FERROVIARIO
HURACAN ELDORADO vs. CENTRAL GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN GOYA vs. FONTANA
VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA CTRAL.
4ta. fecha - 30/07/17
VILLA ALVEAR vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN GOYA
FONTANA vs. SOCIAL MADARIAGA
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN ELDORADO
CENTRAL GOYA vs. FERROVIARIO
5ta. fecha - 06/08/17
COMUNICACIONES vs. CENTRAL GOYA
FERROVIARIO vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN ELDORADO vs. FONTANA
SOCIAL MADARIAGA vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN GOYA vs. VILLA ALVEAR
6ta. fecha - 20/08/17
HURACAN GOYA vs. COMUNICACIONES
VILLA ALVEAR vs. SOCIAL MADARIAGA
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN ELDORADO
FONTANA vs. FERROVIARIO
DEFENSORES PTO. V vs. CENTRAL GOYA
7ma. fecha - 27/08/17
COMUNICACIONES vs. DEFENSORES PTO. V
CENTRAL GOYA vs. FONTANA
FERROVIARIO vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN ELDORADO vs. VILLA ALVEAR
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN GOYA
8va. fecha - 03/09/17
SOCIAL MADARIAGA vs. COMUNICACIONES
HURACAN GOYA vs. HURACAN ELDORADO
VILLA ALVEAR vs. FERROVIARIO
RESISTENCIA CTRAL. vs. CENTRAL GOYA
FONTANA vs. DEFENSORES PTO. V
9na. fecha - 10/09/17
COMUNICACIONES vs. FONTANA
DEFENSORES PTO. V vs. RESISTENCIA CTRAL.
CENTRAL GOYA vs. VILLA ALVEAR
FERROVIARIO vs. HURACAN GOYA
HURACAN ELDORADO vs. SOCIAL MADARIAGA
10ma. fecha - 17/09/17
HURACAN ELDORADO vs. COMUNICACIONES
FERROVIARIO vs. SOCIAL MADARIAGA
CENTRAL GOYA vs. HURACAN GOYA
DEFENSORES PTO. V vs. VILLA ALVEAR
FONTANA vs. RESISTENCIA CTRAL.
11ra. fecha - 24/09/17
COMUNICACIONES vs. RESISTENCIA CTRAL.
VILLA ALVEAR vs. FONTANA
HURACAN GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
SOCIAL MADARIAGA vs. CENTRAL GOYA
HURACAN ELDORADO vs. FERROVIARIO
12da. fecha - 01/10/17
FERROVIARIO vs. COMUNICACIONES
CENTRAL GOYA vs. HURACAN ELDORADO
DEFENSORES PTO. V vs. SOCIAL MADARIAGA
FONTANA vs. HURACAN GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. VILLA ALVEAR
13ra. fecha - 08/10/17
COMUNICACIONES vs. VILLA ALVEAR
HURACAN GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
SOCIAL MADARIAGA vs. FONTANA
HURACAN ELDORADO vs. DEFENSORES PTO. V
FERROVIARIO vs. CENTRAL GOYA
14ta. fecha - 15/10/17
CENTRAL GOYA vs. COMUNICACIONES
DEFENSORES PTO. V vs. FERROVIARIO
FONTANA vs. HURACAN ELDORADO
RESISTENCIA CTRAL. vs. SOCIAL MADARIAGA
VILLA ALVEAR vs. HURACAN GOYA
15ta. fecha - 29/10/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. VILLA ALVEAR
HURACAN ELDORADO vs. RESISTENCIA CTRAL.
FERROVIARIO vs. FONTANA
CENTRAL GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
16ta. fecha - 05/11/17
DEFENSORES PTO. V vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. CENTRAL GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. FERROVIARIO
VILLA ALVEAR vs. HURACAN ELDORADO
HURACAN GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
17ma. fecha - 12/11/17
COMUNICACIONES vs. SOCIAL MADARIAGA
HURACAN ELDORADO vs. HURACAN GOYA
FERROVIARIO vs. VILLA ALVEAR
CENTRAL GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
DEFENSORES PTO. V vs. FONTANA
18va. fecha - 19/11/17
FONTANA vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. DEFENSORES PTO. V
VILLA ALVEAR vs. CENTRAL GOYA
HURACAN GOYA vs. FERROVIARIO
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN ELDORADO
ZONA “A"
CLUBES LIGAS
- SOL DE AMÉRICA FORMOSA
- 1RO DE MAYO FORMOSA
- SAN MARTIN FORMOSA
- LIBERTAD FORMOSA
- ARGENTINOS DEL NORTE CLORINDA
- AT. LAGUNA BLANCA LAGUNA BLANCA
- JUVENTUD UNIDA C. LAS BREÑAS
- HURACAN LAS BREÑAS
- ALIANZA C. LARGO ROQUE SAENZ PEÑA
- COMERCIO S.S. VILLA ANGELA
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
ALIANZA C.L. vs. COMERCIO S.S.
ARG. NORTE vs. AT. LAGUNA BLANCA
SOL DE AMERICA vs. 1RO DE MAYO
LIBERTAD vs. SAN MARTÍN
JUV. UNIDA vs. HURACAN
2da. fecha - 16/07/17
JUV. UNIDA vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. LIBERTAD
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMERICA
1RO DE MAYO vs. ARG. NORTE
AT. LAGUNA BLANCA vs. COMERCIO S.S.
3ra. fecha - 23/07/17
ALIANZA C.L. vs. AT. LAGUNA BLANCA
COMERCIO S.S. vs. 1RO DE MAYO
ARG. NORTE vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMERICA vs. HURACAN
LIBERTAD vs. JUV. UNIDA
4ta. fecha - 30/07/17
LIBERTAD vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SOL DE AMERICA
HURACAN vs. ARG. NORTE
SAN MARTÍN vs. COMERCIO S.S.
1RO DE MAYO vs. AT. LAGUNA BLANCA
5ta. fecha - 06/08/17
ALIANZA C.L. vs. 1RO DE MAYO
AT. LAGUNA BLANCA vs. SAN MARTÍN
COMERCIO S.S. vs. HURACAN
ARG. NORTE vs. JUV. UNIDA
SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD
6ta. fecha - 20/08/17
SOL DE AMERICA vs. ALIANZA C.L.
LIBERTAD vs. ARG. NORTE
JUV. UNIDA vs. COMERCIO S.S.
HURACAN vs. AT. LAGUNA BLANCA
SAN MARTÍN vs. 1RO DE MAYO
7ma. fecha - 27/08/17
ALIANZA C.L. vs. SAN MARTÍN
1RO DE MAYO vs. HURACAN
AT. LAGUNA BLANCA vs. JUV. UNIDA
COMERCIO S.S. vs. LIBERTAD
ARG. NORTE vs. SOL DE AMERICA
8va. fecha - 03/09/17
ARG. NORTE vs. ALIANZA C.L.
SOL DE AMERICA vs. COMERCIO S.S.
LIBERTAD vs. AT. LAGUNA BLANCA
JUV. UNIDA vs. 1RO DE MAYO
HURACAN vs. SAN MARTÍN
9na. fecha - 10/09/17
ALIANZA C.L. vs. HURACAN
SAN MARTÍN vs. JUV. UNIDA
1RO DE MAYO vs. LIBERTAD
AT. LAGUNA BLANCA vs. SOL DE AMERICA
COMERCIO S.S. vs. ARG. NORTE
10ma. fecha - 17/09/17
COMERCIO S.S. vs. ALIANZA C.L.
AT. LAGUNA BLANCA vs. ARG. NORTE
1RO DE MAYO vs. SOL DE AMERICA
SAN MARTÍN vs. LIBERTAD
HURACAN vs. JUV. UNIDA
11ra. fecha - 24/09/17
ALIANZA C.L. vs. JUV. UNIDA
LIBERTAD vs. HURACAN
SOL DE AMERICA vs. SAN MARTÍN
ARG. NORTE vs. 1RO DE MAYO
COMERCIO S.S. vs. AT. LAGUNA BLANCA
12da. fecha - 01/10/17
AT. LAGUNA BLANCA vs. ALIANZA C.L.
1RO DE MAYO vs. COMERCIO S.S.
SAN MARTÍN vs. ARG. NORTE
HURACAN vs. SOL DE AMERICA
JUV. UNIDA vs. LIBERTAD
13ra. fecha - 08/10/17
ALIANZA C.L. vs. LIBERTAD
SOL DE AMERICA vs. JUV. UNIDA
ARG. NORTE vs. HURACAN
COMERCIO S.S. vs. SAN MARTÍN
AT. LAGUNA BLANCA vs. 1RO DE MAYO
14ta. fecha - 15/10/17
1RO DE MAYO vs. ALIANZA C.L.
SAN MARTÍN vs. AT. LAGUNA BLANCA
HURACAN vs. COMERCIO S.S.
JUV. UNIDA vs. ARG. NORTE
LIBERTAD vs. SOL DE AMERICA
15ta. fecha - 29/10/17
ALIANZA C.L. vs. SOL DE AMERICA
ARG. NORTE vs. LIBERTAD
COMERCIO S.S. vs. JUV. UNIDA
AT. LAGUNA BLANCA vs. HURACAN
1RO DE MAYO vs. SAN MARTÍN
16ta. fecha - 05/11/17
SAN MARTÍN vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. 1RO DE MAYO
JUV. UNIDA vs. AT. LAGUNA BLANCA
LIBERTAD vs. COMERCIO S.S.
SOL DE AMERICA vs. ARG. NORTE
17ma. fecha - 12/11/17
ALIANZA C.L. vs. ARG. NORTE
COMERCIO S.S. vs. SOL DE AMERICA
AT. LAGUNA BLANCA vs. LIBERTAD
1RO DE MAYO vs. JUV. UNIDA
SAN MARTÍN vs. HURACAN
18va. fecha - 19/11/17
HURACAN vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SAN MARTÍN
LIBERTAD vs. 1RO DE MAYO
SOL DE AMERICA vs. AT. LAGUNA BLANCA
ARG. NORTE vs. COMERCIO S.S.
REGIÓN LITORAL SUR
ZONA “A"
CLUBES LIGAS
- BELGRANO PARANÁ
- LIBERTAD CONCORDIA
- COLEGIALES CONCORDIA
- SANTA MARÍA DE ORO CONCORDIA
- AT. URUGUAY CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
- ACHIRENSE COLON E.R.
- VILLA ELISA COLON E.R.
- VIALE FOOTBALL CLUB MARÍA GRANDE
- ARSENAL VIALE MARÍA GRANDE
- COSMOS FC SANTA FE
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
COSMOS FC vs. BELGRANO
VIALE FC vs. ARSENAL
STA. MARÍA DE ORO vs. COLEGIALES
AT. URUGUAY vs. LIBERTAD
ACHIRENSE vs. VILLA ELISA
2da. fecha - 16/07/17
ACHIRENSE vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. AT. URUGUAY
LIBERTAD vs. STA. MARÍA DE ORO
COLEGIALES vs. VIALE FC
ARSENAL vs. BELGRANO
3ra. fecha - 23/07/17
COSMOS FC vs. ARSENAL
BELGRANO vs. COLEGIALES
VIALE FC vs. LIBERTAD
STA. MARÍA DE ORO vs. VILLA ELISA
AT. URUGUAY vs. ACHIRENSE
4ta. fecha - 30/07/17
AT. URUGUAY vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. STA. MARÍA DE ORO
VILLA ELISA vs. VIALE FC
LIBERTAD vs. BELGRANO
COLEGIALES vs. ARSENAL
5ta. fecha - 06/08/17
COSMOS FC vs. COLEGIALES
ARSENAL vs. LIBERTAD
BELGRANO vs. VILLA ELISA
VIALE FC vs. ACHIRENSE
STA. MARÍA DE ORO vs. AT. URUGUAY
6ta. fecha - 20/08/17
STA. MARÍA DE ORO vs. COSMOS FC
AT. URUGUAY vs. VIALE FC
ACHIRENSE vs. BELGRANO
VILLA ELISA vs. ARSENAL
LIBERTAD vs. COLEGIALES
7ma. fecha - 27/08/17
COSMOS FC vs. LIBERTAD
COLEGIALES vs. VILLA ELISA
ARSENAL vs. ACHIRENSE
BELGRANO vs. AT. URUGUAY
VIALE FC vs. STA. MARÍA DE ORO
8va. fecha - 03/09/17
VIALE FC vs. COSMOS FC
STA. MARÍA DE ORO vs. BELGRANO
AT. URUGUAY vs. ARSENAL
ACHIRENSE vs. COLEGIALES
VILLA ELISA vs. LIBERTAD
9na. fecha - 10/09/17
COSMOS FC vs. VILLA ELISA
LIBERTAD vs. ACHIRENSE
COLEGIALES vs. AT. URUGUAY
ARSENAL vs. STA. MARÍA DE ORO
BELGRANO vs. VIALE FC
10ma. fecha - 17/09/17
BELGRANO vs. COSMOS FC
ARSENAL vs. VIALE FC
COLEGIALES vs. STA. MARÍA DE ORO
LIBERTAD vs. AT. URUGUAY
VILLA ELISA vs. ACHIRENSE
11ra. fecha - 24/09/17
COSMOS FC vs. ACHIRENSE
AT. URUGUAY vs. VILLA ELISA
STA. MARÍA DE ORO vs. LIBERTAD
VIALE FC vs. COLEGIALES
BELGRANO vs. ARSENAL
12da. fecha - 01/10/17
ARSENAL vs. COSMOS FC
COLEGIALES vs. BELGRANO
LIBERTAD vs. VIALE FC
VILLA ELISA vs. STA. MARÍA DE ORO
ACHIRENSE vs. AT. URUGUAY
13ra. fecha - 08/10/17
COSMOS FC vs. AT. URUGUAY
STA. MARÍA DE ORO vs. ACHIRENSE
VIALE FC vs. VILLA ELISA
BELGRANO vs. LIBERTAD
ARSENAL vs. COLEGIALES
14ta. fecha - 15/10/17
COLEGIALES vs. COSMOS FC
LIBERTAD vs. ARSENAL
VILLA ELISA vs. BELGRANO
ACHIRENSE vs. VIALE FC
AT. URUGUAY vs. STA. MARÍA DE ORO
15ta. fecha - 29/10/17
COSMOS FC vs. STA. MARÍA DE ORO
VIALE FC vs. AT. URUGUAY
BELGRANO vs. ACHIRENSE
ARSENAL vs. VILLA ELISA
COLEGIALES vs. LIBERTAD
16ta. fecha - 05/11/17
LIBERTAD vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. COLEGIALES
ACHIRENSE vs. ARSENAL
AT. URUGUAY vs. BELGRANO
STA. MARÍA DE ORO vs. VIALE FC
17ma. fecha - 12/11/17
COSMOS FC vs. VIALE FC
BELGRANO vs. STA. MARÍA DE ORO
ARSENAL vs. AT. URUGUAY
COLEGIALES vs. ACHIRENSE
LIBERTAD vs. VILLA ELISA
18va. fecha - 19/11/17
VILLA ELISA vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. LIBERTAD
AT. URUGUAY vs. COLEGIALES
STA. MARÍA DE ORO vs. ARSENAL
VIALE FC vs. BELGRANO
ZONA “B"
CLUBES LIGAS
- 9 DE JULIO RAFAELA
- SP. BEN HUR RAFAELA
- TIRO FEDEAL ROSARIO
- ADIUR ROSARIO
- CORONEL AGUIRRE ROSARIO
- AT. SAN JORGE SAN JORGE
- PTO. G. S. MARTÍN SAN LORENZO
- UNIÓN TOTORAS
- SP. RIVADAVIA VENADO TUERTO
- JUV. PUEYRREDON VENADO TUERTO
1ra. fecha - Sábado 08/07/17
AT. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN
SP. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON
TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE
ADIUR vs. UNION
9 DE JULIO vs. BEN HUR
2da. fecha - 16/07/17
9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. ADIUR
UNION vs. TIRO FEDERAL
CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA
JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN
3ra. fecha - 23/07/17
AT. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON
PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE
SP. RIVADAVIA vs. UNION
TIRO FEDERAL vs. BEN HUR
ADIUR vs. 9 DE JULIO
4ta. fecha - 30/07/17
ADIUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL
BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA
UNION vs. PTO. G. S. MARTIN
CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON
5ta. fecha - 06/08/17
AT. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE
JUV. PUYRREDON vs. UNION
PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR
SP. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO
TIRO FEDERAL vs. ADIUR
6ta. fecha - 20/08/17
TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE
ADIUR vs. SP. RIVADAVIA
9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN
BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON
UNION vs. CNEL. AGUIRRE
7ma. fecha - 27/08/17
AT. SAN JORGE vs. UNION
CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR
JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO
PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR
SP. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL
8va. fecha - 03/09/17
SP. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE
TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN
ADIUR vs. JUV. PUYRREDON
9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE
BEN HUR vs. UNION
9na. fecha - 10/09/17
AT. SAN JORGE vs. BEN HUR
UNION vs. 9 DE JULIO
CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR
JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL
PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA
Ascenso del Interior &%&
10ma. fecha - 17/09/17
PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE
JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA
CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL
UNION vs. ADIUR
BEN HUR vs. 9 DE JULIO
11ra. fecha - 24/09/17
AT. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO
ADIUR vs. BEN HUR
TIRO FEDERAL vs. UNION
SP. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE
PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON
12da. fecha - 01/10/17
JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE
CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN
UNION vs. SP. RIVADAVIA
BEN HUR vs. TIRO FEDERAL
9 DE JULIO vs. ADIUR
13ra. fecha - 08/10/17
AT. SAN JORGE vs. ADIUR
TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO
SP. RIVADAVIA vs. BEN HUR
PTO. G. S. MARTIN vs. UNION
JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE
14ta. fecha - 15/10/17
CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE
UNION vs. JUV. PUYRREDON
BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN
9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA
ADIUR vs. TIRO FEDERAL
15ta. fecha - 29/10/17
AT. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL
SP. RIVADAVIA vs. ADIUR
PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO
JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR
CNEL. AGUIRRE vs. UNION
16ta. fecha - 05/11/17
UNION vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE
9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON
ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN
TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA
17ma. fecha - 12/11/17
AT. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA
PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL
JUV. PUYRREDON vs. ADIUR
CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO
UNION vs. BEN HUR
18va. fecha - 19/11/17
BEN HUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. UNION
ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE
TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON
SP. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN
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