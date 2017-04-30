ARBITROS
LITORAL NORTE - SEMIFINALES - IDA
ASCENSO BERMEJO
Domingo 30
(1 DE MAYO FORMOSA) FORMOSA vs. (LIBERTAD FORMOSA) FORMOSA 30/04/2017 16:00 Árbitro: PEREZ SERGIO MAURICIO CORRIENTES Asistente 1: MAGNAGO JAVIER MARCELO CORRIENTES Asistente 2: SOSA NICOLÁS MATIAS CORRIENTES
(HURACAN CHARATA) LAS BREÑAS vs. (ALIANZA C. LARGO) PRES. ROQUE S PEÑA 30/04/2017 16:30 Árbitro: MENDEZ ENRIQUE JOSÉ GRAL JOSE DE SAN MARTIN Asistente 1: BARRIOS MARCOS GRAL JOSE DE SAN MARTIN Asistente 2: GODOY DANIEL MACHAGAI
ASCENSO DEL PARANÁ
Domingo 30
(HURACAN MONTECARLO) ELDORADO vs. (CENTRAL GOYA) GOYA 30/04/2017 15:30 Árbitro: RAMIREZ GASTON EMANUEL POSADAS Asistente 1: BARRIOS JUAN MARTIN POSADAS Asistente 2: LUTZ HORACIO JAVIER POSADAS
(COMUNICACIONES) MERCEDES (C) vs. (DEF. DE VILELAS) RESISTENCIA 30/04/2017 16:00 Árbitro: BAEZ WALTER GUILLERMO CONCORDIA Asistente 1: ZAPATA JORGE CONCORDIA Asistente 2: SZYLO JULIO RAMON CONCORDIA
LITORAL SUR - FINALES
ASCENSO CUCHILLA - IDA
Domingo 30
(UNION TOTORAS) TOTORAS vs. (ARSENAL) MARIA GRANDE 30/04/2017 16:00 Árbitro: CID ALEJO PERGAMINO Asistente 1: BANUERA GERARDO PERGAMINO Asistente 2: ROSSELLI RAFAEL PERGAMINO
ASCENSO SUBFLUVIAL - VUELTA
Domingo 30
(JUV. PUEYRREDON) VENADO TUERTO vs. (STA. MARIA DE ORO) CONCORDIA 30/04/2017 16:00 Árbitro: CEBALLO CESAR ANTONIO CÓRDOBA Asistente 1: SERALE EMANUEL CÓRDOBA Asistente 2: BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA
0 Responses to "ARBITROS"
Leave A Comment :